आरोग्य

World Alzheimer Day: नावं विसरण्याआधीच सुरू होतो अल्झायमर? लक्षणांपूर्वी मेंदूत होतात ‘हे’ बदल

Alzheimer’s Symptoms Before Memory Loss: स्मरणशक्तीच्या समस्या जाणवण्याच्या १०-२० वर्षांआधीच अल्झायमरशी संबंधित मेंदूतील जैविक बदल सुरू होऊ शकतात; जाणून घ्या त्यामागचं विज्ञान.
Alzheimer's Symptoms and Early Signs | World Alzheimer's Day

Alzheimer's Symptoms and Early Signs | World Alzheimer's Day

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Alzheimer’s Disease Causes Brain Changes: एखाद्या व्यक्तीला नावे आठवण्यात अडचण येणे, रोजच्या वापरातील वस्तू वारंवार चुकीच्या ठिकाणी ठेवणे किंवा संभाषण समजून घेण्यात अडचण येणे यांसारखी लक्षणे जाणवण्याच्या खूप आधीपासूनच अल्झायमर आजाराशी संबंधित बदल मेंदूमध्ये विकसित होत असू शकतात. काही व्यक्तींमध्ये हे जैविक बदल पहिली स्पष्ट लक्षणे दिसण्याच्या १० ते २० वर्षांपूर्वीच सुरू होऊ शकतात. त्यामुळे स्मरणशक्तीच्या समस्या स्पष्टपणे जाणवण्याच्या कालावधीपेक्षा या आजाराची प्रक्रिया खूप आधीपासून सुरू झालेली असू शकते.

या सुरुवातीच्या आणि अनेकदा लक्षणविरहित टप्प्यात मेंदूमध्ये अनेक बदल घडू शकतात.

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