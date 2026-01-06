हिवाळ्यात पाठीचा कणा सुरक्षित ठेवण्याचे मार्ग

डॉ. अजय कोठारी (कन्सल्टंट स्पाईन सर्जन, संचेती हॉस्पिटल, पुणे)अस्थिबोधहिवाळा म्हणजे आनंद, गरम चहा, स्वेटर्स आणि सुट्ट्यांचा मौसम. परंतु या ऋतूसोबत अनेकांना मान व कंबरदुखीची लहरही जाणवते. काही जणांना सकाळी उठताना कडकपणा जाणवतो, तर काहींना दिवसभर काम करताना पाठ जडल्यासारखी वाटते. वाढते वय, बराच वेळ बसणे, व्यायामातील अनियमितता आणि चुकीच्या सवयी, या सर्व घटकांना थंड हवामान अधिक तीव्र बनवते. त्यामुळे हिवाळ्यात पाठीच्या कण्याची काळजी घेणे अत्यावश्यक ठरते..हिवाळ्यात कंबर-मान का दुखते?स्नायू व लिगामेंट्सचा कडकपणाथंड वातावरणात स्नायूंमधील रक्तपुरवठा थोडा कमी होतो. त्यातून कडकपणा, ओढल्यासारखे दुखणे आणि हालचाल करताना ताण जाणवतो.कमी हालचाल आणि जास्त बसणेहिवाळ्यात कोणीच उठून चालायला उत्सुक नसतो. घरात राहणे, ब्लॅंकेटमध्ये गुडूप होणे, ऑफिसमध्ये बराचवेळ बसणे, यामुळे कण्यावर अनावश्यक ताण येतो.‘व्हिटॅमिन-डी’ची कमतरताथंडीत सूर्यप्रकाशात जाणे कमी होते. त्यातून हाडांची ताकद, स्नायूंचा समतोल आणि नर्व्ह हेल्थवर परिणाम होतो..जुन्या दुखण्याची पुनरावृत्तीस्पॉँडिलायटिस, डिस्क प्रॉब्लेम, ऑस्टिओपोरोसिस, आर्थ्रायटिस असलेल्या व्यक्तींना थंडीत वेदना जास्त जाणवतात.चुकीची झोपण्याची किंवा बसण्याची पद्धतखूप मऊ गादी, उंच उशी, एकाच पद्धतीने बसणे, यामुळे कण्याचा नैसर्गिक वक्र बिघडतो आणि वेदना वाढतात..हिवाळ्यात पाठीच्या कण्याची स्मार्ट काळजीरोज किमान ३०-४० मिनिटे व्यायामहलका स्ट्रेचिंग, सूर्यनमस्कार, वॉकिंग, योग हे स्नायूंना गरम ठेवतात. अचानक जड व्यायाम टाळा.योग्य पोश्चर ः ऑफिस असो वा घरलॅपटॉप डोळ्यांच्या समांतर ठेवा, पाठीला सपोर्ट द्या, पाय जमिनीवर सरळ ठेवा. दर ४० मिनिटांनी उठून २ मिनिटे चालणे अनिवार्य.स्पाईन-फ्रेंडली झोपखूप कठीण किंवा खूप मऊ गादी टाळा. उशी मानेला आधार देईल इतकीच उंच असावी.हिवाळ्यातही पाणी भरपूर प्यावेथंडीमुळे तहान लागत नाही, परंतु शरीराला हायड्रेशन लागतेच. दररोज २.५-३ लिटर पाणी प्या. त्यामुळे डिस्क, स्नायू व सांध्यांचे लुब्रिकेशन टिकून राहते..पोषणयुक्त आहारदूध, डाळी, अंडी, सुकामेवा, तीळ, रताळे, हिरव्या भाज्या, हळद, तूप हे हाडं मजबूत करतात. व्हिटॅमिन-डी व कॅल्शिअम तपासून डॉक्टरांच्या सल्ल्याने पूरक घ्या.वजन नियंत्रणजादा वजन कण्यावर प्रेशर वाढवते. विशेषतः एल४-एल५ वर. संतुलित आहार आणि नियमित व्यायाम आवश्यक.उष्णतेचा योग्य वापरगरम पाण्याची पिशवी किंवा जराशा गरम पाण्याच्या शॉवरने हाडातील कडकपणा कमी होतो. परंतु सूज किंवा तीव्र वेदना असल्यास थेट डॉक्टरांचा सल्ला घ्या..डॉक्टरांकडे कधी जावे?पायात बधीरपणा, कमजोरी, लघवी-शौचावर नियंत्रण कमी होणे, रात्री तीव्र वेदना, वजन अनाहूत कमी होणे, ही ‘रेड-फ्लॅग’ लक्षणं आहेत. त्वरित स्पाईन तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.हिवाळा शत्रू नाही; फक्त आपण तयार पाहिजे. योग्य सवयी, संतुलित आहार, नियमित पाणी, आणि थोडी हालचाल या चार गोष्टी पाठीचा कणा वर्षभर निरोगी ठेवू शकतात. कणा मजबूत असेल, तर जीवनाची हालचालही सुरळीत राहते!.हिवाळ्यातील स्पाईन ‘चेकलिस्ट’हे करारोज चालणे, स्ट्रेचिंगपुरेसे पाणी पिणेसूर्यप्रकाशात १५–२० मिनिटे बसणेयोग्य, आरामदायी खुर्ची वापरणेमानसिक ताण कमी करण्यासाठी ध्यान, श्वसन.हे करू नकाअचानक जड वजन उचलणेसोफ्यावर वाकून मोबाईल वापरणेउशीवर बसून टीव्ही पाहणेवेदना असूनही दुर्लक्ष करणेस्वतःहून औषधं घेणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.