World Chronic Fatigue Syndrome Day: सतत थकवा आणि धाप लागतेय? बदललेला श्वासोच्छवास ठरू शकतो क्रॉनिक फॅटिग सिंड्रोमचा इशारा

Chronic Fatigue Syndrome Warning Signs: दरवर्षी १२ मे रोजी जागतिक क्रॉनिक फॅटिग सिंड्रोम दिवस (World Chronic Fatigue Syndrome Day) साजरा केला जातो. या दिवसाचा उद्देश क्रॉनिक फॅटिग सिंड्रोम (CFS) किंवा मायाल्जिक एन्सेफॅलोमायलिटिस (ME) या आजाराबाबत जागरूकता निर्माण करणे हा आहे. सततचा थकवा, ब्रेन फॉग, झोपेचा त्रास आणि शरीर दुखणं यांसारखी लक्षणं असलेल्या रुग्णांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी हा दिवस महत्त्वाचा मानला जातो..क्रॉनिक फॅटिग सिंड्रोम (CFS) म्हणजे काय?क्रॉनिक फॅटिग सिंड्रोम (Chronic Fatigue Syndrome - CFS) हा असा आजार आहे, ज्यामध्ये व्यक्तीला सतत खूप थकवा जाणवतो आणि पुरेशी विश्रांती आणि झोप घेतल्यानंतरही तो थकवा कमी होत नाही. या आजारामुळे शरीरात कमकुवतपणा, डोकेदुखी, झोप न लागणे, लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण आणि अगदी छोटं काम केल्यानंतरही जास्त थकवा जाणवू शकतो. काही लोकांना धाप लागणे किंवा ब्रेन फॉगसारखी लक्षणंही दिसतात. त्यामुळे हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की हा थकवा दैनंदिन जीवनावर परिणाम करू शकतो..क्रॉनिक फॅटिग सिंड्रोम (CFS) ची सामान्य लक्षणे म्हणजे सतत थकवा जाणवणे, लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण येणे, झोपेचा व्यत्यय येणे आणि शरीरात वेदना होणे. मात्र, एक लक्षण अनेकदा दुर्लक्षित राहते, ते म्हणजे असामान्य श्वासोच्छवास. क्रॉनिक थकव्याने त्रस्त असलेल्या अनेकांना श्वास घेण्यास त्रास होणे, सामान्यपणे श्वास घेण्यात अडचण येणे किंवा विशेषतः विश्रांती घेताना, तणावाखाली असताना किंवा अगदी कमी शारीरिक हालचालीदरम्यान श्वासोच्छवासाबाबत असामान्य जाणीव होणे अशी लक्षणे दिसून येतात..बहुतेक प्रकरणांमध्ये क्रॉनिक फॅटिग सिंड्रोमचा थेट संबंध फुफ्फुसांच्या आजाराशी नसतो. मात्र, व्यक्ती अनुभवत असलेला तणाव आणि चिंता यांचा श्वासोच्छवासाच्या पद्धतींवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. क्रॉनिक थकवा व्यक्तीला सतत शारीरिक आणि मानसिक तणावाच्या अवस्थेत ठेवू शकतो, ज्यामुळे श्वासोच्छवासात अनियमितता किंवा धाप लागल्यासारखे वाटू शकते.या प्रक्रियेमध्ये चिंतेची मोठी भूमिका असते. मेंदू सतत तणावाच्या स्थितीत असल्यास व्यक्ती अधिक वेगाने श्वास घेऊ शकते किंवा समाधानकारक श्वास घेता येत नाही, अशी भावना निर्माण होऊ शकते. यामुळे छातीत अस्वस्थता, जलद श्वासोच्छवास किंवा कोणताही गंभीर फुफ्फुसांचा आजार नसतानाही वारंवार दीर्घ श्वास घेण्याची गरज भासू शकते..CFS ग्रस्त व्यक्तींसाठी अगदी हलका व्यायामसुद्धा त्रासदायक वाटू शकतो, ही आणखी एक अडचण आहे. थोडे अंतर चालणे, जिने चढणे किंवा दैनंदिन कामे करणे यांसारख्या साध्या क्रियांमुळेही व्यक्तीला थकवा किंवा धाप लागल्यासारखे वाटू शकते. यामुळे असामान्य श्वासोच्छवास अधिक वाढू शकतो आणि चिंतेत भर पडून थकवा व तणावाचे दुष्टचक्र निर्माण होऊ शकते.क्रॉनिक थकव्यामध्ये दिसणाऱ्या असामान्य श्वासोच्छवासाकडे अनेकदा तणाव, घाबरणे, शारीरिक तंदुरुस्तीचा अभाव किंवा तात्पुरता थकवा म्हणून पाहिले जाते. तसेच, CFS साठी कोणतीही एकच ठराविक चाचणी उपलब्ध नसल्याने ही लक्षणे अनेकदा दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम होईपर्यंत ओळखली जात नाहीत..CFS ची इतर सामान्य लक्षणे म्हणजे मेंदूवर धुकं आल्यासारखं वाटणं (ब्रेन फॉग), डोकेदुखी, चक्कर येणे, स्नायूंमध्ये वेदना, चिडचिडेपणा, झोपेचा व्यत्यय आणि विश्रांती घेतल्यानंतरही न जाणारा सततचा थकवा. वेळेवर उपचार न घेतल्यास भावनिक थकवा आणि सामाजिक अलिप्तताही निर्माण होऊ शकते. डॉ. गौरव गुप्ता, Consultant Internal Medicine, Saifee Hospital, Mumbaiविशेषतः दीर्घकाळ थकवा आणि श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यास लक्षणे लवकर ओळखणे आणि योग्य वैद्यकीय तपासणी करून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पुरेशी विश्रांती, तणाव नियंत्रण, भावनिक आधार, श्वासोच्छवास सुलभ करणारी रिलॅक्सेशन तंत्रे, चांगल्या झोपेच्या सवयी आणि जीवनशैलीतील सकारात्मक बदल यांमुळे एकूण आरोग्य सुधारण्यास आणि दीर्घकालीन शारीरिक व मानसिक थकवा टाळण्यास मदत होऊ शकते..