Joint Pain: पावसाळ्यात सांधेदुखी का वाढते? जाणून घ्या उपचार कसे करावे

पावसाळ्यात वातावरणातील आर्द्रता आणि तापमानातील बदलांमुळे सांधेदुखी वाढते. यामुळे संधिवाताच्या रुग्णांना अधिक वेदना होतात. हलका व्यायाम, गरम कॉम्प्रेस आणि संतुलित आहार यामुळे वेदना कमी होऊ शकतात. हायड्रेटेड राहणे आणि योग्य पोशाख घालणे देखील उपयुक्त ठरते..सर्वांनाच पावसाळा आवडतो. थंडीच्या थेंबांचा रिमझिम पाऊस, मातीचा आल्हाददायक वास आणि हिरवळीचे दृश्य मनाला शांत करते. हा ऋतू केवळ निसर्गालाच पुनरुज्जीवित करत नाही तर मनाला नवीन ऊर्जा आणि उत्साहाने भरून टाकतो. पावसाळ्यात अनेकांना आराम आणि दिलासा मिळतो, परंतु हाच तो काळ असतो जेव्हा संधिवात किंवा जुनाट सांधेदुखीने ग्रस्त असलेल्या लोकांना अस्वस्थतेचा सामना करावा लागतो. अनेकदा असे दिसून येते की पावसाळ्यात अनेक लोक गुडघे, खांदे, कंबर किंवा मणक्यात दुखण्याची तक्रार करू लागतात. अशावेळी प्रश्न उद्भवतो की सांधेदुखी फक्त पावसाळ्यातच का वाढते आणि यावर उपाय काय आहेत. .आर्द्रता वाढपावसाळ्यात वातावरणातील आर्द्रतेचे प्रमाण खूप वाढते. ही आर्द्रता शरीराच्या संवेदनशील मज्जासंस्थेवर परिणाम करते. ज्या भागात आधीच जळजळ किंवा संधिवाताची समस्या आहे. यामुळे सांध्याभोवतीच्या स्नायू आणि ऊतींमध्ये सूज आणि कडकपणा वाढतो, ज्यामुळे वेदना तीव्र होतात.तापमानात घटपावसाळ्यात तापमानात अचानक घट होते. थंडीमुळे सांधे आणि स्नायूंमध्ये रक्ताभिसरण मंदावते, ज्यामुळे हे भाग कडक आणि कमी सक्रिय होतात. ही स्थिती विशेषतः वृद्धांसाठी त्रासदायक असू शकते, कारण त्यांची हाडे आधीच कमकुवत असतात..शरीराची हालचाल कमीबहुतेक लोक पावसाळ्यात बाहेर जाणे टाळतात, ज्यामुळे त्यांच्या शारीरिक हालचाली मर्यादित होतात. हालचालींच्या अभावामुळे स्नायू कमकुवत होतात आणि सांधे निष्क्रिय होतात आणि अधिक ताणतणावात येतात. यामुळे असह्य वेदना आणि कडकपणा येऊ शकतो.हवेच्या दाबात बदलपावसाळ्यात हवेच्या दाबात चढ-उतार होणे सामान्य असते. परंतु त्याचा शरीरावर खोलवर परिणाम होतो. याचा सांध्यातील द्रवपदार्थावर परिणाम होतो, ज्यामुळे सूज आणि वेदना वाढतात. संधिवाताच्या रुग्णांसाठी ही परिस्थिती आणखी वेदनादायक असू शकते..सर्वात जास्त प्रभावित कोण आहेत?- संधिवात किंवा ऑस्टियोआर्थरायटिस असलेले रुग्ण.- वृद्ध व्यक्ती - ज्यांना कधीही हाडांना दुखापत झाली आहे किंवा शस्त्रक्रिया झाली आहे.- जे लोक बर्याच काळापासून बैठी जीवनशैली जगत आहेत..वेदना टाळण्यासाठी टिप्सव्यायाम करापाऊस असो किंवा थंडी, दररोज किमान 20-3 मिनिटे हलकी शारीरिक हालचाल करा. चालणे, योगा, स्ट्रेचिंग आणि सांधे संबंधित व्यायाम वेदना कमी करतात आणि लवचिकता राखतात.गरम कॉम्प्रेससांध्यावर गरम पाण्याची पिशवी किंवा गरम टॉवेल ठेवल्याने सूज आणि कडकपणा कमी होण्यास मदत होते. या उपचारामुळे रक्ताभिसरण सुधारते, ज्यामुळे स्नायूंना आराम मिळतो आणि वेदना कमी होतात.संतुलित आहार घ्या- ओमेगा-3 फॅटी अॅसिडने समृद्ध आहार घ्यावा- हळद, आले, लसूण यांसारखे दाहक-विरोधी पदार्थ- कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन डी समृद्ध अन्न हाडे मजबूत करते- जास्त मीठ, साखर आणि जंक फूड टाळा.हायड्रेटेड रहापावसाळ्यात आर्द्रतेमुळे तुम्हाला तहान कमी वाटू शकते. परंतु शरीराला आतून हायड्रेट ठेवणे महत्वाचे आहे. पुरेसे पाणी प्यायल्याने शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर पडतात, ज्यामुळे जळजळ नियंत्रणात राहते आणि सांधेदुखी देखील कमी होते.डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधे जर वेदना तीव्र असतील तर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार वेदनाशामक, दाहक-विरोधी औषधे किंवा व्हिटॅमिन सप्लिमेंट्स घ्या. आयुर्वेदिक किंवा होमिओपॅथिक पर्याय देखील उपयुक्त ठरू शकतात, परंतु सल्लामसलत केल्याशिवाय ते घेऊ नका..पावसाळ्यात सांधेदुखी का वाढते? हवेची आर्द्रता, तापमानातील बदल आणि कमी हालचालीमुळे सांधे जड होऊन दुखणे वाढते..सांधेदुखीवर कोणते घरगुती उपाय उपयुक्त आहेत? गरम पाण्याने आंघोळ, हलका व्यायाम आणि हळदीच्या पेस्टचा वापर सांधेदुखीवर आराम देतो..पावसाळ्यात सांधेदुखी टाळण्यासाठी काय करावे?स्वच्छ आणि कोरडे कपडे घालणे, संतुलित आहार घेणे आणि नियमित व्यायाम करणे उपयुक्त ठरते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.