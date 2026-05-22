Crohn’s Disease असलेल्या गर्भवती महिलांना Premature Delivery चा धोका जास्त असतो? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

Crohn's Disease During Pregnancy: गर्भावस्थेदरम्यान महिलांच्या शरीरात हार्मोनल, इम्यून आणि शारीरिक असे अनेक बदल होतात. हे बदल क्रोन्स आजार (Crohn's disease) आणि अल्सरेटिव्ह कोलायटिस (ulcerative colitis) ज्यामध्ये मोठ्या आतड्यांमध्ये होणारी दीर्घकालीन सूज आणि जखमा निर्माण होतात; अशा आतड्यांचे दीर्घकालीन आजार (chronic inflammatory bowel disorders) असलेल्या महिलांमध्ये योनीतील दाह (vagional inflammation) आणि इतर गुंतागुंतींचा धोका वाढवू शकतात..Inflammatory bowel disease (IBD) हा एक दीर्घकालीन आजार आहे, ज्यामध्ये पचनसंस्थेत सूज निर्माण होते. अनेक महिलांना IBD असूनही निरोगी गर्भावस्था होऊ शकते, मात्र हा आजार योग्य प्रकारे नियंत्रित ठेवणे आवश्यक असते, जेणेकरून आई आणि बाळ दोघांवरही नकारात्मक परिणाम होणार नाही.तज्ज्ञांच्या मते, IBD असलेल्या महिलांनी गर्भधारणेचा विचार तेव्हाच करावा जेव्हा आजार आजार नियंत्रणात असेल, म्हणजेच किमान 3–6 महिने आजार स्थिर असावा. यामुळे गर्भावस्थेत आजार पुन्हा वाढण्याचा (flare-up) आणि गुंतागुंतींचा धोका कमी होतो..गर्भावस्थेत शरीराच्या प्रतिकारशक्तीमध्ये (immune system) बदल होणे ही एक महत्त्वाची बाब आहे. गर्भाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रतिकारशक्ती काही प्रमाणात कमी होते, परंतु त्यामुळे संसर्ग आणि दाहाचा धोका वाढू शकतो. आतड्यांच्या आजार असलेल्या महिलांमध्ये पचनसंस्थेतील दाह pelvic भागापर्यंत पसरून योनीमध्ये irritation आणि infections निर्माण करू शकतो.तसेच, आतड्यांतील आणि योनीतील (vagina) आरोग्यादायी जीवाणू (healthy bacteria) यामध्ये असमतोल (dysbiosis) निर्माण होऊ शकतो. आतडे आणि योनी यांचे आरोग्य एकमेकांशी संबंधित असल्याने हा असंतुलन संसर्गाचा धोका वाढवतो. गर्भावस्थेत योनीतील pH स्तर बदलल्यामुळेही दाह आणि अस्वस्थता वाढू शकते..सक्रिय आजार असलेल्या महिलांमध्ये वारंवार जुलाब, डिहायड्रेशन, थकवा आणि पोषणातील कमतरता दिसून येते. दीर्घकालीन दाहामुळे शरीरातील पोषक घटकांचे शोषण कमी होते, त्यामुळे लोहाची कमतरता, फॉलिक अॅसिड (folic acid) आणि व्हिटॅमिन बी१२ (Vitamin B12) ची कमतरता सामान्यपणे आढळते. यामुळे आईमध्ये अनेमिया (anemia) होण्याचा धोका वाढतो आणि कमी वजनाचे बाळ किंवा अकाली प्रसूती होण्याची शक्यता वाढते.शरीरातील सक्रिय दाह गर्भाच्या विकासावर आणि प्रसूतीतील गुंतागुंतींवरही परिणाम करू शकतो. त्यामुळे लवकर निदान आणि योग्य उपचार अत्यंत महत्त्वाचे आहेत..तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, गर्भवती महिलांनी डॉक्टरांचा सल्ला न घेता IBD ची औषधे बंद करू नयेत. बहुतांश IBD औषधे गर्भावस्थेत सुरक्षित असतात आणि औषधे अचानक बंद केल्यास आजार पुन्हा वाढू शकतो. उपचारांमध्ये स्त्रीरोगतज्ज्ञ (obstetrician, gastroenterologist ) आणि पोषणतज्ज्ञ (nutritionist) यांचा समन्वय असणे आवश्यक आहे.योग्य पोषण, पुरेसे पाणी, नियमित तपासणी आणि समन्वित वैद्यकीय व्यवस्थापन यांच्या मदतीने IBD असलेल्या अनेक महिलांना निरोगी गर्भावस्था आणि निरोगी बाळ होऊ शकते. - डॉ. निधी शर्मा चौहान, Obstetrician and Gynaecologist, Saifee Hospital.