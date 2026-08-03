आरोग्य

World Lung Cancer Day 2026: धूम्रपान न करणाऱ्यांमध्येही वाढतोय फुफ्फुसाचा कर्करोग; जाणून घ्या कारणे आणि लक्षणे

Lung Cancer in Non-Smokers: धूम्रपान न करताही फुफ्फुसाचा कर्करोग होऊ शकतो; त्याची कारणे, सुरुवातीची लक्षणे आणि बचावाचे महत्त्वाचे उपाय जाणून घ्या.
WORLD LUNG CANCER DAY 2026: LUNG CANCER IS RISING EVEN AMONG NON-SMOKERS; KNOW THE CAUSES AND SYMPTOMS

WORLD LUNG CANCER DAY 2026: LUNG CANCER IS RISING EVEN AMONG NON-SMOKERS; KNOW THE CAUSES AND SYMPTOMS

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सकाळ वृत्तसेवा
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Why Non-Smokers Are Also at Risk of Lung Cancer: फुफ्फुसाचा कर्करोग केवळ धूम्रपान करणाऱ्यांनाच होतो असे नाही, तर बदलती जीवनशैली, वाढते हवाप्रदूषण, घरातील धूर, आणि व्यावसायिक कारणांमुळे होणारा रासायनिक घटकांचा संपर्क यामुळे देखील धूम्रपान न करणाऱ्यांमध्येही या कर्करोगाचे प्रमाण वाढत आहे. भारतात फुफ्फुसाचा कर्करोग हा चौथ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक आढळणारा आजार असून, आगामी काळात त्याचे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे.

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