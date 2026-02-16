आरोग्य

Yoga For Stress: सततच्या ताणामुळे कॉर्टिसोल वाढतंय? 'ही' सोपी योगासने टेन्शनही करतील दूर अन् हृदयही ठेवतील निरोगी

Morning yoga routine for stress-free heart health: सततचा ताण आणि वाढलेला कॉर्टिसोल आरोग्यास घातक ठरू शकतो; त्यामुळे योगासनांनी ताण कमी करून हृदय निरोगी ठेवणं महत्त्वाचे असते.
Best yoga poses to reduce cortisol levels and stress

Best yoga poses to reduce cortisol levels and stress

Sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Simple yoga asanas for heart health and anxiety relief: बदलती जीवनशैली, असंतुलित आहार, व्यायामाचा अभाव, वाढता कामाचा ताण यामुळे कॉर्टीसोल पातळी झपाट्याने वाढतात. ताण ही जवळजवळ प्रत्येकाची समस्या बनली आहे. याचा परिणाम आरोग्यावर त्यातही हृदयावर जास्त प्रमाणात होतो. त्यामुळे सध्याच्या धावपळीत संतुलित आहार, व्यायाम आणि योगा खूप फायदेशीर ठरते.

Loading content, please wait...
lifestyle
stress
Life
mental stress
health
Healthcare
Mental Stress and Health
Heart Health

Related Stories

No stories found.