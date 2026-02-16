Yoga For Stress: सततच्या ताणामुळे कॉर्टिसोल वाढतंय? 'ही' सोपी योगासने टेन्शनही करतील दूर अन् हृदयही ठेवतील निरोगी

Simple yoga asanas for heart health and anxiety relief: बदलती जीवनशैली, असंतुलित आहार, व्यायामाचा अभाव, वाढता कामाचा ताण यामुळे कॉर्टीसोल पातळी झपाट्याने वाढतात. ताण ही जवळजवळ प्रत्येकाची समस्या बनली आहे. याचा परिणाम आरोग्यावर त्यातही हृदयावर जास्त प्रमाणात होतो. त्यामुळे सध्याच्या धावपळीत संतुलित आहार, व्यायाम आणि योगा खूप फायदेशीर ठरते..योगा फक्त मन शांत ठेवत नाही, तर शरीरातली कॉर्टिसोल पातळी कमी करायला मदत करतो. यासोबतच हृदयाचं आरोग्य सुरळित ठेवण्यासाठी सुद्धा मदत करतो.काही ठराविक आसने मज्जासंस्था शांत करतात, रक्ताभिसरण सुधारतात आणि रक्तदाब संतुलित ठेवण्यासाठी फायदेशीर ठरतात. नियमित योगा केल्याने ताणाशी संबंधित दीर्घकालीन आजारांचा धोका कमी होऊ शकतो आणि एकूणच आरोग्य सुधारते..HbA1c Test Explained: डायबिटीज पेशंट्सना दर 3-6 महिन्याला 'ही' टेस्ट करणं का असतं महत्त्वाचं? जाणून घ्या HbA1C म्हणजे काय.कॉर्टिसोल कमी करण्यासाठी ताण नियंत्रण का महत्त्वाचे?तणाव कमी केल्याने कॉर्टिसोलची पातळी संतुलित राहते, ज्यामुळे दीर्घकालीन आजार टाळता येतात आणि जीवनाची गुणवत्ता सुधारते. नियमित व्यायाम, ध्यान आणि पुरेशी विश्रांती शरीराची नैसर्गिक लय पुनर्स्थापित करतात. या सर्वांमध्ये योगाभ्यास हा मज्जासंस्थेला शांत करणारा आणि शरीराला पुनर्बल देणारा प्रभावी उपाय मानला जातो..ताण कमी करणारी व कॉर्टिसोल घटवणारी ७ योगासनेपुढे दिलेली आसने शरीरातील ताण सैल करतात, लवचिकता वाढवतात आणि खोल विश्रांती देतात. यामुळे रक्तप्रवाह सुधारतो, मज्जासंस्था शांत होते आणि शरीराला पुनरुज्जीवनाचा लाभ मिळतोबालासन (Balasana)बालासन हे एक सोपे आणि आरामदायी योगासन असून ते कंबर, मांडी आणि पाठीचा ताण हलका करण्यास मदत करते. हे आसन मन शांत करते, ताण कमी करते आणि सर्व वयोगटांतील लोकांसाठी सुरक्षित आहे.योगमॅटवर गुडघ्यांवर बसून पुढे वाका, कपाळ जमिनीवर ठेवा आणि खोल श्वास घेत थोडा वेळ या स्थितीत रहा..Silent Diseases Alert: 'हे' ५ शांतीत क्रांती करणारे आजार कधीच दाखवत नाहीत लक्षणं; डॉक्टर देतात वेळीच सावध होण्याचा इशारा .अधोमुख श्वानासन (Downward Dog)अधोमुख श्वानासन हे शरीराला ऊर्जा देणारे योगासन असून पाठीचा कणा, खांदे, हात आणि पाय मजबूत करते तसेच ताण कमी करण्यास मदत करते. या आसनामुळे रक्ताभिसरण सुधारते, डोके शांत होते आणि थकवा कमी होतो. योगमॅटवर हात-पायांवर आधार घेऊन नितंब वर उचला, शरीर उलट ‘V’ आकारात ठेवा आणि खोल श्वास घेत काही वेळ रहा.मार्जारासन–बितिलासन (कॅट-काऊ) (Cat Cow Pose)मार्जारासन–बितिलासन हे सौम्य हालचालींचे योगासन असून ते पाठीचा कणा लवचिक करते आणि माने-खांद्यांतील ताण कमी करते. श्वासोच्छ्वासाशी जुळवून केल्यामुळे मन शांत होते आणि तणाव कमी होण्यास मदत होते. योगमॅटवर हात-गुडघ्यांवर येऊन श्वास घेत पाठीचा कणा आत वाकवा आणि श्वास सोडताना बाहेर वाकवा, ही हालचाल काही वेळ करा..उत्तानासन (Uttanasana)उत्तानासन हे शांत करणारे योगासन असून पाठीचा कणा, मांड्या आणि पाय सैल करते तसेच मनातील ताण कमी करण्यास मदत करते. या आसनामुळे रक्तप्रवाह सुधारतो आणि थकवा कमी होतो. सरळ उभे राहून पुढे वाका, डोके खाली सोडा आणि हात जमिनीवर किंवा पायांवर ठेवत काही श्वास घ्या.सेतूबंधासन (Setu Bandhasana)सेतूबंधासन हे हृदय आणि छाती उघडणारे योगासन असून पाठीचा कणा मजबूत करते आणि ताण कमी करण्यास मदत करते. या आसनामुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि मन शांत होते. पाठीवर झोपा, गुडघे वाका आणि पाय जमिनीवर ठेवा; श्वास घेत नितंब वर उचला, छाती उघडा आणि काही श्वासांपर्यंत या स्थितीत रहा..Yoga for Diabetes: शुगर नियंत्रणात ठेवायचीय? फक्त 30 मिनिटांचा योगा करू शकतो कमाल! रोज करा 'ही' 5 योगासनं.विपरीत करणी (Viparita Karani)विपरीत करणी हे अतिशय शांत करणारे योगासन असून ते थकवा कमी करते आणि मनाला खोल विश्रांती देते. या आसनामुळे रक्तप्रवाह सुधारतो आणि ताण व चिंता कमी होण्यास मदत होते. भिंतीजवळ पाठीवर झोपा, पाय भिंतीवर सरळ वर ठेवा, हात सैल ठेवा आणि खोल श्वास घेत काही मिनिटे या स्थितीत रहा.शवासन (Shavasana)शवासन हे पूर्ण विश्रांती देणारे योगासन असून मन आणि शरीर दोन्ही शांत करते. या आसनामुळे ताण कमी होतो, रक्ताभिसरण सुधारते आणि मानसिक स्पष्टता वाढते. पाठीवर सरळ झोपा, पाय आणि हात सैल पसरवा, डोळे बंद करा, श्वासावर लक्ष केंद्रित करून काही मिनिटे पूर्ण विश्रांती घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.