कुंभ साप्ताहिक राशिभविष्य (२९ मार्च २०२६ ते ४ एप्रिल २०२६) : सावधगिरीतून यश, योग्य वेळेत प्रगती

या आठवड्यात कुंभ राशीच्या व्यक्तींनी संयम आणि जागरूकता या दोन गोष्टींना प्राधान्य दिल्यास प्रगतीची दारे सहज उघडतील.
Aquarius zodiac sign 29th march 2026 to 4th April 2026

Aquarius zodiac sign 29th march 2026 to 4th April 2026

या आठवड्यात कुंभ राशीच्या व्यक्तींनी संयम आणि जागरूकता या दोन गोष्टींना प्राधान्य दिल्यास प्रगतीची दारे सहज उघडतील. पौर्णिमेच्या प्रभावामुळे भावनिक चढ-उतार जाणवू शकतात, त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत भावनोद्रेक टाळणे आवश्यक आहे. शांतपणे विचार करूनच निर्णय घेतल्यास अनेक संभाव्य अडचणी टाळता येतील. विशेषतः घरातील मौल्यवान वस्तूंची काळजी घेणे आणि दैनंदिन कामात सतर्क राहणे गरजेचे आहे. छोट्या दुर्लक्षामुळे अनावश्यक नुकसान होऊ शकते.

