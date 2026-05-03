मेष साप्ताहिक राशिभविष्य (३ मे २०२६ ते ९ मे २०२६) : अपयश धुऊन काढाल

येत्या आठवड्यात मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी ग्रहांची स्थिती अत्यंत उत्साहवर्धक आणि यशाची नवी कवाडे उघडणारी ठरणार आहे. ३ मे ते ९ मे २०२६ या काळात कौटुंबिक आणि व्यावसायिक दोन्ही आघाड्यांवर तुम्हाला सकारात्मक बदलांचा अनुभव येईल. मे महिन्याचा हा पहिला पूर्ण आठवडा तुमच्या जिद्दीला आणि कष्टाला योग्य फळ देणारा ठरेल..मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा कौटुंबिक पार्श्वभूमीवर अतिशय प्रसन्न राहील. ग्रहांची अनुकूलता पाहता, घरात मंगल कार्ये ठरण्याचे योग आहेत. जर तुमच्या घरी एखादे शुभ कार्य रेंगाळले असेल, तर या आठवड्यात त्याला गती मिळेल. विशेषतः सप्ताहाचा शेवट मेष राशीच्या तरुणांसाठी 'विजयोत्सवाचा' ठरेल. जे तरुण स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहेत किंवा सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्नशील आहेत, त्यांना त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळेल. स्पर्धात्मक यशातून नोकरी मिळण्याचे प्रबळ योग या काळात दिसून येत आहेत..व्यावसायिक दृष्टीने हा आठवडा जाहिरात आणि विस्तारासाठी उत्तम आहे. तुम्ही केलेल्या व्यावसायिक जाहिरातींना बाजारातून उत्तम प्रतिसाद मिळेल, ज्यामुळे ग्राहकांची संख्या वाढेल. भागीदारीत व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ दिलासादायक आहे; जुने मतभेद किंवा भागीदारीचे प्रश्न सामोपचाराने सुटतील. तसेच, घरातील भावंडांबद्दल (भातृचिंता) जी काळजी तुम्हाला सतावत होती, ती आता दूर होईल. भावा-बहिणींच्या प्रगतीच्या बातम्या तुमच्या कानी पडतील, ज्यामुळे कौटुंबिक समाधान लाभेल..नक्षत्रांचे शुभ फलित आणि लग्नाळूंना दिलासानक्षत्रांच्या हालचाली मेष राशीसाठी या आठवड्यात विशेष महत्त्वाच्या आहेत. भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी हा काळ जणू 'पुनर्जन्मा'सारखा असेल; ते आपल्या भूतकाळातील अपयशाचे डाग धुऊन काढतील आणि नव्या जोमाने प्रगती करतील. ७ मे रोजी येणारा पंचमीचा गुरुवार याचीच प्रचिती देईल. या दिवशी तुम्हाला तुमच्या कष्टाचे चीज झाल्याचे जाणवेल. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना नोकरीच्या मुलाखतींतून हमखास यश मिळेल. जर तुम्ही नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल, तर या आठवड्यात येणाऱ्या संधी सोडू नका..आठवड्याचा शेवट, विशेषतः शनिवारची अष्टमी (९ मे), तुमच्यासाठी महत्त्वाच्या गाठीभेटींतून फलद्रुप होणारी ठरेल. विवाहासाठी इच्छुक असणाऱ्या तरुण-तरुणींच्या गाठीभेटी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचतील; म्हणजे सोयरीक जुळण्याचे किंवा साखरपुडा ठरण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. वैयक्तिक आयुष्यात चैनीच्या वस्तूंची खरेदी आणि करमणुकीचे प्रसंग येतील, ज्यामुळे तुमचे मन प्रफुल्लित राहील. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींनी मात्र प्रवासात आपल्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी..आठवड्याचे खास भाकीत आणि उपायकरिअर : नोकरीत बढती किंवा नवीन जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे. मुलाखतीसाठी सोमवार आणि गुरुवार हे दिवस उत्तम आहेत.आर्थिक : उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण होतील. मौजमजेवर खर्च वाढला तरी आर्थिक स्थिती मजबूत राहील.आरोग्य : डोळ्यांचे विकार किंवा उष्णतेचे त्रास जाणवू शकतात, भरपूर पाणी प्या.शुभ वार : गुरुवार (७ मे) आणि शनिवार (९ मे).विशेष उपाय - या आठवड्यात दररोज सकाळी 'हनुमान चालिसा' वाचा आणि मंगळवारी मारुतीला शेंदूर अर्पण करा. यामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढेल आणि संकटे दूर होतील.थोडक्यात सांगायचे तर, मेष राशीसाठी हा आठवडा प्रत्येक आघाडीवर विजयाचा झेंडा फडकवणारा आहे. भूतकाळातील चुका सुधारून आत्मविश्वासाने पुढे जाण्याची हीच खरी वेळ आहे.