कुंभ साप्ताहिक राशिभविष्य (१७ मे २०२६ ते २३ मे २०२६) : गाठणार मोठे ध्येय; पण व्यावसायिक ही एक चूक पडेल महागात!

येत्या आठवड्यात कुंभ राशीच्या व्यक्तींसाठी ग्रहांची नक्षत्रांमधील स्थिती अत्यंत क्रियाशील आणि ऊर्जावान राहणारी ठरणार आहे. १७ मे ते २३ मे २०२६ या कालावधीत तुमच्या कुंडलीत काही अत्यंत महत्त्वाचे बदल घडत असून, ते तुमच्या करिअरला आणि सामाजिक प्रतिष्ठेला एका नव्या उंचीवर घेऊन जातील. मे महिन्याचा हा तिसरा आठवडा कुंभ राशीसाठी सुवर्णसंधी घेऊन आला आहे, मात्र व्यावसायिक पातळीवर काही बाबतींत कमालीची सावधानता बाळगणे गरजेचे आहे. ग्रहमान तुमच्या राशीबद्दल नेमके काय संकेत देत आहे, ते सविस्तर जाणून घेऊया..फास्ट ट्रॅक ग्रहमान आणि नोकरीत मोठा भाग्योदयकुंभ राशीच्या व्यक्तींसाठी हा सप्ताह अत्यंत क्रियाशील आणि गतिमान राहील. ग्रहांचे पाठबळ उत्तम असल्याने या आठवड्यात तुमची रखडलेली कामे वेगाने पूर्ण होतील. विशेषतः विद्यार्थ्यांना आणि स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणांना हे ग्रहमान एक योग्य 'शैक्षणिक दिशा' दाखवणारे ठरेल. विनाकारण वेळेचा अपव्यय न करता केवळ आपल्या ध्येयाकडेच लक्ष ठेवून वाटचाल करा, यश नक्की तुमचेच आहे..नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा मोठे सरप्राईज घेऊन येऊ शकतो. बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या बदलीच्या (Transfer) माध्यमातून काहींचा नोकरीत मोठा भाग्योदय होईल; ही बदली तुमच्यासाठी फायदेशीर आणि प्रगतीची ठरेल. नोकरीच्या नवीन मुलाखतींसाठी हा काळ अत्यंत प्रभावी असून, तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आणि ज्ञानाचा समोरच्या व्यक्तीवर मोठा प्रभाव पडेल. समाजात किंवा कार्यालयात तुमच्या पाठीमागे कारस्थाने करणाऱ्या 'हितशत्रूंना' हे ग्रहमान जागेवर आणेल आणि तुमचे वर्चस्व सिद्ध होईल..नक्षत्रांचे शुभ फलित आणि भागीदारीत सावधानतेचा इशाराया आठवड्यात नक्षत्रांचे भ्रमण कुंभ राशीसाठी आनंदाच्या आणि यशाच्या नवनवीन छटा घेऊन येईल. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्ती संपूर्ण आठवडाभर एकापाठोपाठ एक येणाऱ्या शुभ आणि चांगल्या बातम्यांच्या (सुवार्तांच्या) प्रभावात मार्गक्रमण करतील, ज्यामुळे कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. या सप्ताहातील १९ आणि २० मे हे दोन दिवस तुमच्यासाठी अत्यंत सुसंगत राहतील; या दोन दिवसांत तुम्ही तुमचे कोणतेही मोठे ध्येय सहज गाठू शकाल.पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींच्या आयुष्यात या आठवड्यापासून पतप्रतिष्ठेचे एक नवीन आणि उज्ज्वल पर्व सुरू होईल, समाजात तुमचा मान-सन्मान वाढेल. कलाकार आणि क्रीडा क्षेत्रातील व्यक्तींना हा सप्ताह प्रकाशात आणणारा (Spotlight) ठरेल. आजचा रविवारच तुम्हाला मोठ्या उत्सव-समारंभांमधून मानाची उपस्थिती मिळवून देईल..व्यवसाय आणि कामगारांविषयी सावधानतेचा इशारा: एकीकडे सर्व आघाड्यांवर यश मिळत असताना, स्वतंत्र व्यावसायिकांनी या आठवड्यात 'भागीदारीचे प्रश्न' (Partnership Issues) अतिशय शांततेने आणि जपून हाताळावेत. भागीदारामध्ये वैचारिक मतभेद होण्याची शक्यता असल्याने सामंजस्याने व्यवहार करा. तसेच, व्यवसायातील 'कामगारप्रश्न' किंवा हाताखालील कर्मचाऱ्यांचे वाद देखील अतिशय संयमाने सोडवा; त्यांच्याशी उद्धटपणे वागणे व्यवसायाचे नुकसान करू शकते.तरुणांना सल्ला: धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी या आठवड्यात शारीरिक दुखापतींपासून स्वतःला जपावे. विशेषतः उमलत्या तरुणाईने वाहने चालवताना अवाजवी वेग किंवा 'वाहनांवरील उन्माद' (Rash Driving) कटाक्षाने टाळावा; छोटीशी चूक महागात पडू शकते..आठवड्याचे खास भाकीत आणि विशेष उपायकरिअर आणि व्यवसाय : नोकरीत मोठे यश आणि बदलीतून लाभ संभवतात. व्यवसायात भागीदारीच्या व्यवहारात स्पष्टता ठेवा.तरुण वर्ग : मुलाखतींमध्ये उत्तम यश मिळेल. १९ आणि २० मे हे दिवस ध्येयपूर्तीचे आहेत.शुभ वार : मंगळवार (१९ मे) आणि गुरुवार (२१ मे - गुरुपुष्यामृत योग).विशेष उपाय : कुंभ राशीचा स्वामी शनी देव असल्याने शनिवारी मारुती मंदिरात जाऊन 'हनुमान चालीसा' किंवा 'शनि वज्रपंजर स्तोत्राचे' पठण करावे. मारुतीला तिळाचे तेल अर्पण केल्यास व्यावसायिक कटकटी दूर होऊन सुरक्षितता लाभेल.थोडक्यात सांगायचे तर, वाहनांचा अतिवेग आणि भागीदारीतील वाद टाळल्यास, हा आठवडा कुंभ राशीच्या व्यक्तींना अफाट नाव-लौकिक, नोकरीत मोठी प्रगती आणि कौटुंबिक सौख्य देऊन जाणारा ठरेल!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.