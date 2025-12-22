हिवाळ्यात स्ट्रोकचा धोका वाढतोय; वेळेवर उपचारच जीव वाचवू शकतात, तज्ज्ञांचा इशारा

हिवाळा सुरू होताच स्ट्रोकच्या (पक्षाघात) रुग्णसंख्येत लक्षणीय वाढ होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. इंडियन स्ट्रोक असोसिएशनच्या माहितीनुसार, भारतात दरवर्षी सुमारे १५ लाख नवीन स्ट्रोक रुग्ण आढळून येतात. मृत्यू आणि दीर्घकालीन अपंगत्वाची ही एक प्रमुख कारणे ठरत असून, बदलती जीवनशैली आणि दीर्घकालीन आजारांमुळे ही संख्या चिंताजनकरीत्या वाढत आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.पुण्यातील आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांच्या निरीक्षणानुसार, हिवाळ्यात स्ट्रोकचे रुग्ण वाढण्यामागे अनेक कारणे आहेत. थंड हवामानामुळे शरीरातील रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात, रक्तदाब वाढतो आणि मेंदूकडे जाणारा रक्तप्रवाह कमी होतो. यासोबतच शारीरिक हालचालींमध्ये घट, पुरेसे पाणी न पिणे, मधुमेह व उच्च रक्तदाबाचे नियंत्रण बिघडणे, तसेच हंगामी संसर्ग यामुळे स्ट्रोकचा धोका अधिक वाढतो..याबाबत माहिती देताना आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटलच्या न्यूरोसायन्सेस व न्यूरोसर्जरी विभागाचे वरिष्ठ संचालक डॉ. राकेश रंजन सांगतात, “गेल्या काही दिवसांत दररोज एक ते दोन स्ट्रोकचे रुग्ण दाखल होत आहेत. हिवाळ्यात रक्त घट्ट होण्याची प्रक्रिया वाढते, त्यामुळे रक्ताच्या गाठी तयार होण्याचा धोका वाढतो. यामुळे प्रामुख्याने इस्केमिक स्ट्रोक होतो. तर दुसऱ्या प्रकारात, म्हणजे हेमोरेजिक स्ट्रोकमध्ये, मेंदूतील रक्तवाहिनी फुटते आणि यामागे बहुतेक वेळा अनियंत्रित उच्च रक्तदाब कारणीभूत असतो.”.स्ट्रोकची लक्षणे अचानक आणि तीव्र स्वरूपाची असू शकतात. चेहऱ्याचा एक भाग वाकडा होणे, हात किंवा पायात कमजोरी अथवा बधिरपणा येणे, बोलण्यात अडचण येणे, डोळ्यांसमोर धूसर किंवा दुहेरी दिसणे, तीव्र डोकेदुखी, चक्कर येणे किंवा तोल जाणे ही प्रमुख लक्षणे आहेत. डॉ. रंजन यांनी ठामपणे सांगितले की, लक्षणे सुरू झाल्यानंतर पहिल्या चार ते साडेचार तासांचा कालावधी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. या सुवर्ण तासांत योग्य उपचार मिळाल्यास रुग्ण वाचण्याची तसेच कायमचे अपंगत्व टाळण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात वाढते..हिवाळ्यातील निर्जलीकरणाकडेही अनेकदा दुर्लक्ष होते, असा इशाराही तज्ज्ञांनी दिला. पाणी कमी प्यायल्यास रक्त अधिक घट्ट होते आणि स्ट्रोकचा धोका वाढतो. धूम्रपान, मद्यसेवन, अनियंत्रित मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब हे घटक हिवाळ्यात अधिक धोकादायक ठरतात. तसेच फ्लू व इतर संसर्गांमुळे शरीरातील दाहक प्रतिक्रिया वाढून स्ट्रोकचा धोका वाढू शकतो..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...\rया पार्श्वभूमीवर, पुरेसे पाणी पिणे, घरात नियमित हलका व्यायाम करणे, रक्तदाब व साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवणे आणि हंगामी लसीकरण घेणे अत्यंत गरजेचे असल्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे. हिवाळ्यात वाढणाऱ्या स्ट्रोकच्या घटनांमध्ये जागरूकता, तातडीचा प्रतिसाद आणि विशेष उपचारांची उपलब्धता हाच जीव वाचवण्याचा आणि अपंगत्व टाळण्याचा निर्णायक मार्ग असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.