पचन प्रक्रिया सुधारण्यासाठी करा हे पाच आसन

अपचनामुळे पोटदुखी (Stomach Pain) आंबटपणा, बद्धकोष्ठता यासारख्या आरोग्याच्या (Health Problem) अनेक समस्या उद्भवू शकतात. अन्नाचे पचन आपल्या तोंडातून सुरू होते आणि नंतर पोटावर आणि नंतर आतड्यांपर्यंत पोहोचते. अन्न तुटते आणि शरीराद्वारे शोषले जाते. पाचक प्रक्रियेद्वारे गुद्द्वारातून कचरा उत्पादनांचा नाश होतो आणि त्याला मलविसर्जन म्हणतात. निरोगी शरीरासाठी आहाराचे निरोगी पचन आवश्यक आहे. आपल्या खाण्याच्या सवयी आणि क्रियाकलापांचा थेट पाचन प्रक्रियेवर परिणाम होतो. आपली जीवनशैली बदलून किंवा खाण्याच्या सवयींद्वारे आपण आपली पचन तंदुरुस्ती निरोगी आणि मजबूत ठेवू शकता. पचन सुधारण्यासाठी आणि आपल्या आतड्यांना बळकट करण्यासाठी येथे काही योग आसन आहेत. (yoga asanas to improve digestion naturally 5 most excellent yoga poses that strengthen the digestive system natural ways to increase digestive power)

अनेक लोक पचनसंस्था कशी बळकट करावीत असा प्रश्नही विचारतात. किंवा पचन निरोगी ठेवण्याचे नैसर्गिक मार्ग कोणते आहेत? अशा परिस्थितीत, येथे काही आश्चर्यकारक योग सहज आहेत जे आपले पचन कायमच निरोगी ठेवू शकतात.

हा योग निरोगी पचन आणि पोटासाठी दररोज करा

पाश्चिमोत्तनासन

पश्चिमोत्नासन किंवा वाकणे पुढे केलेले मुद्रा वायू आणि बद्धकोष्ठता दूर करण्यात मदत करते. यामुळे ओटीपोटात चरबी कमी होते आणि हळूहळू अवयवांचे मालिश होते.

अशाप्रकारे करा: आपल्या समोर आपले पाय आणि आपल्या बाजूला पाय ठेवून मजल्यावरील बसून प्रारंभ करा. आपली मणके सरळ असल्याची खात्री करा. आता आपले हात आपल्या छातीसमोर सरळ ठेवा आणि श्वास घ्या. आपल्या मागे पुढे ढकलणे आणि आपल्या कूल्ह्यांसह पुढे झुकणे. आपले बोट धरण्याचा प्रयत्न करा आणि आपल्या हनुवटीला मांडीवर ठेवा. सुमारे एक मिनिट या स्थितीत रहा आणि मूळ स्थितीकडे परत या.

बालासन

बालासना किंवा मुलाच्या पवित्रामुळे ताण सुटतो आणि आपले मन शांत होते. आपल्या मांडी, कूल्हे आणि लसीका प्रणालीसाठी योग मुद्रा देखील फायदेशीर आहे. हे आपल्या पचन सुधारण्यासाठी देखील खूप फायदेशीर ठरू शकते.

या मार्गाने करा: आपल्या टाचवर मागे बसून पुढे वाकणे. आपल्या छातीला मांडीपर्यंत स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करा. आपले हात सरळ पुढे करा. सुमारे तीन मिनिटे या स्थितीत रहा आणि नंतर सामान्य परत या.

पवनमुक्तासन

पवनमुक्तासन मुद्रा गॅस आणि पोटाचे आजार बरे करते. हे आपले पचन सुधारेल आणि आपल्या पोटातून गॅस काढून टाकू शकेल. आपल्या ओटीपोटात स्नायू बळकट करण्यात मदत करणारे देखील असे मानले जाते.

या मार्गाने करा: आपले पाय सरळ आणि आपल्या हातावर मजल्यावरील पाय ठेवा. एक दीर्घ श्वास घ्या आणि आपले पाय वर करा. आता आपले गुडघे वाकवून आपल्या छातीकडे आणा. आपले हात आपल्या गुडघ्याभोवती गुंडाळा आणि त्यांना आपल्या छातीजवळ ठेवण्यासाठी त्यांना मिठी घ्या. आपल्या नाकाने आपल्या गुडघ्यांना स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करा. सुमारे 30 सेकंद या स्थितीत रहा आणि नंतर मूळ स्थितीकडे परत या.

त्रिकोणासन

त्रिकोणासन किंवा त्रिकोण मुद्रा पचन सुधारते, भूक उत्तेजित करते आणि बद्धकोष्ठता दूर करते. हे आपल्या मूत्रपिंड आणि पोटाच्या इतर अवयवांसाठी देखील फायदेशीर आहे.

या मार्गाने करा: आपले पाय सरळ ठेवा आणि आपले हात तुमच्याकडे पसरवा. आता, आपला उजवा पाय आपल्या उजवीकडे वाकवा आणि आपल्या शरीरास उजवीकडे वाकवा. आपल्या उजव्या हाताला आपल्या उजव्या पायाला स्पर्श करा. आपला डावा हात कमाल मर्यादेच्या दिशेने ठेवा. मूळ स्थितीकडे परत या आणि मग दुस-या बाजूला तेच करा.

अर्ध मत्स्येंद्रसन

अर्ध मत्स्येंद्रसन हा पचन सुधारण्यासाठी आणखी एक चांगला पवित्रा मानला जातो. हे ओटीपोटात अवयव मालिश करते आणि स्वादुपिंड आणि यकृत यांचे आरोग्य सुधारते.

या मार्गाने करा: आपले पाय पुढे आणि आपल्या मणक्याला सरळ बसा. आता, आपल्या गुडघे वाकणे आणि आपल्या पेल्विक क्षेत्राजवळ आपला डावा पाय आणा. आपला डावा पाय आपल्या डाव्या गुडघाच्या वर आणा. आपला उजवा पाय आपल्या डाव्या गुडघा जवळ असेल. आपला डावा हात आपल्या गुडघ्यापर्यंत नेण्यासाठी आपल्या शरीरास वाकवा. आपला उजवा हात आपल्या पाठीमागे ठेवा. सुमारे एक मिनिट या स्थितीत रहा. मूळ स्थितीकडे परत या आणि मग दुस-या बाजूला तेच करा.

डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

हेही वाचा: ऑक्सिजन टॅंकरवरून कोल्हापूर-सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांत तब्बल चार तास खडाजंगी!