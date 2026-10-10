World Mental Health Day: मानसोपचारतज्ज्ञांकडे जाणं म्हणजे वेडेपणा नव्हे! मानसिक आरोग्याबाबत सामाजिक दृष्टिकोन बदलावा असा तज्ज्ञांचा सल्ला

MENTAL HEALTH AWARENESS AND PSYCHIATRIC TREATMENT IN INDIA: सत्ताविशीतील राहुलला कामात मन न लागणे, भूक न लागणे, डोक्यात सतत विचार येणे हा त्रास वाटत होता. त्याने मानसोपचारतज्ज्ञांकडे उपचार घेतले. बरे वाटू लागले. मात्र, तज्ज्ञांनी दिलेल्या गोळ्या खाणे म्हणजे लोक काय म्हणतील या विचाराने उपचारच बंद केले. तर, रोहनलाही असाच त्रास व्हायचा.कुटुंबीयांनी त्याला मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले. समुपदेशन आणि योग्य उपचारांमुळे हळूहळू त्याचा आत्मविश्वास आणि उत्साह परतला. या दोन्ही घटनांमधून मानसोपचार घेत असलेल्या व्यक्तीचा किंवा स्वतः रुग्णाचा सकारात्मक व नकारात्मक दृष्टिकोन अधोरेखित होतो.."काय झालंय तुला? एवढा का विचार करतोस?" हा प्रश्न मानसिक तणावातून जाणाऱ्या व्यक्तीला अनेकदा ऐकावा लागतो. मात्र, अशा प्रश्नांपेक्षा गरज असते ती समजून घेण्याची. मानसोपचारतज्ज्ञांकडे जाणे म्हणजे वेडेपणा नव्हे; उलट स्वतःच्या मनाची काळजी घेण्याचे ते धाडसी पाऊल - आहे. १० ऑक्टोबर हा जागतिक मानसिक आरोग्य दिन आहे. त्या निमित्ताने मानसिक आजारांविषयीचे गैरसमज दूर करण्याचा आणि एकमेकांना समजून घेण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न करण्याचा संकल्प करण्याचे आवाहन मानसोपचारतज्ज्ञ करतात..NANA PATEKAR: नाना पाटेकर रोज ६० सिगारेट ओढायचे; वयाच्या ५६व्या वर्षी सोडली सवय, पण हृदयाला झालेलं नुकसान भरून निघतं का? जाणून घ्या .सतत उदास राहणे, झोप न लागणे, सतत चिंता वाटणे किंवा लोकांपासून दूर राहण्याची इच्छा होणे ही मानसिक आरोग्याशी संबंधित काही लक्षणे आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष न करता तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे..आज विविध हेल्पलाइन, मोफत समुपदेशन केंद्रे आणि मानसिक आरोग्य सेवा अगदी हातासरशी उपलब्ध आहेत. यासोबतच ध्यान, योग, नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप आणि संतुलित जीवनशैली मन निरोगी ठेवण्यास मदत करतात. 'योग्य वेळेत एक टाका, पुढचे नऊ टाके वाचवतो' अर्थात वेळेवर लहानशी काळजी घेतल्यास पुढे होणारे मोठे नुकसान टळते. कारण मदत मागणे ही कमजोरी नसून स्वतःला पुन्हा उभे करण्याची पहिली पायरी आहे!- डॉ. शिवानी चव्हाण, मानसोपचार विभाग, वायसीएम रुग्णालय, पिंपरी.10-Minute Walk After Meals: जेवल्यानंतर 10 मिनिटं चालणं का गरजेचं आहे? हृदयरोग तज्ज्ञांनी सांगितलं महत्त्व .मानसिक आरोग्याच्या समस्यांचा अनुभव घेतलेल्या व्यक्तींचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि त्यांच्या उपचारांबाबतच्या निर्णयांमध्ये त्यांना सहभागी करून घेणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक व्यक्तीसाठी बरे होण्याची व्याख्या वेगळी असते. त्यामुळे तिच्या गरजा, दैनंदिन जीवन आणि अपेक्षा समजून घेऊन उपचार केले पाहिजेत. मानसोपचारतज्ज्ञ, समुपदेशक, क्लिनिकल मानसशास्त्रज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे. कुटुंबीय आणि व्यक्तीने निवडलेल्या मित्रांचाही या प्रक्रियेत सहभाग असावा.- डॉ. अमित मलिक, मानसोपचारतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.