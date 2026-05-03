कुंभ साप्ताहिक राशिभविष्य (३ मे २०२६ ते ९ मे २०२६) : विदेश व्यापारांतून मोठे लाभ शक्य

येत्या आठवड्यात कुंभ राशीच्या व्यक्तींसाठी शुभ ग्रहांचे पाठबळ अत्यंत प्रभावी राहणार आहे. ३ मे ते ९ मे २०२६ या कालावधीत ग्रहांची स्थिती तुमच्यासाठी एक 'फास्ट ट्रॅक' उपलब्ध करून देणार आहे, ज्यामुळे तुमची रखडलेली कामे कमालीच्या वेगाने पूर्ण होतील. मे महिन्याचा हा आठवडा तुमच्या ध्येयप्राप्तीसाठी अत्यंत कल्पक आणि यशस्वी ठरेल..कुंभ राशीसाठी या आठवड्याची सुरुवात अतिशय दिमाखदार होईल. शुभ ग्रहांच्या अधिष्ठानामुळे तुमच्या व्यक्तिमत्वात एक वेगळाच प्रभाव दिसून येईल. विशेषतः बुद्धिजीवी मंडळींसाठी हा काळ अत्यंत भाग्याचा आहे; तुम्हाला तुमच्या क्षेत्रात एखादा 'गड' गवसणार आहे, म्हणजेच एखादे कठीण लक्ष्य तुम्ही सहज साध्य कराल. जे तरुण स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहेत, त्यांच्यासाठी हा आठवडा जोमाने अभ्यास करण्याचा आणि नवीन संकल्पना आत्मसात करण्याचा आहे. तुमची एकाग्रता वाढल्यामुळे परीक्षेच्या तयारीत मोठी प्रगती होईल..व्यावसायिक दृष्टीने विचार करता, सप्ताहाची सुरुवात व्यावसायिक उत्सव, प्रदर्शने किंवा मोठ्या जाहिरात मोहिमांतून मोठा लाभ मिळवून देणारी ठरेल. जर तुम्ही तुमच्या उत्पादनाचे प्रदर्शन मांडणार असाल, तर त्याला ग्राहकांचा उदंड प्रतिसाद मिळेल. कौटुंबिक पातळीवरही हा आठवडा आनंदाचा आहे. घरातील मंगल कार्ये किंवा उत्सव समारंभांच्या तारखा या आठवड्यात निश्चित होतील. अनेक दिवसांपासून रखडलेले गृहप्रवेशाचे स्वप्न या आठवड्यात प्रत्यक्षात उतरू शकते. मात्र, सार्वजनिक जीवनात कोणाच्याही वादात पडणे किंवा मध्यस्थी करणे टाळावे; विनाकारण मनस्ताप होण्याची शक्यता आहे..नक्षत्रांचे शुभ फलित आणि दैवी प्रचितीनक्षत्रांच्या हालचाली कुंभ राशीसाठी या आठवड्यात विशेष शक्ती प्रदान करणाऱ्या आहेत. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींचा या आठवड्यात दबदबा राहील; ते घरी आणि कामाच्या ठिकाणी आपला अधिकार प्रभावीपणे गाजवतील. तुमचे निर्णय इतरांना मान्य करावे लागतील. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी हा काळ कलागुणांच्या आविष्काराचा आहे. तुमच्यातील सुप्त गुणांना वाव मिळेल आणि त्यातून तुम्हाला मानसन्मान प्राप्त होईल. आर्थिक प्रश्नांची उकल झाल्यामुळे तुमचे मन प्रसन्न राहील..पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी ७ मे रोजी येणारा गुरुवार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या दिवशी तुम्हाला एखादी 'दैवी प्रचिती' येईल, ज्यामुळे तुमची श्रद्धा अधिक दृढ होईल. परदेश व्यापारात असलेल्या किंवा परदेशी कंपन्यांशी निगडित काम करणाऱ्या व्यक्तींना या आठवड्यात मोठा आर्थिक लाभ होण्याची चिन्हे आहेत. नवीन व्यावसायिक करार करण्यासाठी हा काळ अत्यंत अनुकूल आहे. नोकरीत असलेल्यांना वरिष्ठांकडून कौतुकाची थाप मिळेल. शत्रूंच्या चाली तुमच्या बुद्धिमत्तेसमोर फिक्या पडतील आणि तुम्ही स्वतःचे वर्चस्व सिद्ध कराल..आठवड्याचे खास भाकीत आणि उपायनोकरी: प्रगतीचा वेग वाढेल. नवीन अधिकार किंवा पद मिळण्याची दाट शक्यता आहे.व्यवसाय: प्रदर्शने आणि मार्केटिंगमधून उत्तम नफा मिळेल. मध्यस्थी टाळा.शिक्षण: स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यश मिळेल. अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करा.शुभ वार: सोमवार (४ मे) आणि गुरुवार (७ मे).विशेष उपाय: शनिवारी मारुतीला तिळाचे तेल अर्पण करा आणि 'हनुमान अष्टका'चे पठण करा. यामुळे शनीचा प्रभाव शुभ राहील आणि कामातील अडथळे दूर होतील.थोडक्यात सांगायचे तर, कुंभ राशीसाठी हा आठवडा प्रगतीच्या 'फास्ट ट्रॅक'वर स्वार होण्याचा आहे. अधिकारांचा योग्य वापर आणि मध्यस्थीपासून दूर राहिल्यास हा काळ तुम्हाला अकल्पित यश देऊन जाईल.