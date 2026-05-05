Asthma Day Warning: जागतिक दमा दिनानिमित्त तज्ज्ञांचा इशारा: वसई-विरार, मीरा रोड व मुंबईत वाढते श्वसन आजार

विरार : जागतिक दमा दिनाच्या निमित्ताने आघाडीच्या श्वसन तज्ज्ञांनी शहरात दमा आणि इतर दीर्घकालीन श्वसन आजारांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक असल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी जनजागृती वाढवणे, लवकर निदान करणे आणि सातत्याने प्रतिबंधात्मक उपाय राबवण्याची गरज अधोरेखित केली..वसई विरार ,मीरा भाईंदर आणि मुंबई मध्ये वाहनांचे धूर, बांधकामातील धूळ आणि बदलते हवामान यामुळे वायू प्रदूषण सतत उच्च पातळीवर आहे. याचा परिणाम सर्व वयोगटांमध्ये श्वसन आजारांच्या वाढत्या घटनांमध्ये दिसून येत आहे. प्रदूषित हवा ही दम्याचा प्रमुख ट्रिगर ठरते, ज्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास, शिटीसारखा आवाज (व्हीजिंग), छातीत जडपणा आणि सतत खोकला अशी लक्षणे तीव्र होतात. स्थितीची गंभीरता अधोरेखित करताना वोक्हार्ट हॉस्पिटल्स, मीरा रोड येथील कन्सल्टंट पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. संगिता चेकर म्हणाल्या कि, मीरा भाईंदर ,वसई विरार आणि मुंबई सारख्या शहरी भागांमध्ये प्रदूषण आणि जीवनशैलीतील बदलांमुळे दम्याचे प्रमाण वाढत आहे. चिंतेची बाब म्हणजे अनेक रुग्ण सुरुवातीची लक्षणे दुर्लक्षित करतात आणि वेळेवर उपचार घेत नाहीत. दमा पूर्णपणे बरा होत नाही, परंतु योग्य उपचार, नियमित तपासणी आणि ट्रिगर्स टाळल्यास तो प्रभावीपणे नियंत्रणात ठेवता येतो. जनजागृती आणि वेळेवर हस्तक्षेप अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.".एपेक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, मुंबई येथील छाती रोग तज्ज्ञ डॉ. पार्थिव शाह म्हणाले, "जागतिक दमा दिनानिमित्त आपल्याला केवळ 'उपचार' नव्हे तर 'पूर्वतयारी'कडे लक्ष देण्याची गरज आहे. दमा अचानक बळावत नाही, तो आधी सूक्ष्म संकेत देतो—जसे झोपेत व्यत्यय, सहनशक्ती कमी होणे किंवा वारंवार घशात खवखव. हे संकेत अनेकदा दुर्लक्षित केले जातात. आजच्या प्रदूषित आणि धकाधकीच्या जीवनशैलीत हे लक्षणे तरुण आणि निरोगी व्यक्तींमध्येही दिसू लागली आहेत. योग्य वेळी कृती केल्यास दमा नियंत्रणात ठेवता येतो. प्रतिबंध हाच सर्वात प्रभावी उपाय आहे.".तज्ज्ञांच्या मते, काही सोपे उपाय जसे की प्रदूषण जास्त असलेल्या भागात मास्क वापरणे, घरातील हवा स्वच्छ ठेवणे, डॉक्टरांनी दिलेल्या इनहेलर उपचारांचे पालन करणे आणि नियमित तपासणी करणे यामुळे दम्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतो. विशेषतः लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्याकडे अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे, कारण ते पर्यावरणीय ट्रिगर्सना अधिक संवेदनशील असतात..या जागतिक दमा दिनानिमित्त नागरिकांनी आपल्या फुफ्फुसांच्या आरोग्याला प्राधान्य द्यावे, सुरुवातीची लक्षणे ओळखावीत आणि वेळेवर वैद्यकीय सल्ला घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी आणि श्वसन आजारांचे ओझे कमी करण्यासाठी वैयक्तिक तसेच धोरणात्मक पातळीवर एकत्रित प्रयत्न आवश्यक आहेत..दम्याची सामान्य लक्षणे:श्वास घेण्यास त्रासश्वास घेताना शिटीसारखा आवाज (व्हीजिंग)छातीत जडपणावारंवार खोकला, विशेषतः रात्री किंवा सकाळी.