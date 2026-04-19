मेष साप्ताहिक राशिभविष्य : (१९ एप्रिल २०२६ ते २५ एप्रिल २०२६) अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता

अक्षय्य तृतीयेच्या मंगलमय वातावरणात सुरू होणारा हा आठवडा मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी अनेक अर्थांनी खास ठरणार आहे. राशीत शुक्राचे भ्रमण सुरू असल्याने वैयक्तिक आयुष्य, प्रेमसंबंध, आर्थिक स्थिती आणि कौटुंबिक निर्णय यामध्ये सकारात्मक हालचाली दिसतील. विशेषतः तरुण वर्गासाठी हा काळ उत्साह, आकर्षण आणि नव्या संधी घेऊन येणार आहे. अनेक दिवसांपासून मनात असलेली एखादी महत्त्वाची इच्छा पूर्ण होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत..२३ एप्रिलच्या गुरुपुष्यामृत योगाचा प्रभाव या आठवड्याला अधिक शुभत्व देईल. नवीन व्यवसाय, नवीन घर, वाहन खरेदी, करार, भागीदारी किंवा एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यासाठी हा काळ उत्तम ठरू शकतो. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना समाजात विशेष लक्ष मिळेल. तुमच्या कामाची दखल घेतली जाईल. वरिष्ठांकडून कौतुक होईल आणि तुमच्या निर्णयक्षमतेमुळे नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात..करिअर, पैसा आणि मोठे निर्णयशुक्राचे राश्यांतर विशेषतः अश्विनी नक्षत्रासाठी आर्थिकदृष्ट्या दिलासा देणारे ठरेल. अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. जुने व्यावसायिक वाद, देणी-घेणी किंवा कागदोपत्री अडचणी हळूहळू सुटताना दिसतील. एखाद्या महत्त्वाच्या व्यक्तीची मदत योग्य वेळी मिळू शकते. व्यापारी वर्गासाठी नवीन ग्राहक, नवीन ऑर्डर किंवा विस्ताराचे संकेत मिळतील..नोकरी करणाऱ्यांनी मात्र बुध, मंगळ आणि शनीच्या त्रिग्रहयोगामुळे थोडी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. ऑफिसमध्ये गैरसमज, जबाबदाऱ्यांचा ताण किंवा वरिष्ठांशी मतभेद निर्माण होऊ शकतात. बोलताना शब्दांची निवड काळजीपूर्वक करा. यंत्रसामग्री, वाहन किंवा तांत्रिक कामांशी संबंधित व्यक्तींनी अधिक सतर्क राहावे. अचानक खर्च वाढू शकतो. विशेषतः वाहन दुरुस्ती, घरगुती खर्च किंवा आरोग्याशी संबंधित खर्च समोर येऊ शकतात.गुरुवार आणि शुक्रवार हे दिवस विशेष शुभ ठरतील. या दिवशी घेतलेले निर्णय दीर्घकालीन फायदे देतील. गुंतवणूक, नवीन योजना किंवा मुलांच्या भविष्यासंदर्भातील चर्चा यशस्वी ठरू शकते..कुटुंब, नातेसंबंध आणि दैवी अनुभवभरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी रविवार अत्यंत प्रसन्न जाईल. घरातील वातावरण आनंदी राहील. धार्मिक कार्य, पूजा, जप किंवा कुटुंबासह मंदिरदर्शनातून मानसिक शांतता मिळेल. एखाद्या दैवी अनुभूतीमुळे मनातील ताण कमी होईल. दीर्घकाळापासून असलेली पुत्रचिंता किंवा घरातील एखादा तणाव कमी होण्याची शक्यता आहे.घरातील तरुणांच्या विवाहविषयक चर्चा गती घेतील. योग्य स्थळ मिळण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंधात असणाऱ्यांसाठीही हा काळ स्पष्ट निर्णय घेण्याचा असेल. काहींना नातेसंबंध अधिक अधिकृत करण्याची वेळ येऊ शकते. ज्येष्ठ व्यक्तींचा सल्ला या काळात फार उपयोगी ठरेल.आरोग्याच्या बाबतीत झोपेची कमतरता आणि मानसिक थकवा जाणवू शकतो. स्वतःला थोडा वेळ द्या. अनावश्यक वाद टाळा आणि शांत राहण्याचा प्रयत्न करा. अध्यात्माकडे ओढ वाढेल..या आठवड्याचे लकी संकेतलकी दिवस: गुरुवार आणि शुक्रवारलकी रंग: पांढरा आणि गुलाबीशुभ दिशा: पूर्वशुभ अंक: ३ आणि ६या आठवड्यात संयम आणि योग्य वेळेची वाट पाहणे हेच तुमचे सर्वात मोठे शस्त्र ठरेल. नशिबाची साथ आहे, पण योग्य निर्णय तुमच्याच हातात आहे.