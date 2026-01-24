Aquarius Horoscope 2026: 6 फेब्रुवारीनंतर बदलणार नशिबाचे गणित! कुंभ राशीत तयार होतोय शक्तिशाली ग्रहयोग

6th February Astrology: ज्योतिषशास्त्रानुसार, ६ फेब्रुवारीपासून एक महत्वाचा ग्रहयोग तयार होत आहे. शुक्र ग्रह मकर राशीतून कुंभ राशीत प्रवेश करणार असून २ मार्चपर्यंत तिथेच राहणार आहे. कुंभ राशीत आधीपासून राहू ग्रह स्थित आहे आणि शनीची साडेसात अंतिम टप्प्यात सुरू आहे. अशा स्थितीत शुक्र आणि राहू यांचा संयोग निर्माण होणार असून, हा योग काही राशींसाठी अत्यंत शुभ मानला जात आहे. .शुक्र हा सुख, ऐश्वर्य, प्रेम आणि धनाचा कारक ग्रह आहे. तर राहू अचानक बदल आणि अनपेक्षित लाभ दर्शवतो. या दोन्ही ग्रहांचा मिलाफ काही राशींच्या जीवनात आर्थिक प्रगती, सुविधा आणि संधी घेऊन येऊ शकतो. जाणून घेऊया, या विशेष योगाचा लाभ कोणत्या राशींना मिळू शकतो..Country Self Sufficient: विदेशातून एका रुपयाचीही आयात नाही! 'या' देशात पिकतं सर्वकाही; जगातील सर्वात अजब देशाची ही अजब गोष्ट.वृषभवृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ प्रगतीचा ठरू शकतो. नोकरीत सकारात्मक बदल दिसून येतील आणि नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. व्यवसाय करणाऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त फायदा होण्याशी शक्यता आहे. बेरोजगार व्यक्तींना नोकरीसंबधी चांगली बातमी मिळू शकते. खर्च वाढले, मात्र तो सुखसोयीवर होईल. निर्णय घेण्यासाठी हा काळ अनुकूल असून आरोग्य सामान्यतः चांगले राहील..वृश्चिकया राशीच्या लोकांसाठी शुक्र-राहूचा संयोग आर्थिक बाजू मजबूत करणारा ठरू शकतो. अचानक पैशांशी संबंधित लाभ होण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुलू शकतात. घर, वाहन किंवा मालमत्तेशी संबंधित योजना यशस्वी होऊ शकतात. कुटूंबातील वातावरण आंनदी राहील नातेसंबंध अधिक दृढ होतील. जुन्या प्रलंबित गोष्टी मार्गी लागण्याचे संकेत आहेत..Weekend Destinations: पुढील 3 दिवसांची ट्रिप प्लॅन करताय? मग पुणे-मुंबईसह 'या' ठिकाणांना नक्की भेट द्या!.कुंभहा योग थेट तुमच्या राशीत तयार होत असल्याने त्याचा प्रभाव अधिक जाणवेल. उत्पन्नात वाढ होईल आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवता येईल. करिअरमध्ये स्थैर्य येईल आणि सहकाऱ्यांशी संबंध सुधारतील. भागीदारीतील कामांत फायदा होण्याची शक्यता आहे. वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात संतुलन साधता येईल. एकूणच हा काळ आत्मविश्वास वाढवणारा ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.