World Heart Day 2026: कार्डिओफोबिया म्हणजे काय? लक्षणे, कारणे आणि उपचार याबद्दल संपूर्ण माहिती एकाच क्लिकवर!

CARDIOPHOBIA SYMPTOMS CAUSES AND TREATMENT FOR HEART ANXIETY: आजकालची बदलती जीवनशैली, वाढता ताण आणि अनियमित दिनचर्येचा परिणाम हृदयाच्या आरोग्यावरही होत आहे. त्यामुळे हृदयाबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी दरवर्षी २९ सप्टेंबरला जागतिक हृदय दिन साजरा केला जातो. मात्र, काही व्यक्तींना तपासण्या नॉर्मल असूनही हृदयविकाराची सतत भीती वाटत राहते.हृदयाची धडधड, छातीत दुखणे किंवा दम लागल्यावर हृदयविकाराची सतत भीती वाटणे याला ‘कार्डिओफोबिया’ म्हणतात. याची लक्षणे कोणती आणि या भीतीवर मात कशी करावी, जाणून घेऊया. नेमका हा प्रकार काय आहे, त्याची लक्षणे कोणती आणि या भीतीतून बाहेर पडण्यासाठी काय करता येते, जाणून घेऊया.कार्डिओफोबियाची लक्षणे कोणती?.कार्डिओफोबिया म्हणजे काय?कार्डिओफोबिया म्हणजे हृदयविकाराचा झटका येईल किंवा हृदयाचा गंभीर आजार होईल अशी सतत वाटणारी भीती. तपासण्या नॉर्मल आल्या आणि डॉक्टरांनी हृदय व्यवस्थित असल्याचे सांगितले तरी काही लोकांची ही भीती कमी होत नाही. शरीरात जाणवणारी साधी धडधड, छातीत थोडा ताण किंवा दम लागणे यालाही ते हृदयाशी संबंधित गंभीर समस्या समजू लागतात. त्यामुळे ‘माझ्या हृदयाला काहीतरी झालं आहे’ असा विचार मनात येतो आणि चिंता आणखी वाढते. या चिंतेमुळे हृदयाची धडधड वाढू शकते आणि मग ती वाढलेली धडधड पाहून भीती आणखी वाढते. अशा प्रकारे भीती, शरीरातील लक्षणं आणि पुन्हा वाढणारी भीती असं एक चक्र सुरू राहतं..Heart Health: हृदय निरोगी ठेवायचंय? कार्डिओलॉजिस्ट सांगतात २४ तासांचा सोपा रुटीन; काय खावं, किती व्यायाम करावा? सगळंच जाणून घ्या.कार्डिओफोबियाची लक्षणे कोणती?शारीरिक लक्षणेछातीत दुखणे किंवा जडपणा जाणवणेहृदयाची धडधड वाढणे किंवा हृदय जोरात धडधडत असल्यासारखे वाटणेविश्रांती घेत असतानाही दम लागणेचक्कर येणे किंवा डोकं हलकं वाटणेमानसिक लक्षणेवारंवार नाडी किंवा रक्तदाब तपासणेहृदयविकाराचा झटका येईल किंवा मृत्यू होईल अशी भीती वाटणेव्यायाम किंवा जास्त हालचाल टाळणेहृदयाची धडधड किंवा इतर लक्षणांबाबत सतत विचार करत राहणे.कार्डिओफोबिया का होतो?जैविक कारणेशरीराची ‘धोका जाणवल्यावर प्रतिक्रिया देण्याची’ यंत्रणा काही लोकांमध्ये जास्त संवेदनशील असू शकते. वारंवार होणारे पॅनिक अटॅक किंवा तीव्र चिंता यामुळेही हृदयाशी संबंधित भीती वाढू शकते..मानसिक कारणेएखाद्याने जवळच्या व्यक्तीला हृदयविकाराचा झटका आलेला पाहिला असेल किंवा स्वतःला तीव्र चिंतेचा अनुभव आला असेल, तर हृदयाशी संबंधित भीती वाढू शकते.