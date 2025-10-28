how to boost immunity and energy in winter: ऑक्टोबर महिना संपत आला आहे. तसेच थंडीला देखील सुरूवात होणार आहे. हिवाळ्यात आपल्याला कोणतेही काम करण्याची इच्छा होत नाही यात शंका नाही. अशावेळी जर तुमचे सर्व काम रखडले असेल तर आजच पुढील ३ उपाय करा. यामुळे आळसपणा देखील दूर होईल. .हिवाळ्यात आपल्याला आळस येतो?हिवाळा जवळ येताच, आपल्याला आळस येतो. मुख्यतः सूर्यप्रकाशाच्या कमतरतेमुळे असे होते. जेव्हा आपल्याला सूर्यप्रकाश मिळत नाही तेव्हा शरीरातील सेरोटोनिन (मूड वाढवणारा हार्मोन) पातळी कमी होते आणि मेलाटोनिन (झोपेला चालना देणारा हार्मोन) पातळी वाढते. पुरेसा सूर्यप्रकाश घ्या. .सकाळी योगा दररोज सकाळी उठल्यानंतर 30 मिनिटे योगा किंवा हलका व्यायाम करावा. तुम्हाला सकाळी 5 वाजता उठण्याची गरज नाही. तुम्ही सकाळी 8 वाजताही योगा करू शकता. हळूहळू, तुम्ही योगा करायला सुरुवात करताच, तुमचे शरीर सक्रिय होईल आणि तुम्ही वेळेवर उठून स्वतः योगा करायला सुरुवात कराल. जर तुम्हाला घरी योगा करायचा नसेल, तर तुम्ही जिममध्ये देखील जाऊ शकता. .Fitness FAQs: व्यायाम कसा करावा अन् किती करावा? यासारखे प्रश्न पडले असतील तर वाचा एका क्लिकवर उत्तरे.जास्त खाऊ नकाहिवाळ्यात आपल्याला जास्त भूक लागते आणि आपण उन्हाळ्यापेक्षा जास्त खातो. पण तुम्ही असे करू नये. मनापासून खा, पण पोट भरल्यावर थांबा. जास्त खाल्ल्याने तुम्ही आळशी व्हाल आणि तुम्हाला व्यायाम करायची इच्छा होणार नाही. तुमचे शरीर सक्रिय आणि उबदार ठेवण्यासाठी तुम्ही नाचणीची भाकरी खाऊ शकता. आरोग्यासाठी हे फायदेशीर ठरते. .हायड्रेटेड राहाकधीकधी पाण्याअभावी आपली ऊर्जा पातळी कमी असते आणि हिवाळ्यात अनेक लोक पुरेसे पाणी पित नाहीत. यामुळे डिहायड्रेशन आणि अशक्तपणा येतो. तुमच्या शरीराची पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी पाणी प्या. जर तुम्ही ते करू शकत नसाल तर रसाळ फळे खा. तुम्ही नारळ पाणी देखील पिऊ शकता..पुढील गोष्टी लक्षात ठेवाहिवाळ्यात आळसपणा दूर करण्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. ही पौष्टिकतेची कमतरता किंवा इतर कोणत्याही आजाराचे लक्षण असू शकते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.