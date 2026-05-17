मेष साप्ताहिक राशिभविष्य (१७ मे २०२६ ते २३ मे २०२६) : अचानक धनलाभाचा सुवर्णकाळ पण 'या' का चुकीमुळे होऊ शकते मोठे नुकसान

येत्या आठवड्यात मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी ग्रहांची चाल अत्यंत वेगवान आणि नाट्यमय बदल घडवून आणणारी ठरणार आहे. १७ मे ते २३ मे २०२६ या कालावधीत काही अत्यंत दुर्मिळ शुभ योग जुळून येत आहेत, जे तुमच्या प्रगतीचा मार्ग सुकर करतील. मात्र, त्याच वेळी एका विशिष्ट ग्रहाची वक्रदृष्टी तुमच्या संयमाची परीक्षा घेणार आहे. मे महिन्याचा हा तिसरा आठवडा तुमच्यासाठी नेमके कोणते संकेत घेऊन आला आहे, ते सविस्तर जाणून घेऊया..हर्षलचा प्रभाव आणि आर्थिक सावधानतेचा इशारामेष राशीच्या व्यक्तींसाठी या आठवड्यातील ग्रहमान काहीसे संमिश्र स्वरूपाचे आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या काळात कोणत्याही प्रकारचे जुगारसदृश व्यवहार, लॉटरी किंवा शेअर बाजारामध्ये घाईघाईने मोठी आणि अनपेक्षित गुंतवणूक करणे टाळावे; अन्यथा तुम्ही मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडू शकता. या आठवड्यात हर्षलशी होणारे ग्रहांचे योग तरुणाईला एका 'विचित्र उन्मादाकडे' किंवा अवाजवी आत्मविश्वासाकडे खेचू शकतात. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना घाई न करता घरातील मोठ्यांचा सल्ला घेणे अत्यंत गरजेचे आहे..या संपूर्ण आठवड्यात मेष राशीच्या लोकांनी आपल्या घरातील आणि प्रवासातील मौल्यवान वस्तू, जसे की दागिने, पैसे आणि महत्त्वाचे दस्तऐवज अत्यंत जपून ठेवावेत; चोरी किंवा वस्तू हरवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींनी आरोग्याच्या बाबतीत विशेष पथ्ये पाळण्याची आवश्यकता आहे. उन्हाळ्याचा कडाका पाहता खाण्यापिण्यातील हलगर्जीपणा तुम्हाला महागात पडू शकतो, त्यामुळे उष्णतेच्या विकारांपासून स्वतःचा बचाव करा..गुरुपुष्यामृत योग आणि अकल्पित धनलाभाची सुवर्णसंधीएकीकडे सावधगिरीचा इशारा असतानाच, दुसरीकडे हा आठवडा कलावंत आणि बुद्धिमान मंडळींना मोठे परिस्थितीजन्य लाभ मिळवून देणार आहे. समाजातील थोरामोठ्यांच्या अचानक गाठीभेटी होतील, ज्या तुमच्या करिअरला एक नवी आणि सकारात्मक दिशा देतील. विशेषतः १९ ते २१ मे हे दिवस तुमच्या आयुष्यात मोठे 'भाग्यबीज' पेरणारे ठरणार आहेत. या काळात तुम्ही घेतलेले निर्णय भविष्यात प्रचंड यश देऊन जातील.भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना या आठवड्यात अचानक धनलाभ होण्याचे प्रबळ संकेत आहेत. जुनी रखडलेली वसुली पूर्ण होईल. तसेच, परदेशात शिक्षण किंवा नोकरीसाठी असलेल्या मुलाबाळांचे महत्त्वाचे प्रश्न सुटल्यामुळे घरात आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल. या आठवड्यातील सर्वात मोठा सुवर्णयोग म्हणजे २१ मे रोजी येणारा गुरुपुष्यामृत योग. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी हा गुरुपुष्यामृत योग अनेक घटना-गोष्टींतून भावरम्य आणि आनंददायी राहील. गेल्या अनेक दिवसांपासून तुमच्या डोक्यावर असलेले एखादे विशिष्ट संकटनिवारण या दिवशी होईल आणि तुम्हाला मानसिक शांतता लाभेल..आठवड्याचे खास भाकीत आणि विशेष उपायनोकरी आणि व्यवसाय : कामाच्या ठिकाणी तुमचा प्रभाव वाढेल. नवीन करारांसाठी १९ आणि २१ मे हे दिवस सर्वोत्तम आहेत.तरुण वर्ग : प्रलोभनांपासून दूर राहा आणि कोणत्याही वादात पडू नका.शुभ वार : मंगळवार (१९ मे) आणि गुरुवार (२१ मे - गुरुपुष्यामृत योग).विशेष उपाय : या आठवड्यात दररोज सकाळी 'हनुमान चालीसा' वाचावी आणि गुरुवारी गरजू व्यक्तीला पिवळे अन्न किंवा फळे दान करावीत. यामुळे हर्षलचा नकारात्मक प्रभाव कमी होऊन प्रगतीचे मार्ग मोकळे होतील.थोडक्यात सांगायचे तर, हा आठवडा प्रलोभनांना बळी न पडता संयमाने वागण्याचा आहे. मौल्यवान वस्तूंची काळजी घ्या आणि २१ तारखेच्या गुरुपुष्यामृत योगाचा पुरेपूर लाभ उठवा!