आजूबाजूचे वातावरणकुटुंबात हृदयविकाराचा इतिहास असणे किंवा अचानक हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याच्या बातम्या वारंवार पाहणे यामुळेही काही व्यक्तींमध्ये ही भीती वाढू शकते..Coffee & Heart Health: कॉफीचा पहिला घोट घेताच हृदय जोरात धडधडतंय? शरीर देतंय ‘हे’ ६ धोक्याचे संकेत; दुर्लक्ष करू नका!.दैनंदिन जीवनावर काय परिणाम होतो?हृदयाशी संबंधित भीती वाढली की व्यक्तीच्या रोजच्या आयुष्यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.व्यायाम किंवा शारीरिक हालचाल टाळणेवारंवार डॉक्टरांकडे जाणे आणि वैद्यकीय तपासण्या करून घेणेहृदयाशी संबंधित भीतीमुळे सामाजिक कार्यक्रम टाळणेकामावर लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण येणेसतत आजाराची चिंता राहणे.कार्डिओफोबियाचे निदान कसे केले जाते?सुरुवातीला छातीत दुखणे, धडधड किंवा दम लागणे यामागे खरोखर हृदयाशी संबंधित कारण आहे का, हे तपासणे महत्त्वाचे असते. त्यासाठी डॉक्टर गरजेनुसार ECG, स्ट्रेस टेस्ट आणि इतर तपासण्या सुचवू शकतात.जर हृदयाशी संबंधित तपासण्या सामान्य आल्या, मात्र व्यक्तीची भीती कायम राहिली, आणि पुढे दिलेली लक्षणं दिसली, तर डॉक्टर कार्डिओफोबियाचा विचार करू शकतात:हृदयाच्या तपासण्या वारंवार सामान्य येणेतपासण्या सामान्य असूनही लक्षणांबाबतची चिंता कायम राहणेगंभीर हृदयविकाराची सतत भीती वाटणेडॉक्टरांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे थोड्या वेळासाठीच दिलासा मिळणे.Heart Health Tips by WHO: जगातील 32% मृत्यू हृदयविकारामुळे; WHO चा इशारा, हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी करा 'या' 5 सवयी.कार्डिओफोबियावर उपचार आणि उपाययोग्य उपचार आणि तज्ज्ञांच्या मदतीने ही भीती कमी करता येऊ शकते. कॉग्निटिव्ह बिहेवियरल थेरपी (CBT) मध्ये भीतीचे विचार समजून घेऊन त्यावर नियंत्रण मिळवण्यास मदत केली जाते. यासोबत काही साध्या गोष्टी मदत करू शकतात:ध्यान किंवा माइंडफुलनेसचा सराव करणेदररोज श्वासोच्छवासाचे व्यायाम करणेकोणत्या परिस्थितीत भीती वाढते हे लिहून ठेवणेइंटरनेटवर वारंवार लक्षणे शोधणे टाळणेडॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार हळूहळू दैनंदिन हालचाली आणि व्यायाम सुरू करणे.डॉक्टरांची मदत कधी घ्यावी?हृदयाशी संबंधित भीतीमुळे रोजचे आयुष्य प्रभावित होऊ लागले असेल, तर तज्ज्ञांची मदत घेणे महत्त्वाचे आहे. तसेच पुढील गोष्टी वारंवार दिसल्या तरी तज्ज्ञांची मदत घ्यावी:तपासण्या सामान्य असूनही छातीत दुखणे, धडधड किंवा दम लागण्याची सतत चिंताहृदयविकाराच्या भीतीने व्यायाम, प्रवास किंवा एकटे राहणे टाळणेवारंवार रक्तदाब किंवा नाडी तपासणेइंटरनेटवर हृदयविकाराची लक्षणे सतत शोधणेकाम, झोप किंवा दैनंदिन कामांवर परिणाम होणेआरोग्याबाबतच्या सततच्या भीतीमुळे नात्यांमध्ये तणाव निर्माण होणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.