World Alzheimer Day: नावं विसरण्याआधीच सुरू होतो अल्झायमर? लक्षणांपूर्वी मेंदूत होतात ‘हे’ बदल

Alzheimer’s Disease Causes Brain Changes: एखाद्या व्यक्तीला नावे आठवण्यात अडचण येणे, रोजच्या वापरातील वस्तू वारंवार चुकीच्या ठिकाणी ठेवणे किंवा संभाषण समजून घेण्यात अडचण येणे यांसारखी लक्षणे जाणवण्याच्या खूप आधीपासूनच अल्झायमर आजाराशी संबंधित बदल मेंदूमध्ये विकसित होत असू शकतात. काही व्यक्तींमध्ये हे जैविक बदल पहिली स्पष्ट लक्षणे दिसण्याच्या १० ते २० वर्षांपूर्वीच सुरू होऊ शकतात. त्यामुळे स्मरणशक्तीच्या समस्या स्पष्टपणे जाणवण्याच्या कालावधीपेक्षा या आजाराची प्रक्रिया खूप आधीपासून सुरू झालेली असू शकते.या सुरुवातीच्या आणि अनेकदा लक्षणविरहित टप्प्यात मेंदूमध्ये अनेक बदल घडू शकतात..यातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे असामान्य प्रथिनांचा साठा होणे. अमायलॉइड-बीटा हे प्रथिन मेंदूतील चेतापेशींमध्ये जमा होऊन प्लाक्स तयार करू शकते, तर टाऊ प्रथिनामध्ये असामान्य बदल होऊन चेतापेशींच्या आत गुंतागुंतीच्या रचना म्हणजेच टँगल्स तयार होऊ शकतात. हे बदल वाढत गेले की मेंदूतील पेशींच्या सामान्य कार्यावर आणि त्यांच्यातील संवादावर परिणाम होऊ शकतो..Brain Health: फक्त व्यायाम नाही! मेंदू निरोगी आणि तल्लख ठेवण्यासाठी 'या' गोष्टीही आहेत महत्त्वाच्या; जाणून घ्या तज्ज्ञांचा गोल्डन मंत्र.मेंदूची रोगप्रतिकारक यंत्रणाही या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकते. असामान्य प्रथिनांचा सातत्याने होणारा साठा आणि पेशींना होणारे नुकसान यामुळे दीर्घकाळ टिकणारी दाहाची (इन्फ्लेमेशन) प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. यामुळे चेतापेशींना होणारे नुकसान आणखी वाढण्याची शक्यता असते. कालांतराने मेंदूतील चेतापेशींमधील संपर्क कमी होऊ शकतो आणि त्यानंतर मेंदूच्या रचनेत व कार्यक्षमतेत हळूहळू बदल होऊ शकतात.महत्त्वाचे म्हणजे, हे जैविक बदल एखाद्या व्यक्तीला मोजता येईल इतकी स्मरणशक्ती कमी होण्यापूर्वी किंवा दैनंदिन कामांमध्ये अडचणी निर्माण होण्यापूर्वीच घडू शकतात. त्यामुळे अल्झायमरच्या लवकर निदानाला संशोधनामध्ये विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..आज संशोधक आणि वैद्यकीय तज्ज्ञ PET इमेजिंग, सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड (CSF) चाचणी तसेच अधिक संवेदनशील होत असलेल्या रक्ताधारित चाचण्यांच्या मदतीने अल्झायमरशी संबंधित बायोमार्कर्सचा शोध घेऊ शकतात. या चाचण्यांमुळे स्पष्ट लक्षणे दिसण्यापूर्वीच आजाराशी संबंधित जैविक बदल ओळखण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, या चाचण्यांचा वापर आणि त्यांचे निष्कर्ष प्रत्येक व्यक्तीची स्थिती आणि वैद्यकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन समजून घेणे आवश्यक असते..अल्झायमर होणार की नाही? फक्त एका ब्लड टेस्टमधून मिळू शकते उत्तर! लक्षणं दिसण्याच्या १० वर्षांआधीच मिळणार इशारा.अल्झायमरच्या या सुरुवातीच्या टप्प्याला विशेष महत्त्व आहे. कारण यामुळे अल्झायमरकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत आहे. केवळ स्मरणशक्तीच्या समस्या स्पष्टपणे जाणवल्यानंतर आजार ओळखण्याऐवजी, आजाराची प्रक्रिया अधिक लवकर समजून घेणे आणि शक्य तितक्या लवकर त्यावर हस्तक्षेप करण्याच्या दिशेने संशोधन पुढे जात आहे. - डॉ. निलेश आर. पलासदेओकर, Consultant Neurologist at Ruby Hall Clinic.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.