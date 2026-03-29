मेष साप्ताहिक राशिभविष्य (२९ मार्च २०२६ ते ४ एप्रिल २०२६) : ग्रहांची अनुकूल साथ, आर्थिक सुटकेचे संकेत आणि नात्यांमध्ये गोडवा वाढणार

ग्रहांची अनुकूल साथ, आर्थिक सुटकेचे संकेत आणि नात्यांमध्ये गोडवा वाढणारवर्षातील चौथा महिना एप्रिल आता सुरु होत आहे. मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी २९ मार्च ते ४ एप्रिल हा कालावधी कसा असणार आहे, याचा अंदाज जाणून घ्या लगेच..अशी असेल तुमची आठवड्याची सुरुवातया आठवड्याची सुरुवात मेष राशीसाठी उत्साहवर्धक ठरणार आहे. ग्रहांची अनुकूल स्थिती आणि चंद्रकलांचा प्रभाव तुम्हाला मानसिक स्थैर्य आणि सकारात्मकता देईल. आपल्या कामात लक्ष केंद्रित केल्यास चांगले परिणाम मिळतील. श्रद्धा आणि आत्मविश्वास यांच्या जोरावर तुम्ही मोठी झेप घेण्यास तयार व्हाल..अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींचा होणार मोठा फायदाअश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी आर्थिक अडचणी दूर होण्याचे संकेत आहेत. अडकलेली रक्कम मिळू शकते किंवा कर्जमंजुरीसाठी प्रयत्न यशस्वी ठरतील. व्यावसायिकांना वसुलीतून लाभ मिळेल. भावा-बहिणींचे सहकार्य या काळात मोठा आधार ठरेल. नवीन ओळखी आणि संपर्क तुमच्या भविष्यासाठी फायदेशीर ठरतील..शुक्राच्या प्रभावामुळे प्रेमसंबंधांत वाढणार गोडवाशुक्राच्या प्रभावामुळे प्रेमसंबंधात गोडवा वाढेल. विशेषतः ३ एप्रिलचा शुक्रवार प्रेमिकांसाठी खास ठरणार आहे. मनातील भावना व्यक्त करण्यासाठी हा काळ योग्य आहे. नवीन मैत्री आणि सज्जन व्यक्तींची ओळख तुमच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवेल. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा विशेष ठरेल. बलवान शत्रूंवर मात करण्याची संधी मिळेल. आत्मविश्वास आणि योग्य नियोजन यामुळे तुम्ही कठीण परिस्थिती सहज हाताळाल. कोणत्याही वादात शांतता राखणे महत्त्वाचे ठरेल..मेष राशीच्या व्यक्तींनी काय करावे?या आठवड्यात देवदर्शन आणि आध्यात्मिक साधना केल्यास मनःशांती लाभेल. गुरुकृपेने तुमच्या जीवनात सकारात्मक ऊर्जा येईल आणि योग्य मार्गदर्शन मिळेल.मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी या आठवड्यातील लकी क्रमांक - ९.