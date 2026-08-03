World Lung Cancer Day 2026: धूम्रपान न करणाऱ्यांमध्येही वाढतोय फुफ्फुसाचा कर्करोग; जाणून घ्या कारणे आणि लक्षणे

Why Non-Smokers Are Also at Risk of Lung Cancer: फुफ्फुसाचा कर्करोग केवळ धूम्रपान करणाऱ्यांनाच होतो असे नाही, तर बदलती जीवनशैली, वाढते हवाप्रदूषण, घरातील धूर, आणि व्यावसायिक कारणांमुळे होणारा रासायनिक घटकांचा संपर्क यामुळे देखील धूम्रपान न करणाऱ्यांमध्येही या कर्करोगाचे प्रमाण वाढत आहे. भारतात फुफ्फुसाचा कर्करोग हा चौथ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक आढळणारा आजार असून, आगामी काळात त्याचे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे..फुफ्फुसाच्या कर्करोगाबाबत जनजागृती व प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने एक ऑगस्ट हा जागतिक फुफ्फुस कर्करोग दिन पाळला जातो. पूर्वी फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचे रुग्ण प्रामुख्याने वयोवृद्ध आणि दीर्घकाळ धूम्रपान करणारे असत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत तरुण, महिला आणि कधीही धूम्रपान न केलेल्या व्यक्तीमध्येही हा आजार आढळू लागला आहे.विशेषतः महिलांमध्ये घरातील हवाप्रदूषण, इंधनाचा धूर, इतरांच्या धूम्रपानाचा धूर आणि कामाच्या ठिकाणी होणारा रासायनिक घटकांचा संपर्क ही महत्त्वाची कारणे ठरत असल्याचे कर्करोगतज्ज्ञांनी सांगितले..World Cancer Day 2026: 'जागतिक कर्करोग दिना'निमित्त जाणून घ्या कर्करोगाची ही लक्षणे, चुकूनही करू नका दुर्लक्ष.हवाप्रदूषणाचा फटकाहवाप्रदूषणही शहरांमध्ये वाढणारे चिंतेचा विषय बनले आहे. हवेत असलेले पीएम २.५ चे अतिसूक्ष्म कण, वाहनांचा धूर, औद्योगिक प्रदूषण आणि इतर विषारी घटक श्वसनमार्गातून फुफ्फुसात पोहोचून दीर्घकाळ दाह निर्माण करतात. त्यामुळे पेशींमध्ये बदल होऊन कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो. याशिवाय लाकूड, कोळसा किंवा शेणासारख्या बायोमास इंधनाच्या धुरामुळेही फुफ्फुसांचे नुकसान होते..फुफ्फुसाच्या कर्करोगाची सुरुवातीची लक्षणे अनेकदा सामान्य खोकला, श्वास घेण्यास त्रास किंवा संसर्ग झाल्यासारखी वाटत असल्याने अनेक रुग्ण उशिरा उपचारासाठी येतात. त्यामुळे उपचार अधिक गुंतागुंतीचे ठरतात. उच्च जोखमीच्या व्यक्तींमध्ये नियमित तपासणी केल्यास तो लवकर ओळखता येऊन उपचारांचे यश वाढू शकते, असे डॉक्टरांनी नमूद केले..Chai-Sutta Culture and Health Risks: चहाच्या टपऱ्यांपासून ट्युमरपर्यंत: भारताची ‘चाय-सुट्टा-ब्रेक’ संस्कृती फुफ्फुसांच्या कर्करोगाच्या संकटाला खतपाणी घालत आहे का?.लैंगिक आरोग्यावरही परिणामफुफ्फुसाच्या कर्करोगामुळे पुरुषांमध्ये लैंगिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. उपचारांमुळे हार्मोन्समध्ये बदल, लैंगिक इच्छा कमी होणे तसेच मानसिक तणाव निर्माण होऊन वैवाहिक आणि वैयक्तिक आयुष्यावर परिणाम होऊ शकतो. महिलांमध्ये केमोथेरपी, रेडिएशन किंवा काही लक्ष्यित उपचारांमुळे प्रजननक्षमता कमी होणे, मासिक पाळीतील अनियमितता किंवा अकाली रजोनिवृत्तीचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे उपचार सुरू करण्यापूर्वी तज्ज्ञांशी चर्चा करण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.