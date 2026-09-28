आरोग्य

World Rabies Day 2026: कुत्रा चावला नाही तरी रेबीजचा धोका? 'हे' गैरसमज आजच दूर करा!

WORLD RABIES DAY 2026 RABIES MYTHS AND FACTS: रेबीजबाबतचे गैरसमज, लक्षणे, बचाव आणि प्राणी चावल्यानंतर काय करावे जाणून घ्या.
Rabies Myths and Facts

Rabies Myths and Facts

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

CAN YOU GET RABIES WITHOUT A DOG BITE: दरवर्षी २८ सप्टेंबरला जागतिक रेबीज दिन साजरा केला जातो. रेबीज हा धोकादायक आजार आहे. पण प्राणी चावल्यानंतर किंवा ओरखडा काढल्यानंतर लगेच योग्य उपचार घेतले, तर हा आजार टाळता येऊ शकतो.

संक्रमित प्राण्याच्या चाव्याने किंवा त्याच्या लाळेच्या संपर्काने रेबीज होऊ शकतो.त्यामुळे प्राणी चावल्यावर किंवा ओरखडा आल्यावर जखम छोटी आहे म्हणून दुर्लक्ष करणं धोकादायक ठरू शकतं.

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