Left Handed People Facts: तुम्ही Lefty आहात का? फक्त १०% लोकांमध्ये असतं हे खास ‘ब्रेन कनेक्शन’!

आपण रोजच्या आयुष्यात अनेक लोकांना उजव्या हाताने लिहिताना, खाताना किंवा मोबाईल वापरताना पाहतो. पण काही लोक मात्र डाव्या हाताचा जास्त वापर करतात. अशा लोकांना डावखुरे म्हटलं जातं. जगातील फक्त १० टक्के लोक डावखुरे आहेत. पण असं का होतं, हा प्रश्न अनेकांना पडतो..डावं किंवा उजवं असण्याचा संबंध थेट आपल्या मेंदूशी असतो. आपल्या शरीराचं नियंत्रण मेंदू करत असतो. मेंदूची डावी बाजू शरीराच्या उजव्या भागाला नियंत्रित करते, तर उजवी बाजू शरीराच्या डाव्या भागाला नियंत्रित करते. त्यामुळे बहुतांश लोक उजव्या हाताने काम करतात, तर काही लोक डाव्या हाताने सहजपणे काम करतात..एखाद्या व्यक्तीचा कोणता हात जास्त वापरला जाणार, हे मेंदूमधील प्रक्रिया ठरवतात. शरीरासाठी कोणता हात वापरणं सोपं आणि नैसर्गिक आहे, त्यानुसार मेंदू काम करतो. म्हणूनच डावखुर्या व्यक्तीला उजव्या हाताने काम करणं थोडं कठीण वाटू शकतं. त्याचप्रमाणे उजव्या हाताने काम करणाऱ्या व्यक्तीलाही डाव्या हाताने तेवढी सहजता वाटत नाही.मात्र डावखुरा माणूस प्रत्येक गोष्ट डाव्या हातानेच करेल असं नाही. काही लोक एक काम डाव्या हाताने तर दुसरं काम उजव्या हाताने करतात. उदाहरणार्थ, भारताचा माजी क्रिकेटपटू Sourav Ganguly डाव्या हाताने फलंदाजी करत होता, पण गोलंदाजी उजव्या हाताने करत होता. यावरून मेंदू वेगवेगळ्या कामांसाठी वेगवेगळे हात निवडू शकतो, हे दिसून येतं..डावखुरेपणात डीएनए आणि पालकांचाही काही प्रमाणात संबंध असू शकतो. अभ्यासानुसार, जर आई-वडील दोघेही उजव्या हाताचे असतील, तर मुलं डावखुरी होण्याची शक्यता कमी असते. पण जर आई किंवा वडिलांपैकी एक जण डावखुरा असेल, तर ही शक्यता थोडी वाढते. आणि दोघेही डावखुरे असतील, तर मुलं डावखुरी होण्याची शक्यता आणखी जास्त असते..आजही जगात बहुतेक लोक उजव्या हाताचा जास्त वापर करतात. लिहिणं, खाणं, दैनंदिन कामं करणं अशा अनेक गोष्टींसाठी उजवा हात जास्त वापरला जातो. त्यामुळे डावखुरे लोक कमी प्रमाणात दिसतात. पण याच वेगळेपणामुळे ते खासही ठरतात.