World Anesthesia Day 2025: भूल झाली अधिक प्रभावी अन् सुरक्षित! पूर्ण शरीराला भूल देण्याऐवजी अलीकडे स्थानिक भुलीला प्राधान्य

Anesthesia Now Become Easier and Safer: सुमारे पाच ते सात दशकांपूर्वी शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णाला भूल द्यायची तर त्यावेळी भुलीच्या औषधाचा परिणाम दीर्घकाळ राहायचा. तो रुग्ण भूल दिल्यावर सायंकाळपर्यंत आणि सकाळपर्यंत झोपायचा. मात्र, आता अर्ध्या तासाची छोटी शस्त्रक्रिया असेल तर तितक्याच वेळेपुरती भूल देता येते. पूर्वी संपूर्ण शरीराला भूल द्यावी लागायची. मात्र, आता हाताच्या बोटाला शस्त्रक्रिया करायची असेल तर त्या बोटापुरती (लोकल) तसेच हाताला किंवा पायापुरती (रिजनल) भूल देता येते. अशा या शास्त्रामध्ये प्रगती होत असून, ती पूर्वीच्या तुलनेत अधिक प्रभावी व सुरक्षित झाली आहे..वैद्यकशास्त्रातील भूलशास्त्र (अॅनेस्थेशियालॉजी) हा विभाग रुग्णांच्या वेदनामुक्त उपचारात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. शस्त्रक्रियेच्या वेळी रुग्णाला वेदना जाणवू नयेत आणि संपूर्ण प्रक्रिया सुरक्षितरीत्या पार पडावी, यासाठी भूलतज्ज्ञांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. भूलशास्त्र हे केवळ शस्त्रक्रियेसाठी नव्हे, तर वेदनानियंत्रण, प्रसूतिवैद्यक, अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) तसेच आपत्कालीन परिस्थितीतही अत्यावश्यक ठरत असून, पूर्वीच्या तुलनेत आताच्या काळात भूलशास्त्रातही सातत्याने प्रगती होत आहे. दरवर्षी १६ ऑक्टोबरला जागतिक भूलशास्त्र दिन साजरा केला जातो. या दिवशी १८४६ साली बोस्टनमध्ये पहिल्यांदा 'इथर' भूल वापरून शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती, यानिमित्त हा दिवस पाळला जातो..आधीच्या काळात पूर्ण शरीराला भूल देण्याची पद्धत प्रचलित होती. मात्र, सध्या स्थानिक भूल किंवा संबंधित अवयवांची भूल यांना अधिक प्राधान्य दिले जात आहे. यामुळे रुग्णाचा पुनर्वसनाचा कालावधी कमी होतो आणि जोखीमही लक्षणीयरीत्या घटते..गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियाही विनावेदनाभूलतज्ज्ञ केवळ शस्त्रक्रियेपूर्वीच नाही, तर शस्त्रक्रियेदरम्यान व नंतरही रुग्णावर सतत लक्ष ठेवतात. रक्तदाब, श्वासोच्छवास, हृदयाची गती यांसारख्या महत्त्वाच्या कार्यावर देखरेख ठेवून रुग्ण सुरक्षित आहे, याची खात्री केली जाते. आधुनिक भूलशास्त्रामुळे आज अतिशय गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियाही विनावेदना आणि सुरक्षितपणे पार पडतात. पूर्वीच्या औषधांचा विपरीत परिणाम व्हायचा. मात्र, आताची औषधे ही त्याच प्रकारची भूल कोणताही विपरीत परिणाम न होता देता येतात. त्यामुळे रुग्णांसाठी ही खऱ्या अर्थाने वरदान ठरत आहे..सध्याच्या काळात भुलीच्या औषधांमध्ये रुग्णाच्या हृदयाचे ठोके व्यवस्थित पडतात, रक्तदाबावर काही परिणाम होत नाही, अशी अधिक सुरक्षित औषधे आहेत. यामुळे रुग्णाने सकाळी यायचे, शस्त्रक्रियेनंतर सायंकाळी घरी जायचे (डे केअर अॅनेस्थेशिया प्रोसिजर) अशी संकल्पना समोर येत आहे. तंत्रज्ञानाचादेखील वापर वाढला आहे. 'बिस मॉनिटर इंट्रोपी' तंत्रामुळे मेंदूला किती भूल दिली आहे व तो किती झोपला आहे, हेदेखील कळते. त्याचबरोबर भुलीची औषधे ही वेदनाशामक म्हणूनही वापरली जात आहेत.- डॉ. योगेश गवळी, प्राध्यापक, भूलशास्त्र विभाग, बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून रुग्णालय.