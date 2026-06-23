जीवनमान-जीवनभान : संपूर्ण जीवनशैलीचा ‘योग’

डॉ. प्राजक्ता सहस्रबुद्धे (पीटी), प्राध्यापक आणि सल्लागार, कार्डिओव्हॅस्क्युलर अँड रेस्पिरेटरी फिजिओथेरपी परवाच आपण जागतिक योग दिन साजरा केला. त्यानिमित्ताने अनेकांनी २१ दिवसांची योगासनांची आव्हाने स्वीकारली, स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला, योगविषयक व्याख्याने ऐकली आणि नियमित योगाभ्यास करण्याचा संकल्पही केला असेल..योग दिनाची दखल केवळ स्थानिक किंवा राष्ट्रीय पातळीवरच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही घेतली जाते. एक व्यायामतज्ज्ञ (फिजिओथेरपिस्ट) आणि भारतीय म्हणून अभिमान वाटतो की आपल्या पूर्वजांनी दिलेले योगशास्त्राचे ज्ञान आणि आरोग्यदायी जीवनशैलीचा हा अमूल्य वारसा आज जगभर पोहोचला आहे.योग ही केवळ व्यायामपद्धती नसून एक संपूर्ण जीवनशैली आहे. योगासने, प्राणायाम आणि ध्यानसाधना हे त्यातील आरोग्यविषयक महत्त्वाचे घटक आहेत..प्राणायामप्राणायाम म्हणजे श्वासोच्छ्वासावर नियंत्रण ठेवण्याची शास्त्रोक्त पद्धत. तो केवळ श्वसनाचे व्यायाम नसून विशिष्ट तंत्राने केला जाणारा अभ्यास आहे. यामध्ये प्रथम श्वसनमार्ग स्वच्छ व कार्यक्षम ठेवण्यावर भर दिला जातो. त्यानंतर अनुलोम-विलोम, भस्त्रिका, शीतली, सीत्कारी, भ्रामरी अशा विविध प्रकारच्या प्राणायामांचा सराव केला जातो. योग्य प्रकारे केल्यास प्राणवायू हा अधिक कार्यक्षमतेने रक्तात पोचवला जातो, श्वसनाच्या स्नायूंची ताकद वाढतेप्रत्येक प्राणायामाचे शरीरावर विशिष्ट परिणाम होतात. तसेच काही प्राणायाम विशिष्ट आजार किंवा परिस्थितींमध्ये टाळण्याचाही सल्ला दिला जातो. त्यामुळे प्राणायाम करताना योग्य मार्गदर्शन आवश्यक आहे..योगासनेयोगासने हा योगाचा सर्वाधिक प्रचलित भाग आहे. यात शरीराच्या विशिष्ट स्थिती साध्य करून त्या काही काळ स्थिर ठेवण्यात येतात. योगासने करताना वेदना होणे अपेक्षित नसते.अनेक आसनांमध्ये सांध्यांची पूर्ण हालचाल होत असल्याने शरीराची लवचिकता वाढते. श्वसनावर नियंत्रण सुधारते आणि शरीराच्या विविध स्नायूंना बळकटी मिळते. तथापि, योगासने हा देखील एक व्यायामप्रकार असल्याने त्याचे प्रमाण, तीव्रता आणि निवड व्यक्तीच्या आरोग्यस्थितीनुसार ठरवावी लागते.उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, सांध्यांचे विकार, चक्कर येणे किंवा तोल जाण्याची समस्या असल्यास काही आसने काळजीपूर्वक करावी लागतात. उदाहरणार्थ, ताडासनामध्ये तोल जाण्याचा धोका असू शकतो, काही मागे वाकण्याच्या आसनांमुळे रक्तदाबात तात्पुरते बदल होऊ शकतात, तर पद्मासनामुळे गुडघ्यांच्या तक्रारी वाढू शकतात. त्यामुळे मोठा आजार किंवा दीर्घकालीन व्याधी असलेल्या व्यक्तींनी तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच योगाभ्यास करावा..सूर्यनमस्कारसूर्यनमस्काराला संपूर्ण व्यायाम असे म्हटले जाते. यात १२ शारीरिक स्थितींचा समावेश असतो. ताडासन, पादहस्तासन, अश्वसंचालनासन, भुजंगासन आणि पर्वतासन यांसारखी आसने विशिष्ट क्रमाने केली जातात.नियमित सूर्यनमस्कारामुळे हात, पाय आणि धडाच्या स्नायूंची ताकद, लवचिकता आणि सहनशक्ती वाढण्यास मदत होते. संथ गतीने केलेले सूर्यनमस्कार तुलनेने अधिक सुरक्षित आणि सहज अंगीकारता येण्यासारखे असतात.ज्यांना सांधेदुखी, तोल जाण्याची भीती किंवा इतर आरोग्यविषयक अडचणी असतील, त्यांच्यासाठी भिंतीच्या आधाराने किंवा खुर्चीवर बसून सूर्यनमस्कार करण्याचे पर्यायही उपलब्ध आहेत..कोणती आसने करता येतील?बैठी जीवनशैली असलेल्या आणि कोणताही गंभीर आजार नसलेल्या व्यक्तींसाठी भुजंगासन, सिंहासन, ताडासन, पादहस्तासन, गोमुखासन, पद्मासन आणि वज्रासन यांसारखी आसने उपयुक्त ठरू शकतात. या आसनांमुळे पाठीचा कणा तसेच हात-पाय यांची लवचिकता टिकून राहण्यास मदत होते.शेवटी कोणाच्याही सांगण्यावरून, दूरदर्शन किंवा इंटरनेटवर पाहून योगासने सुरू करण्याऐवजी आपल्या वय, आरोग्यस्थिती आणि क्षमतेनुसार योग्य व्यायामप्रकार निवडणे अधिक महत्त्वाचे आहे. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेला योगाभ्यास अधिक सुरक्षित आणि परिणामकारक ठरतो.योगशास्त्र हे आपल्या संस्कृतीने दिलेले प्राचीन आणि समृद्ध ज्ञान आहे. त्याचा सखोल अभ्यास करून आणि योग्य पद्धतीने अंगीकारल्यास शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक आरोग्य सुधारण्यास निश्चितच मदत होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.