आरोग्य

जीवनमान-जीवनभान : संपूर्ण जीवनशैलीचा ‘योग’

योग ही केवळ आसनांची मालिका नसून श्वसन, ध्यान, प्राणायाम आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनासह अंगीकारायची संपूर्ण जीवनशैली; प्रत्येक वयोगटासाठी योग्य निवड आणि मर्यादा महत्त्वाच्या
Benefits of yoga and pranayama for physical health

Benefits of yoga and pranayama for physical health

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डॉ. प्राजक्ता सहस्रबुद्धे (पीटी), प्राध्यापक आणि सल्लागार, कार्डिओव्हॅस्क्युलर अँड रेस्पिरेटरी फिजिओथेरपी

परवाच आपण जागतिक योग दिन साजरा केला. त्यानिमित्ताने अनेकांनी २१ दिवसांची योगासनांची आव्हाने स्वीकारली, स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला, योगविषयक व्याख्याने ऐकली आणि नियमित योगाभ्यास करण्याचा संकल्पही केला असेल.

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