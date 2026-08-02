Horoscope | राशी भविष्य

कुंभ साप्ताहिक राशीभविष्य (२ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट): जुनी गुंतवणूक ठरणार लाभदायी; महत्त्वाच्या कामांना मिळेल गती

Kumbh Rashi Weekly Horoscope: कुंभ राशीच्या व्यक्तींना करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक क्षेत्रात सकारात्मक संधी मिळतील; महत्त्वाची कामे यशस्वी होतील.
Kumbh Rashibhavishya

Aquarius Weekly Horoscope

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Kumbh Rashibhavishya: कुंभ राशीसाठी २ ते ८ ऑगस्ट २०२६ हा आठवडा संधी आणि सावधगिरी यांचा समतोल साधणारा ठरणार आहे. ग्रहमान पूर्णपणे आक्रमक पवित्रा घेण्याचे संकेत देत नसल्यामुळे प्रत्येक निर्णय विचारपूर्वक घेणे गरजेचे आहे. उतावळेपणापेक्षा नियोजन आणि शिस्त यांचा अवलंब केल्यास अनेक प्रलंबित कामे यशस्वीरीत्या पूर्ण होतील. आठवड्याच्या सुरुवातीलाच काही सकारात्मक संकेत मिळतील. विशेषतः आर्थिक आणि कौटुंबिक पातळीवर दिलासा देणाऱ्या घटना घडू शकतात. संकष्टी चतुर्थीचा योग मानसिक तणाव कमी करून आत्मविश्वास वाढवणारा ठरेल. अनेक दिवसांपासून मनात असलेली एखादी चिंता दूर झाल्यामुळे नव्या उत्साहाने कामाला सुरुवात कराल.

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