Women Heart Health: “गॅस समजून दुर्लक्ष केल्यास हृदयविकाराचा धोका!” ५०–६० वयोगटातील महिलांचं प्रमाण अधिक

हृदयविकाराची लक्षणे ही सामान्यतः गॅस, थकवा किंवा अस्वस्थता समजून त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने मागील दोन वर्षांत महिलांमधील हृदयविकाराच्या प्रकरणांमध्ये २० टक्के वाढ झाली आहे. यामध्ये विशेषतः ५० ते ६० वयोगटातील महिलांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे निरीक्षण मुंबई महापालिकेच्या शीव रुग्णालयाच्या अभ्यासातून मांडण्यात आले..मधुमेह, उच्च रक्तदाब, वाढता तणाव हे हृदयविकाराचे प्रमुख कारण ठरत आहेत. श्वास लागणे, असामान्य थकवा, अॅसिडिटी, घाम येणे, जबडा किंवा पाठदुखी अशी लक्षणे दुर्लक्षित करणे जीवघेणे ठरू शकते, अशी लक्षणे दिसल्यास त्वरित वैद्यकीय तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे अभ्यासात नमूद केले आहे. .Rising Iron Deficiency in Women: महिलांमध्ये वाढतेय लोहाची कमतरता; वेळीच उपचार न केल्यास अॅनिमियाचा धोका.जोखमीच्या कारणांमध्ये मधुमेह, उच्च रक्तदाब, तंबाखूचे सेवन आणि ताण हे प्रमुख घटक असल्याचे निदर्शनास आले. मागील वर्षात तणावाचे प्रमाण २० टक्क्यांनी वाढल्याने डॉक्टरांनी चिंता व्यक्त केली. बदलती जीवनशैली, प्रदूषण, धूम्रपान, अनियमित दिनचर्या आणि वाढता ताण यामुळे महिलांमध्ये हृदयविकाराचा धोका वाढत आहे. त्यामुळे महिलांनी असामान्य लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता वेळेत तपासणी करून घेणे अत्यावश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले..महिलांमध्ये हृदयविकाराची कारणे अनेकदा वेगळी आणि अस्पष्ट असतात. छातीत तीव्र वेदना न होता अॅसिडिटी, थकवा, पाठदुखी, जबड्यात वेदना किंवा मळमळ अशी लक्षणे दिसतात. त्यामुळे अनेक महिला ही लक्षणे किरकोळ समजून दुर्लक्ष करतात आणि उपचारात उशीर होतो.- डॉ. प्रताप नाथानी, विभागप्रमुख, हृदयरोग.Women Health: रात्री उशिरापर्यंत जागं राहणं महिलांसाठी धोकादायक? संशोधनातून समोर आले कॅन्सरबाबत नवे निष्कर्ष.अधिक चांगल्या तपासणी सुविधा आणि सरकारी आरोग्य विमा योजनांमुळे आता जास्त रुग्णांची तपासणी होत आहे. त्यामुळेही हृदयविकाराची प्रकरणे अधिक प्रमाणात नोंदवली जात आहेत.- डॉ. चरण लांजेवार, हृदयरोगतज्ज्ञ, केईएम रुग्णालय.