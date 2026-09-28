World Rabies Day 2026: कुत्रा चावला नाही तरी रेबीजचा धोका? 'हे' गैरसमज आजच दूर करा!

CAN YOU GET RABIES WITHOUT A DOG BITE: दरवर्षी २८ सप्टेंबरला जागतिक रेबीज दिन साजरा केला जातो. रेबीज हा धोकादायक आजार आहे. पण प्राणी चावल्यानंतर किंवा ओरखडा काढल्यानंतर लगेच योग्य उपचार घेतले, तर हा आजार टाळता येऊ शकतो.संक्रमित प्राण्याच्या चाव्याने किंवा त्याच्या लाळेच्या संपर्काने रेबीज होऊ शकतो.त्यामुळे प्राणी चावल्यावर किंवा ओरखडा आल्यावर जखम छोटी आहे म्हणून दुर्लक्ष करणं धोकादायक ठरू शकतं. .रेबीज म्हणजे काय?रेबीज हा मेंदू आणि मज्जासंस्थेवर परिणाम करणारा गंभीर आजार आहे. संक्रमित प्राण्याच्या चाव्याने किंवा ओरखड्याने हा आजार होऊ शकतो. कुत्र्याच्या चाव्यामुळे रेबीज होण्याचा धोका जास्त असतो, पण इतर प्राण्यांमुळेही संसर्ग होऊ शकतो. रेबीजची लक्षणं दिसल्यानंतर हा आजार जीवघेणा ठरू शकतो, त्यामुळे प्राणी चावल्यानंतर लगेच डॉक्टरांकडे जाणं गरजेचं आहे..यदाची थीम काय आहे?World Rabies Day 2026 ची थीम 'Stronger Together' अशी आहे. रेबीजचा धोका कमी करण्यासाठी केवळ माणसांवर उपचार करणं पुरेसं नाही. माणसांचं आरोग्य, प्राण्यांचं आरोग्य आणि पर्यावरण यांचा एकमेकांशी संबंध आहे. त्यामुळे रेबीज नियंत्रणासाठी आरोग्य विभाग, पशुवैद्यकीय तज्ज्ञ, स्थानिक प्रशासन आणि नागरिकांनी एकत्र काम करणं गरजेचं आहे..रेबीज रोखण्यासाठी पुढील गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत:कुत्र्यांचं नियमित रेबीज लसीकरणप्राण्यांच्या चाव्यापासून बचाव करण्याबाबत जनजागृतीप्राणी चावल्यानंतर तातडीने उपचार मिळण्याची व्यवस्थारेबीजच्या रुग्णांची योग्य नोंद आणि देखरेखपाळीव प्राण्यांची योग्य काळजीडॉक्टर आणि पशुवैद्यकीय तज्ज्ञ यांच्यात समन्वय.World Rabies Day का महत्त्वाचा आहे?रेबीजचा धोका अजूनही अनेक ठिकाणी कायम आहे. लहान मुलांना प्राण्यांसोबत खेळताना चावा किंवा ओरखडा लागण्याची शक्यता जास्त असते. अनेकदा जखम छोटी असल्याने किंवा प्राणी निरोगी दिसत असल्याने लोक त्याकडे दुर्लक्ष करतात. पण असं करणं धोकादायक ठरू शकतं. प्राणी चावल्यानंतर किंवा ओरखडा काढल्यानंतर जखम लगेच स्वच्छ धुवा आणि वेळ न दवडता डॉक्टरांचा सल्ला घ्या..रेबीजबाबतचे गैरसमज आणि सत्यगैरसमज १: फक्त भटके कुत्रेच रेबीज पसरवतातसत्य: रेबीज फक्त भटक्या कुत्र्यांमुळे होत नाही. पाळीव कुत्रे आणि इतर संक्रमित सस्तन प्राणीही रेबीजचा संसर्ग पसरवू शकतात. त्यामुळे कोणत्याही संशयास्पद प्राण्याच्या चावा किंवा ओरखड्याकडे दुर्लक्ष करू नये.गैरसमज २: छोटासा ओरखडा असेल तर रेबीज होत नाहीसत्य: रेबीजचा धोका फक्त मोठ्या चाव्यामुळेच नसतो. संक्रमित प्राण्याची लाळ जखम, ओरखडा किंवा त्वचेवरील कटच्या संपर्कात आली तरी धोका असू शकतो..गैरसमज ३: जखमेतून रक्त आलं नाही तर धोका नाहीसत्य: रक्त येणं हे रेबीजच्या धोक्याचं एकमेव लक्षण नाही. त्वचेवर छोटा ओरखडा पडला आणि रक्त आलं नाही तरी वैद्यकीय सल्ला घेणं गरजेचं आहे.गैरसमज ४: जखम फक्त धुतली तरी पुरेसं आहेसत्य: जखम साबण आणि पाण्याने धुणं ही पहिली आणि महत्त्वाची मदत आहे. मात्र, त्यानंतर डॉक्टरांकडून तपासणी करून घ्यावी. गरजेनुसार रेबीजची लस किंवा इतर उपचार आवश्यक असू शकतात..गैरसमज ५: घरगुती उपाय केल्याने रेबीज थांबतोसत्य: जखमेवर मिरची, झाडांचा रस, आम्ल किंवा इतर त्रासदायक पदार्थ लावू नयेत. यामुळे जखमेला अधिक नुकसान होऊ शकतं. अशा उपायांमुळे रेबीजचा संसर्ग थांबत नाही.गैरसमज ६: लक्षणं दिसली तरच उपचार घ्यायचेसत्य: हा सर्वात धोकादायक गैरसमज आहे. रेबीजची लक्षणं दिसू लागल्यानंतर आजार जीवघेणा ठरतो. त्यामुळे प्राणी चावल्यानंतर लक्षणांची वाट न पाहता तातडीने उपचार घेणं आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.