आरोग्य‘चेतना’ : सकारात्मकतेचं ‘ब्रेन-स्टॉर्मिंग’

डॉ. जयदेव पंचवाघ मेंदू आणि स्पाइन सर्जनजागतिक ब्रेन ट्युमर दिवस काल झाला. ‘ब्रेन ट्युमर’विषयी जनजागृती करणं आणि ‘ब्रेन ट्युमरग्रस्त’ रुग्णांना मानसिक उभारी देणं हा या दिवसाचा उद्देश. ‘जागतिक ब्रेन ट्युमर दिन’ हा ‘भीतीचं योग्य वेळी निरसन करून योग्य पावलं न उचलल्यास माणसाला नाहक जीव गमवावा लागू शकतो’ याची आठवण करून देणं आणि आजाराच्या प्राथमिक लक्षणांविषयी माहिती देणं यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. .ब्रेन ट्युमरचं निदान कानावर पडल्यावर रुग्णाची होणारी मनःस्थिती इतर कोणत्याही आजाराच्या निदानापेक्षा संपूर्णपणे वेगळी असते. कारण मेंदू हा केवळ एक अवयव नाही; तो माणसाचं अस्तित्व, त्याच्या आठवणी, त्याची भाषा, संवाद, त्याची हालचाल आणि एकूणच त्याच्या संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाची गुंफण करणारा शरीराचा मुख्य केंद्रबिंदू आहे. अशा संवेदनशील भागात काहीतरी अनपेक्षित आणि अनैसर्गिक वाढते असं कळाल्यावर अर्थातच व्यक्ती खचून जाते. त्यातच योग्य माहितीचा अभाव, नेमका निर्णय काय आणि कसा घ्यावा याविषयीचे अज्ञान, अचूक मार्गदर्शनाची उणीव यात भरच घालत जाते. रुग्णाच्या मनात निर्माण होणारी ही भीती अगदी साहजिक आणि समजण्यासारखी असली, तरी आजच्या आधुनिक वैद्यकीय काळात ही भीती बऱ्याच अंशी अनाठायी आहे..गेल्या दशकभरात मेंदूच्या शस्त्रक्रियेच्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. शस्त्रक्रियेची उपकरणं अत्यंत अचूक झाली आहेत, मेंदूचे अंतर्गत नकाशे अधिक स्पष्ट आणि त्रिमितीय स्वरूपात उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे शस्त्रक्रियेदरम्यान सुरक्षिततेची पातळी कित्येक पटींनी वाढली आहे. ज्या गोष्टी पूर्वी अत्यंत अवघड किंवा अशक्यप्राय वाटायच्या, त्या आज अनुभवी हातांमुळे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे सहज साध्य होत आहेत. रुग्णांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना हे समजणं गरजेचं आहे - आणि हाच या जागतिक दिनाचा मुख्य उद्देश आहे, की ब्रेन ट्युमरचं निदान म्हणजे प्रवासाचा शेवट नसून, तो एका नवीन आणि निरोगी सुरुवातीचा टप्पा असू शकतो..तीन बोलक्या घटनाआशेचा किरण दाखवण्यासाठी केवळ कोरडी आकडेवारी पुरेशी नसते, तर प्रत्यक्ष मृत्यूच्या दारातून सुखरूप परतलेल्या माणसांच्या कथा अधिक प्रभावी ठरतात. गेल्या काही महिन्यातल्याच तीन रुग्णांची उदाहरणं इथं मांडता येतील.पहिली कथा आहे एका तरुण महिला डॉक्टरची - जी स्वतः रुग्णांचे प्राण वाचवण्याचे काम करायची. तिच्या मेंदूच्या उजव्या बाजूला, थेट दृष्टीच्या नसेला (optic nerves) दाबणारा एक मोठा ‘क्लायनॉइडल मेनिन्जिओमा’ (एक प्रकारची जटिल गाठ) असल्याचे निदान झाले. हा ट्युमर अत्यंत अवघड आणि संवेदनशील ठिकाणी होता, जिथे दृष्टीवर नियंत्रण ठेवणारे नाजूक भाग आणि कवटीच्या तळाशी असणाऱ्या मुख्य रक्तवाहिन्यांचं जाळं असतं. अत्याधुनिक ‘न्युरो-नॅव्हिगेशन’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया अत्यंत अचूकपणे पार पडली आणि ट्युमर पूर्णपणे काढून टाकण्यात यश आलं. शस्त्रक्रियेनंतर अवघ्या तीन आठवड्यांत तिनं एक सुंदर चित्र रेखाटलं आणि ते सर्जिकल टीमला भेट दिलं. त्या एका चित्रानं जे सांगितलं, ते कोणत्याही वैद्यकीय अहवालाला सांगता आलं नसतं.दुसरं उदाहरण एका ज्येष्ठ चित्रकाराचं आहे. त्यांच्या मेंदूतील ट्युमर सामान्यतः शस्त्रक्रिया करणं अत्यंत जोखमीचं मानलं जाणाऱ्या ठिकाणी होता. त्यांचं वय पाहता काहींनी शस्त्रक्रिया न करण्याचा सल्लाही दिला होता. परंतु, आम्ही हार न मानता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं तो ट्युमर शस्त्रक्रियेद्वारे यशस्वीपणे पूर्ण काढून टाकला. ते ज्येष्ठ कलाकार आज आनंदानं पुन्हा रंग आणि ब्रश हातात धरून चित्रं रेखाटतात आणि त्यांच्या चित्रांचं प्रदर्शनही भरवतात..तिसरी केस कदाचित सर्वांत आव्हानात्मक होती. एका तरुण मुलीच्या मेंदूच्या थेट स्टेमशी (brainstem) चिकटलेला आणि पाठीच्या कण्यात खालीपर्यंत पसरलेला एक अवाढव्य ट्युमर होता - वैद्यकीय इतिहासात नोंद झालेल्या अशा प्रकारच्या मोठ्या ट्युमर्सपैकी हा एक असावा. ती मुलगी आमच्याकडे आली, तेव्हा ती पूर्णपणे व्हीलचेअरवर खिळलेली होती. शस्त्रक्रियेदरम्यान ‘इंट्राऑपरेटिव्ह न्यूरोमॉनिटरिंग’, हाय-डेफिनिशन न्यूरोमायक्रोस्कोप आणि हजारो शस्त्रक्रियांच्या अनुभवातून कमावलेले कौशल्य पणाला लावून, तो संपूर्ण ट्युमर एका अखंड तुकड्यात बाहेर काढण्यात आला.ती आज स्वतःच्या पायावर आधाराशिवाय चालते आहे.या तिन्ही प्रकरणांमध्ये एक समान धागा आहे. एक गंभीर निदान, एक कठीण आव्हान आणि त्यानंतर मिळालेलं संपूर्ण पुनरुज्जीवन. हे सगळं शक्य होतं ते आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अनुभवी, समर्पित वैद्यकीय टीमच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे. यातून मिळणारा संदेश अगदी स्पष्ट आहे: ब्रेन ट्युमरचं निदान वेळेत व्हावं, तज्ज्ञ टीमकडून त्यावर उपचार व्हावेत आणि मनात कोणतीही भीती न बाळगता सकारात्मकतेने याला सामोरे जावे. याविषयी अन्य माहिती पुढील लेखात.(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.