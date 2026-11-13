World Diabetes Day : जागतिक मधुमेह दिनानिमित्त मुलांच्या आरोग्याचा महत्त्वाचा संदेश; इन्सुलिन, आहार आणि साखरेची काळजी घेतानाच खेळ, शिक्षण आणि स्वप्नांनाही द्या प्राधान्य

मधुमेहाचे व्यवस्थापन आणि मुलाचे संगोपन या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मधुमेहाचे व्यवस्थापन म्हणजे इन्सुलिन, आहार आणि रक्तातील साखरेची काळजी घेणे; तर संगोपन म्हणजे मुलाचा शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक विकास घडवणे. मुलांना खेळायची, मैत्री करायची, शाळेच्या उपक्रमांत सहभागी होण्याची आणि स्वप्ने पूर्ण करण्याची संधी मिळालीच पाहिजे. मधुमेह हा त्यांच्या आयुष्याचा फक्त एक भाग असावा; ती त्यांची ओळख नसावी..मुलांच्या आरोग्याची काळजी :स्वीटलिंग्स क्लिनिकमध्ये रक्तातील साखर आणि एचबीए-१ सी तपासण्यांसोबतच मुलांची उंची, शारीरिक वाढ, पोषण आणि किशोर व तारुण्यावस्थेतील विकास याकडेही लक्ष दिले जाते. थायरॉईड, सिलिॲक डिसीज तसेच डोळे, मूत्रपिंड आणि रक्तदाबाशी संबंधित संभाव्य गुंतागुंत टाळण्यासाठी आवश्यक त्या तपासण्या केल्या जातात.पालकांची जबाबदारी :मुलांना लहानपणी इन्सुलिन देणे, रक्तातील साखर कमी झाल्याची लक्षणे ओळखणे आणि आजारपणात काळजी घेणे ही जबाबदारी पालकांची असते. मात्र, त्याचबरोबर मुलांना खेळण्याचे, सहलींना जाण्याचे आणि आनंदी बालपण जगण्याचे स्वातंत्र्यही मिळाले पाहिजे..शालेय वयातील आत्मविश्वास :शालेय वयात मुलांना रक्तातील साखर तपासणे, योग्य वेळी इन्सुलिन घेणे आणि आहाराची काळजी घेणे हळूहळू शिकवावे जेणेकरून ती शाळा, खेळ आणि सामाजिक उपक्रमांत आत्मविश्वासाने सहभागी होतील.किशोरवयातील आव्हाने... :किशोरवयात हार्मोन्समधील बदलांमुळे मधुमेहाचे व्यवस्थापन कठीण होऊ शकते. या काळात पालकांनी केवळ नियंत्रकाऐवजी मार्गदर्शकाची भूमिका घ्यावी. मुलांना स्वतःच्या आरोग्याची जबाबदारी घेण्यास शिकवावे..स्वतंत्र आयुष्याची तयारी :उच्च शिक्षण किंवा नोकरीसाठी घराबाहेर पडताना मुलांना इन्सुलिन, आहार, आजारपण आणि वैद्यकीय मदतीबाबत योग्य निर्णय घेता आले पाहिजेत. लहानपणापासून मिळालेले प्रशिक्षण त्यांना स्वतंत्र आयुष्यासाठी सक्षम करते.स्वप्नांना मर्यादा नकोत :मधुमेहामुळे मुलांच्या शिक्षण, करिअर किंवा स्वप्नांवर मर्यादा येऊ नयेत. स्वीटलिंग्स क्लिनिकमध्ये प्रत्येक वयोगटानुसार मुलांना आणि पालकांना मार्गदर्शन करून त्यांचे स्वावलंबन व आत्मविश्वास वाढवण्यावर भर दिला जातो..टाइप १ मधुमेह असलेल्या मुलांचे संगोपन हा मुलांसोबतच पालकांचाही शिकण्याचा प्रवास आहे. आपले उद्दिष्ट केवळ मधुमेह नियंत्रणात ठेवणे नसून निरोगी, सक्षम, आत्मविश्वासू आणि स्वावलंबी पिढी घडवणे हे असले पाहिजे. कारण मुलांना एक दिवस स्वतंत्र आयुष्य जगायचे आहे. त्यासाठी त्यांना आवश्यक ज्ञान देणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि त्यांना स्वावलंबी बनवणे हीच पालकांची खरी जबाबदारी आहे..नऊ वर्षांच्या मुलीला नृत्याची आवड होती. मात्र, ‘टाइप- १’ मधुमेहाचे निदान झाल्यानंतर तिचे आयुष्य बदलून गेले. काही महिन्यांत मधुमेह नियंत्रणात आला; पण तिचा आनंदी दिनक्रम हरवला. मुलाला मधुमेह झाल्यानंतर पालकांचे संपूर्ण लक्ष इन्सुलिन, आहार आणि रक्तातील साखरेच्या तपासणीकडे जाते. खरंतर मुलाचे संरक्षण जसे आवश्यक असते, तसेच त्याचे बालपण आनंदी असणेही महत्त्वाचे आहे. - डॉ. अनुराधा खाडिलकर, बालरोगतज्ज्ञ आणि ज्येष्ठ संशोधक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.