कुंभ राशी साप्ताहिक राशिफल : (१९ एप्रिल २०२६ ते २५ एप्रिल २०२६) पुत्रासंबंधित चिंता दूर होऊन घरात आनंद वाढणार

या आठवड्यात कुंभ राशीसाठी ग्रहांचे वातावरण उष्माघातासारखे असले तरी गुरू-शुक्र यांच्या भ्रमणामुळे गारवा आणि दिलासा मिळेल. १९ एप्रिलला अक्षय्य तृतिया दिवस या सकारात्मक प्रभावाची जाणीव करून देईल. भागीदारी आणि सहकार्याच्या प्रश्नांमध्ये अडचणी येऊ शकतात, मात्र संयमाने आणि सामोपचाराने सर्व काही सुटेल. आठवड्याचा शेवट स्वतंत्र व्यावसायिकांसाठी उत्तम राहील आणि मोठ्या यशाची नोंद होईल..मोठ्या शक्यतास्वतंत्र व्यवसाय करणाऱ्यांच्या प्रकल्पांना सुंदर गती मिळेल आणि अपेक्षित यश मिळण्याची मजबूत शक्यता आहे. विवाहेच्छूंसाठी स्वप्ने पूर्ण होण्याची वेळ येईल. एखाद्या पुत्रासंबंधित चिंता कायमची दूर होईल. तरुणांना शुक्रभ्रमणामुळे उत्तम संधी आणि रोमँटिक वाव मिळेल. २३ एप्रिलला गुरुपुष्यामृतयोग पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र व्यक्तींसाठी अद्वितीय शुभफळे देईल. भागीदारीतील प्रश्न सामोपचाराने सुटल्याने मानसिक शांती मिळेल.गुरू-शुक्र युती आराम आणि सकारात्मकता घेऊन येईल.भागीदारीतील मतभेद संयमाने हाताळा.नोकरीत राजकारण आणि हाताखालच्या कामगारांशी संबंध सांभाळा.धनिष्ठा नक्षत्र व्यक्तींना नैसर्गिक दुर्घटना आणि उत्सवांत सावध राहावे.शततारका नक्षत्र व्यक्तींनी वागण्या-बोलण्यात पथ्य पाळावे.आठवड्याच्या शेवटी मोठे यश आणि वैयक्तिक समस्या सुटतील. .या आठवड्यात काय करावे?१९ एप्रिल अक्षय्य तृतिया दिवशी पूजा-अर्चा करून नव्या योजनांना सुरुवात करा. भागीदारीतील प्रश्न सामोपचाराने सोडवा. हाताखालच्या कर्मचाऱ्यांशी संवाद वाढवा आणि कोणाचीही बाजू घेऊन भांडू नका. पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र व्यक्तींनी २३ एप्रिलला गुरुपुष्यामृतयोगाचा पुरेपूर फायदा घ्या. विवाहविषयक गाठीभेटी घ्या. व्यावसायिक प्रकल्पांवर विशेष लक्ष द्या. तरुणांनी सर्जनशील आणि रोमँटिक क्षेत्रात पुढाकार घ्या..व्यावसायिक आणि करिअरस्वतंत्र व्यवसायात प्रकल्प सुंदर मार्गी लागतील आणि मोठे यश मिळेल. नोकरीत राजकारणामुळे शततारका नक्षत्र व्यक्तींना झळ पोहोचू शकते, म्हणून वागण्या-बोलण्यात काळजी घ्या. भागीदारीचे प्रश्न उद्भवल्यास संयमाने हाताळा. हाताखालचा कामगारवर्ग व्यवस्थित सांभाळा. आठवड्याच्या उत्तरार्धात करिअरमध्ये प्रगती दिसेल..कुटुंब आणि वैवाहिक जीवनकुटुंबात मध्यम वातावरण राहील. पुत्रासंबंधित चिंता दूर होऊन घरात आनंद वाढेल. विवाहेच्छूंसाठी हा कालावधी स्वप्नपूर्तीचा ठरेल. भागीदारीतील तणाव कुटुंबीयांवर परिणाम करू शकतो, त्यामुळे संवाद महत्वाचा आहे. पती-पत्नी संबंध स्थिर राहतील..आरोग्य आणि सावधगिरीउष्माघातासारखा प्रभाव असल्याने आरोग्याकडे लक्ष द्या. धनिष्ठा नक्षत्र व्यक्तींना नैसर्गिक दुर्घटना किंवा उत्सवात बेरंग प्रसंग येऊ शकतात, म्हणून सतर्क राहा. त्वचा आणि डोळ्यांची काळजी घ्या. उत्सव-समारंभात जास्त सावधगिरी बाळगा.उत्तम दिवस१९ एप्रिल (अक्षय्य तृतिया) – शुभ सुरुवातींसाठी उत्तम.२३ एप्रिल – गुरुपुष्यामृतयोग, पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र व्यक्तींसाठी अद्वितीय शुभ.या कालावधीत कुंभ राशीसाठी गुरू-शुक्राचा गारवा दिलासा देईल. संयम आणि सावधगिरी बाळगल्यास मोठ्या यशाची नोंद होईल. स्वतंत्र व्यावसायिक आणि विवाहेच्छूंसाठी विशेष चांगला आठवडा राहील.