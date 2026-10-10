आरोग्य

World Mental Health Day: मानसोपचारतज्ज्ञांकडे जाणं म्हणजे वेडेपणा नव्हे! मानसिक आरोग्याबाबत सामाजिक दृष्टिकोन बदलावा असा तज्ज्ञांचा सल्ला

HOW TO BREAK THE SOCIAL STIGMA AROUND MENTAL HEALTH: मानसिक तणावाची लक्षणे, उपचारांचे महत्त्व आणि मानसिक आजारांबद्दलचे सामाजिक गैरसमज दूर करण्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला जाणून घ्या.
World Mental Health Day 2026

World Mental Health Day 2026

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सकाळ वृत्तसेवा
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MENTAL HEALTH AWARENESS AND PSYCHIATRIC TREATMENT IN INDIA: सत्ताविशीतील राहुलला कामात मन न लागणे, भूक न लागणे, डोक्यात सतत विचार येणे हा त्रास वाटत होता. त्याने मानसोपचारतज्ज्ञांकडे उपचार घेतले. बरे वाटू लागले. मात्र, तज्ज्ञांनी दिलेल्या गोळ्या खाणे म्हणजे लोक काय म्हणतील या विचाराने उपचारच बंद केले. तर, रोहनलाही असाच त्रास व्हायचा.

कुटुंबीयांनी त्याला मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले. समुपदेशन आणि योग्य उपचारांमुळे हळूहळू त्याचा आत्मविश्वास आणि उत्साह परतला. या दोन्ही घटनांमधून मानसोपचार घेत असलेल्या व्यक्तीचा किंवा स्वतः रुग्णाचा सकारात्मक व नकारात्मक दृष्टिकोन अधोरेखित होतो.

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Mental Health Day
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