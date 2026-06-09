आरोग्य

आरोग्य‘चेतना’ : सकारात्मकतेचं ‘ब्रेन-स्टॉर्मिंग’

जागतिक ब्रेन ट्युमर दिनाच्या निमित्ताने भीतीऐवजी जागरूकता, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि तज्ज्ञ उपचारांमुळे ब्रेन ट्युमरवर मात करून नव्या आयुष्याची सकारात्मक सुरुवात
Clinical Success Stories: Defeating Clinoidal Meningioma and Brainstem Tumors with Absolute Precision

Clinical Success Stories: Defeating Clinoidal Meningioma and Brainstem Tumors with Absolute Precision

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. जयदेव पंचवाघ मेंदू आणि स्पाइन सर्जन

जागतिक ब्रेन ट्युमर दिवस काल झाला. ‘ब्रेन ट्युमर’विषयी जनजागृती करणं आणि ‘ब्रेन ट्युमरग्रस्त’ रुग्णांना मानसिक उभारी देणं हा या दिवसाचा उद्देश. ‘जागतिक ब्रेन ट्युमर दिन’ हा ‘भीतीचं योग्य वेळी निरसन करून योग्य पावलं न उचलल्यास माणसाला नाहक जीव गमवावा लागू शकतो’ याची आठवण करून देणं आणि आजाराच्या प्राथमिक लक्षणांविषयी माहिती देणं यासाठी महत्त्वाचा ठरतो.

Loading content, please wait...
positive cases
positive case ratio
health
Brain
neurological effects of lupus