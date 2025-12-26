प्रश्न - माझं वय ४० वर्षे आहे. गेले काही वर्षे पाळीच्या वेळेला माझं प्रचंड प्रमाणात डोकं दुखतं. कधी कधी उलट्यासुद्धा होतात. तसेच अंगात ताप मुरलाय असेही वाटतं. पाळीनंतर एक दोन दिवस लघवीला जळजळ झाल्यासारखे वाटते. यावर कृपया उपाय सुचवावा. - वृषाली मोरेउत्तर - शरीरात हार्मोन्सचे असंतुलन असले की स्त्रियांना पाळीच्या वेळेला अशा प्रकारचे पित्ताचे त्रास होताना दिसतात. सकाळ-सायंकाळ संतुलन पित्तशांती गोळ्या किंवा प्रवाळ पंचामृत मोतीयुक्त गोळ्या घ्यायला सुरुवात करावी. रात्री झोपताना संतुलन फेमिसॅन तेलाचे पिचू ठेवणे उत्तम. जेवण झाल्यावर सकाळी व सायंकाळी संतुलन सॅनकुल चूर्ण एकएक चमचा साध्या पाण्याबरोबर घ्यावा. दुधामधून संतुलनचे शतानंत कल्प टाकून घेतलेले उत्तम राहील. .आठवड्यातून दोन तीन वेळा तरी संतुलनचे पादाभ्यंग करावे व तसेच संतुलनच्या शक्ती धूपाचा वापर करणं चांगले. शक्य असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन यावर व्यवस्थित उपचार करावेत. म्हणजे मेनोपॉजल फेजमध्ये जाण्यापूर्वी हार्मोन्सचं संतुलन नक्की राखता येऊ शकेल..प्रश्न - मधुमेह आनुवंशिक असतो का? माझ्या आई- बाबा दोघांनाही मधुमेह वयाच्या साधारण साठाव्या वर्षी आलेला आहे. मला गोड प्रचंड आवडतं, परंतु त्या भीतीमुळे मी सध्या गोड अजिबात खात नाहीये, मधुमेह टाळता येऊ शकेल का? कृपया मार्गदर्शन करावे.- विकास धोत्रेउत्तर - मधुमेह आनुवंशिक आजार असतो आणि आई-वडिलांना असल्यास मधुमेह होण्याची शक्यता खूप जास्त प्रमाणात वाढते, परंतु सुरुवातीपासून दिनचर्या आणि आहाराची काळजी घेतल्यास मधुमेहाला लांब ठेवता येणं शक्य आहे. रोज नियमित व्यायाम करणे, सकाळी वेळेत उठणे, रात्री वेळेत झोपणे, भूक नसताना किंवा अपचन असताना न जेवणे, दोन आहाराच्या मधे न खाणे या सारख्या गोष्टींचे पालन केल्यास मधुमेह होण्याची शक्यता कमी करता येऊ शकते. .तसेच चाळीशीच्या आसपास शास्त्रोक्त पंचकर्म करून शरीराची शुद्धी करून घेणं उत्तम ठरते. आठवड्यातून एकदोनदा तरी पादाभ्यंग घृत घेऊन काशाच्या वाटीने तळपायांना पादाभ्यंग करणे उत्तम राहील. आहारामध्ये जड गोष्टी, फार आंबट किंवा फर्मेंटेड गोष्टी टाळल्यास जास्त उत्तम. दह्याचा वापर विचारपूर्वक करावा. शक्यतो दुधापासून व बेसनापासून बनवलेल्या मिठाया टाळाव्यात. पण रव्याचा शिरा, गाजर हलवा, जिलबी, मालपुआ क्वचित खाण्यास हरकत नाही. .रोज आहारामध्ये एक दोन चमचे तरी खडी साखरेचा वापर नक्की करावा, जेणेकरून शरीराला साखर पचवण्याची सवय राहील. नियमित चालणे, सूर्य नमस्कार घालणे व तसेच नवीन पिढीमध्ये कुठलेही दोष जाऊ नये यासाठी आईवडिलांनी गर्भधारणेपूर्वीच संतुलनसारखे शास्त्रोक्त पंचकर्म करणे हे आनुवंशिकता कमी होण्याकरिता मदत करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.