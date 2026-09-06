Pica Disorder Case: पोटात ६ सुया, हेअर पिन अन् काचेचे तुकडे; गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियेत महिलेचा जीव वाचला! काय आहे पायका डिसऑर्डर?

गेल्या काही महिन्यांपासून तीव्र पोटदुखीचा त्रास होत असलेल्या एका महिलेच्या पोटात चक्क सुया, हेअर पिन आणि काचेच्या बांगड्यांचे तुकडे आढळल्याने डॉक्टरही चक्रावले. उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे या महिलेवर गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया करून तिच्या शरीरातील या धोकादायक वस्तू यशस्वीरीत्या बाहेर काढण्यात आल्या. तपासणीनंतर ही महिला ‘पायका’ (Pica Disorder) या खाण्याच्या विकाराने ग्रस्त असल्याचे समोर आले..पोटदुखीनंतर तपासणी केली अन् धक्कादायक बाब समोरखागा परिसरातील रहिवासी असलेल्या विजमा कुमारी यांना गेल्या काही महिन्यांपासून तीव्र पोटदुखीचा त्रास होत होता. त्रास वाढल्यानंतर त्यांना प्रयागराजमधील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तपासणीदरम्यान त्यांच्या पोटात धातूच्या टोकदार वस्तू आणि काचेचे तुकडे असल्याचे आढळले.रुग्णाच्या पोटात सहा मोठ्या सुया, हेअर पिन आणि काचेच्या बांगड्यांचे तुकडे अडकले होते. टोकदार वस्तूंमुळे आतड्याला अनेक ठिकाणी दुखापत झाली होती..दोन सुया किडनीपर्यंत पोहोचल्याया प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे दोन सुया आतड्याला भेदून उजव्या किडनीच्या दिशेने पोहोचल्या होत्या, अशी माहिती डॉक्टरांनी दिली. आतड्याला छिद्र पडल्यामुळे पोटाच्या आतील भागात संसर्ग होण्याचा धोकाही निर्माण झाला होता.रुग्णाची स्थिती गंभीर असल्याने डॉक्टरांनी तातडीने शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला. डॉ. राजीव सिंह आणि त्यांच्या पथकाने आधुनिक सी-आर्म (C-Arm) क्ष-किरण इमेजिंग तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शरीरातील टोकदार वस्तूंचे अचूक स्थान निश्चित केले..अडीच ते तीन तासांच्या शस्त्रक्रियेनंतर दिलासागुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया सुमारे अडीच ते तीन तास चालली. डॉक्टरांनी एकेक करून शरीरातील सर्व धोकादायक वस्तू बाहेर काढल्या. त्यानंतर जखमी झालेल्या आतड्याची आवश्यक दुरुस्ती करण्यात आली.शस्त्रक्रिया यशस्वी झाल्यानंतर महिलेची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले असून, तिला पुढील उपचारांसाठी वॉर्डमध्ये हलवण्यात आले आहे..काय आहे ‘पायका’ डिसऑर्डर?पायका (Pica) हा असा खाण्याचा विकार आहे, ज्यामध्ये व्यक्तीला अन्न नसलेल्या वस्तू खाण्याची किंवा गिळण्याची तीव्र इच्छा होऊ शकते. अशा व्यक्ती माती, खडू, कागद, केस, प्लास्टिक, कोळसा यांसारख्या वस्तू खाऊ शकतात. काही गंभीर प्रकरणांमध्ये काच किंवा टोकदार धातूच्या वस्तू गिळण्यासारखे धोकादायक वर्तनही दिसू शकते.या विकारामागे विविध कारणे असू शकतात. लोह किंवा झिंकसारख्या पोषक घटकांची कमतरता, मानसिक तणाव, नैराश्य किंवा काही मानसिक वर्तनात्मक समस्या यांचा त्याच्याशी संबंध असू शकतो..केवळ शस्त्रक्रिया पुरेशी नाहीपायका विकाराच्या रुग्णांमध्ये केवळ शरीरातील अखाद्य वस्तू बाहेर काढणे पुरेसे नसते. पुन्हा अशा वस्तू गिळण्याची शक्यता टाळण्यासाठी मानसोपचार तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, समुपदेशन आणि आवश्यक वैद्यकीय तपासणी महत्त्वाची ठरते.प्रयागराजमधील या घटनेमुळे पायका या तुलनेने दुर्मिळ विकाराकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. विशेषतः एखाद्या व्यक्तीला वारंवार अखाद्य वस्तू खाण्याची किंवा गिळण्याची इच्छा होत असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष न करता वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.