Aquarius Horoscope 2026: 6 फेब्रुवारीनंतर बदलणार नशिबाचे गणित! कुंभ राशीत तयार होतोय शक्तिशाली ग्रहयोग

Major Astrological Changes After 6th February: ६ फेब्रुवारी २०२६ पासून कुंभ राशीत शक्तिशाली ग्रहयोग तयार होत आहे, ज्याचा थेट परिणाम नशिबावर दिसणार आहे. हा योग काही राशींना विशेष धनलाभ आणि संधी घेऊन येईल
Monika Shinde
6th February Astrology: ज्योतिषशास्त्रानुसार, ६ फेब्रुवारीपासून एक महत्वाचा ग्रहयोग तयार होत आहे. शुक्र ग्रह मकर राशीतून कुंभ राशीत प्रवेश करणार असून २ मार्चपर्यंत तिथेच राहणार आहे. कुंभ राशीत आधीपासून राहू ग्रह स्थित आहे आणि शनीची साडेसात अंतिम टप्प्यात सुरू आहे. अशा स्थितीत शुक्र आणि राहू यांचा संयोग निर्माण होणार असून, हा योग काही राशींसाठी अत्यंत शुभ मानला जात आहे.

