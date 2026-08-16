Aquarius Weekly Horoscope: कुंभ राशीची आर्थिक कोंडी फुटणार? नोकरीची संधी, सरकारी कामात यश अन् पैशाबाबत मिळणार दिलासा

कुंभ राशीच्या व्यक्तींसाठी १६ ते २२ ऑगस्ट २०२६ हा सप्ताह अनेक अर्थांनी दिलासादायक ठरणार आहे. मागील काही काळापासून आर्थिक, व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक पातळीवर जाणवत असलेला ताण आता कमी होऊ लागेल. विशेष म्हणजे साडेसातीचा प्रभाव जाणवत असला तरी या आठवड्यातील ग्रहमान त्याच्या झळा कमी करणारे दिसत आहे. त्यामुळे अडकलेली कामे मार्गी लागणे, मदतीचे हात पुढे येणे आणि योग्य लोकांची साथ मिळणे अशा सकारात्मक घटना घडू शकतात.या आठवड्यात स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि अनावश्यक वादांपासून दूर राहा. योग्य नियोजन आणि संयम यामुळे अनेक गोष्टी आपल्या बाजूने फिरताना दिसतील..आर्थिक प्रश्न सुटण्याची शक्यता, नोकरीत नवे मार्ग खुलणारकुंभ राशीच्या अनेक व्यक्तींना या आठवड्यात आर्थिक कोंडीतून बाहेर पडल्यासारखे वाटू शकते. रखडलेली देणी, कर्जप्रकरणे किंवा निधीची अडचण यावर मार्ग निघण्याची शक्यता आहे. विशेषतः शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींना कर्जमंजुरी, बँकिंग व्यवहार किंवा आर्थिक मदतीसंदर्भात चांगली बातमी मिळू शकते.नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी हा काळ आशादायी आहे. ओळखी, मध्यस्थी किंवा पूर्वी केलेल्या प्रयत्नांचे फळ आता मिळू शकते. काहींना अनपेक्षितपणे मुलाखतीची संधी मिळेल, तर काहींना नोकरीची ऑफर मिळण्याचे संकेत आहेत. आधीपासून नोकरीत असलेल्यांना वरिष्ठांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळू शकतो..पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी हा सप्ताह विशेष महत्त्वाचा ठरू शकतो. सरकारी कार्यालये, परवाने, टेंडर, करार किंवा अधिकृत कागदपत्रांशी संबंधित कामे यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. काहींना दीर्घकालीन आर्थिक फायदा देणारे करार मिळू शकतात. व्यवसायात स्थिर उत्पन्नाचा नवा स्रोत निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.गुरुवार आणि शुक्रवार हे दिवस विशेष लाभदायक राहतील. महत्त्वाच्या बैठका, आर्थिक निर्णय किंवा व्यवसायवाढीशी संबंधित चर्चा या दिवसांत केल्यास सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात..कौटुंबिक आनंद, वास्तूयोग आणि नात्यांमध्ये समजूतदारपणा आवश्यकया आठवड्यात घरगुती पातळीवरही आनंददायी घडामोडी होण्याची शक्यता आहे. काहींना नवीन घरात प्रवेश करण्याचा योग येऊ शकतो किंवा वास्तूविषयक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. घरातील वातावरण अधिक उत्साही आणि सकारात्मक राहील. मित्रमंडळींचे सहकार्य हा या आठवड्याचा मोठा आधार ठरेल. एखाद्या कठीण परिस्थितीत मित्रांची योग्य वेळी मिळालेली मदत तुम्हाला मानसिक बळ देईल. सामाजिक वर्तुळही वाढण्याची शक्यता आहे.नागपंचमीच्या आसपास विशेष सावध राहण्याची गरज आहे. शेजारी, नातेवाईक किंवा परिचितांशी किरकोळ गैरसमजातून वाद निर्माण होऊ शकतात. प्रत्येक गोष्टीला उत्तर देण्याची गरज नसते, हे लक्षात ठेवा. विशेषतः मूर्खपणाच्या किंवा उचकावणाऱ्या चर्चांपासून दूर राहणेच हिताचे ठरेल..या आठवड्यात काय करावे?- आर्थिक नियोजनावर भर द्या.- सरकारी किंवा बँकिंगशी संबंधित कामे प्राधान्याने पूर्ण करा.- नोकरीच्या संधींसाठी नेटवर्किंग वाढवा.- गुरुवार आणि शुक्रवार महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी राखून ठेवा.- शेजाऱ्यांशी आणि मित्रांशी संवाद करताना संयम ठेवा.- नवीन घर, मालमत्ता किंवा गुंतवणुकीच्या बाबतीत सकारात्मक पावले उचला.कुंभ राशीसाठी हा सप्ताह आर्थिक स्थैर्य, नोकरीच्या संधी आणि दीर्घकालीन प्रगतीची दिशा देणारा ठरणार आहे. योग्य लोकांची साथ, योग्य वेळी मिळणारी संधी आणि तुमचा सकारात्मक दृष्टिकोन यामुळे अनेक अडथळे दूर होताना दिसतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.