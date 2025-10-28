आरोग्य

Winter Fitness Tips: वाढत्या थंडीत स्वत:ला अ‍ॅक्टिव कसे ठेवावे? जाणून घ्या 'या' ३ सोप्या पद्धती

how to stay active in winter: हिवाळ्यात थंड वातावरणामुळे अनेकांना आळस येतो. कोणतेच काम करावेसे वाटत नाही. अशावेळी स्वत:ला अ‍ॅक्टिव कसे ठेवावे हे जाणून घेऊया.
how to boost immunity and energy in winter: ऑक्टोबर महिना संपत आला आहे. तसेच थंडीला देखील सुरूवात होणार आहे. हिवाळ्यात आपल्याला कोणतेही काम करण्याची इच्छा होत नाही यात शंका नाही. अशावेळी जर तुमचे सर्व काम रखडले असेल तर आजच पुढील ३ उपाय करा. यामुळे आळसपणा देखील दूर होईल.

