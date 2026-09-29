आरोग्य

World Heart Day 2026: कार्डिओफोबिया म्हणजे काय? लक्षणे, कारणे आणि उपचार याबद्दल संपूर्ण माहिती एकाच क्लिकवर!

WHAT IS CARDIOPHOBIA: हृदयविकाराची सतत वाटणारी भीती दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम करत असेल तर ती कशी हाताळावी आणि तज्ज्ञांची मदत कधी घ्यावी, हे जाणून घ्या.
What is Cardiophobia | Causes, Symptoms and Treatment

What is Cardiophobia | Causes, Symptoms and Treatment

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

CARDIOPHOBIA SYMPTOMS CAUSES AND TREATMENT FOR HEART ANXIETY: आजकालची बदलती जीवनशैली, वाढता ताण आणि अनियमित दिनचर्येचा परिणाम हृदयाच्या आरोग्यावरही होत आहे. त्यामुळे हृदयाबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी दरवर्षी २९ सप्टेंबरला जागतिक हृदय दिन साजरा केला जातो. मात्र, काही व्यक्तींना तपासण्या नॉर्मल असूनही हृदयविकाराची सतत भीती वाटत राहते.

हृदयाची धडधड, छातीत दुखणे किंवा दम लागल्यावर हृदयविकाराची सतत भीती वाटणे याला ‘कार्डिओफोबिया’ म्हणतात. याची लक्षणे कोणती आणि या भीतीवर मात कशी करावी, जाणून घेऊया. नेमका हा प्रकार काय आहे, त्याची लक्षणे कोणती आणि या भीतीतून बाहेर पडण्यासाठी काय करता येते, जाणून घेऊया.कार्डिओफोबियाची लक्षणे कोणती?

Loading content, please wait...
Treatment
world heart day
Causes And Remedies
health
Symptoms
Heart
Healthcare
Heart Health
Marathi News Esakal
www.esakal.com