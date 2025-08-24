आरोग्य

Joint Pain: पावसाळ्यात सांधेदुखी का वाढते? जाणून घ्या उपचार कसे करावे

पावसाळ्यानंतर काही लोकांना सांधेदुखी किंवा कडकपणा यासारख्या समस्या येऊ लागतात. या समस्येवर काय उपाय करावे हे आज समजून घेऊया.
पावसाळ्यात वातावरणातील आर्द्रता आणि तापमानातील बदलांमुळे सांधेदुखी वाढते. यामुळे संधिवाताच्या रुग्णांना अधिक वेदना होतात. हलका व्यायाम, गरम कॉम्प्रेस आणि संतुलित आहार यामुळे वेदना कमी होऊ शकतात. हायड्रेटेड राहणे आणि योग्य पोशाख घालणे देखील उपयुक्त ठरते.

सर्वांनाच पावसाळा आवडतो. थंडीच्या थेंबांचा रिमझिम पाऊस, मातीचा आल्हाददायक वास आणि हिरवळीचे दृश्य मनाला शांत करते. हा ऋतू केवळ निसर्गालाच पुनरुज्जीवित करत नाही तर मनाला नवीन ऊर्जा आणि उत्साहाने भरून टाकतो. पावसाळ्यात अनेकांना आराम आणि दिलासा मिळतो, परंतु हाच तो काळ असतो जेव्हा संधिवात किंवा जुनाट सांधेदुखीने ग्रस्त असलेल्या लोकांना अस्वस्थतेचा सामना करावा लागतो. अनेकदा असे दिसून येते की पावसाळ्यात अनेक लोक गुडघे, खांदे, कंबर किंवा मणक्यात दुखण्याची तक्रार करू लागतात. अशावेळी प्रश्न उद्भवतो की सांधेदुखी फक्त पावसाळ्यातच का वाढते आणि यावर उपाय काय आहेत.

