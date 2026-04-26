कुंभ साप्ताहिक राशिभविष्य : (२६ एप्रिल २०२६ ते २ मे २०२६) मनासारखी कामे होतील

येत्या आठवड्यात कुंभ राशीच्या व्यक्तींसाठी ग्रहांची स्थिती अत्यंत लाभदायक आणि प्रगतीची नवी शिखरे सर करणारी ठरेल. २६ एप्रिल ते २ मे २०२६ या काळात पौर्णिमेकडे झुकणाऱ्या चंद्रकला तुमच्या राशीला एका वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवणार आहेत.कुंभ राशीसाठी हा आठवडा 'अलौकिक संधींचा' काळ ठरणार आहे. सप्ताहाची सुरुवातच तुम्हाला भविष्यातील मोठ्या यशाची ग्वाही देईल. तुमच्या राशीत असलेल्या शनीच्या प्रभावाला आता चंद्राच्या शुभ कलांची साथ मिळाल्याने, कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रतिमा सुधारेल. विशेषतः उद्याचा सोमवार (२७ एप्रिल) नोकरी आणि व्यवसायाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडींचा ठरेल. गेल्या अनेक दिवसांपासून सतावणारे विशिष्ट आर्थिक प्रश्न या आठवड्यात सुटतील, ज्यामुळे तुम्हाला मोठा मानसिक दिलासा मिळेल..व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ अत्यंत भरभराटीचा आहे. ३० एप्रिल ते २ मे दरम्यानचे दिवस तुमच्यासाठी एखाद्या 'वन डे' मॅचमध्ये विजय मिळवल्यासारखे असतील. या काळात तुम्ही हाती घेतलेले प्रत्येक काम मनासारखे पूर्ण होईल. तुमची निर्णयक्षमता अचूक राहील आणि प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करणे तुम्हाला सहज शक्य होईल. वैवाहिक जीवनातही सलोखा वाढेल; पती-पत्नीमधील नाते अधिक भावसंपन्न आणि घट्ट होईल. कुटुंबातील सदस्यांचे सहकार्य लाभल्यामुळे तुम्ही कोणत्याही संकटाला आत्मविश्वासाने सामोरे जाल..नक्षत्रांचे शुभ फलित आणि न्यायालयीन विजयया आठवड्यात नक्षत्रांची विशेष कृपा कुंभ राशीवर असणार आहे. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना आजचा रविवार (२६ एप्रिल) अतिशय आनंददायी आणि रंगतदार जाईल. विवाहासाठी उत्सुक असलेल्या तरुण-तरुणींच्या भावरम्य गाठीभेटी होतील; एखादे चांगले स्थळ नक्की होण्याचे योग आहेत. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा भाग्योदयाचा ठरेल. केवळ धनसंपत्तीत वाढ होणार नाही, तर तुमची न्यायालयातील जुनी प्रकरणे किंवा कायदेशीर वाद सामोपचाराने सुटतील, ज्यामुळे मोठा मानसिक भार हलका होईल..पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना आठवड्याचा शेवट, विशेषतः शनिवार (२ मे), अतिशय शुभ आणि लाभदायक राहील. समाजात वावरताना थोरामोठ्यांच्या संगतीचा तुम्हाला फायदा होईल. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे तुमच्या व्यवसायातील गुंतागुंतीचे पेचप्रसंग सुटतील. तुमच्या शत्रूंवर तुमचा वचक राहील आणि ते तुमचे नुकसान करू शकणार नाहीत. १ मे रोजी येणारी बुद्ध पौर्णिमा तुमचे आत्मिक बळ वाढवेल, ज्यामुळे तुम्ही अधिक सकारात्मकतेने भविष्यातील योजनांवर काम करू शकाल..आठवड्याचे खास भाकीत आणि विशेष उपायनोकरी : कामाच्या ठिकाणी तुमचे वर्चस्व वाढेल. नवीन जबाबदारी किंवा पदोन्नतीचे संकेत मिळतील.आर्थिक : गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळेल. रखडलेली देणी वसूल होतील.आरोग्य : प्रकृती उत्तम राहील, तरीही वेळेवर आहार आणि विश्रांती घेण्यास विसरू नका.शुभ वार : सोमवार (२७ एप्रिल) आणि शनिवार (२ मे).विशेष उपाय : दर शनिवारी पिंपळाच्या झाडाला पाणी अर्पण करा आणि हनुमान मंदिरात दर्शन घ्या. यामुळे शनीचा प्रभाव शुभ फळांकडे वळेल.थोडक्यात सांगायचे तर, कुंभ राशीसाठी हा आठवडा प्रत्येक आघाडीवर यश देणारा आहे. पौर्णिमेच्या ऊर्जेचा वापर करून तुम्ही तुमच्या प्रलंबित कामांना पूर्णत्वास नेऊ शकता. स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवा, यश तुमचेच आहे.