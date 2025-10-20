Winter Healthcare Tips: हिवाळ्यात उबदार आणि निरोगी राहण्यासाठी फॉलो करा या टिप्स; घ्या त्वचा, केस आणि आरोग्याची काळजी

हिवाळा आता सुरू होऊ लागला आहे. या काळात महिलांना त्यांची त्वचा, केसांबरोबरच सर्वसाधारण आरोग्याचीही विशेष काळजी घेणे गरजेचे असते. आपण आपली काळजी कशी घ्यावी याच्या काही महत्त्वाच्या टिप्स बघूया..त्वचेची काळजीओलावा राखणे : हिवाळ्यात त्वचेचा नैसर्गिक ओलावा कमी होतो. प्रत्येक स्नानानंतर त्वचा कोरडी नसताना लगेचच मॉइश्चरायझिंग लोशन किंवा क्रीम लावा. तेलयुक्त मॉइश्चरायझर (जसे की कोको बटर, शिया बटर, बदाम तेल) चांगले काम करतात.सनस्क्रीनची सवय सोडू नका : ऊन दिसत नसले, तरी हिवाळ्यातही हानिकारक UV किरणे त्वचेला ताप देत असतात. बाहेर जाण्यापूर्वी सनस्क्रीन लावणे चुकू नका.अतिगरम पाण्याने स्नान टाळा: खूप गरम पाण्याने स्नान केल्याने त्वचेवरील नैसर्गिक तेल कमी होते. गरम पाण्याऐवजी कोमट पाणी वापरा.ओठांची काळजी : ओठ फुटू नयेत म्हणून लिप बाम वापरा. पेट्रोलियम जेली किंवा नैसर्गिक लिप बाम चांगला पर्याय आहे..Explained: फॅटला करा बाय बाय! कोलेस्टेरॉल कमी करण्यासाठी आहारात 'या' सुपरफूड्सचा समावेश करा.केसांची काळजीतेल लावणे : केसांना पुरेसे पोषण मिळावे म्हणून आठवड्यातून दोनदा नारळ किंवा बदाम तेलाने मसाज करा. हे केसांमधील कोरडेपणा कमी करेल.गरम पाणी आणि हेअर स्टायलिंग टूल्स कमी वापरा : खूप गरम पाण्याने डोके धुणे आणि ब्लो ड्रायर, स्ट्रेटनरचा वापर कमी करा. त्यामुळे केसांचे आरोग्य कमी होते..पोषण आहारउबदार आणि पौष्टिक आहार घ्या : सूप, हर्बल टी, डाळ, ताजी भाज्या आणि फळे यांचे सेवन करा. हे पदार्थ शरीराला उष्णता देतात आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात.व्हिटॅमिन्सचे सेवन : व्हिटॅमिन 'सी' (संत्री, मोसंबी, लिंबू), आणि व्हिटॅमिन 'डी' (अंडी, दूध, मासे) यांच्या सेवनाकडे विशेष लक्ष द्या. हिवाळ्यात ऊन कमी असल्याने व्हिटॅमिन 'डी'ची कमतरता जाणवू शकते.पाणी प्या : थंडीमुळे तहान कमी लागते, पण शरीराला पाण्याची गरज तितकीच असते. दररोज किमान ८-१० ग्लास पाणी प्या..Avoid Junk Food: आकर्षक पॅकेजिंग, चमचमीत चवीला म्हणा 'नो'! घरीच बनवलेल्या पौष्टिक पर्यायांनी जपा आरोग्य.कपडे आणि थरथर करून कपडे घाला (Layering): एक जाड स्वेटर घालण्यापेक्षा अनेक पातळ थर करून कपडे घालणे अधिक उष्णता देते. कॉटनचे अंतर्गत कपडे घालून, त्यावर लोकर किंवा इतर प्रकारचे कपडे घालावेत.डोके, कान यांचे संरक्षण : शरीराची उष्णता डोके, हात, कान आणि पायांमधून सहज बाहेर जाते. त्यामुळे या अवयवांचे योग्य प्रकारे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे..या गोष्टी नक्की करा- व्यायामापूर्वी स्नायू उबदार करण्याची खात्री करा. थंड हवामानात स्नायू ताठर असतात आणि दुखू शकतात.- एकाच जागी बसून राहू नका. लहान लहान ब्रेक घेऊन हलत राहा. योग आणि स्ट्रेचिंग करणे फायद्याचे ठरते.- किमान १५-२० मिनिटे योग्य उन्हात बसा. यामुळे शरीराला व्हिटॅमिन 'डी' मिळेल आणि मन प्रसन्न होईल.- बाहेर जाण्यापूर्वी हवामान अंदाज बघा आणि त्यानुसार कपडे घाला.- हिटर चालू असताना घरातील हवा कोरडी होते. शक्य असेल तर ह्युमिडिफायर वापरा किंवा एका भांड्यात पाणी ठेवून खोलीत ओलावा राखा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.