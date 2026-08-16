Horoscope | राशी भविष्य

Aries Weekly Horoscope: मेष राशीसाठी मोठी खुशखबर! जुने वाद मिटणार, नवी दारे उघडणार; 'या' दिवसांत मिळेल भाग्याची साथ

मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी १६ ते २२ ऑगस्ट २०२६ हा आठवडा अनेकार्थांनी दिलासादायक ठरण्याची शक्यता आहे.
Aries zodiac sign August 16 to 22

Aries zodiac sign August 16 to 22

sakal

Published on

मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी १६ ते २२ ऑगस्ट २०२६ हा आठवडा अनेकार्थांनी दिलासादायक ठरण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मनात रेंगाळत असलेले तणाव, गैरसमज किंवा काही वादग्रस्त प्रश्न हळूहळू मार्गी लागतील. गुरू आणि बुध यांच्या अनुकूल सहयोगामुळे विचारांमध्ये स्पष्टता येईल आणि योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता वाढेल. त्यामुळे अनेकांना 'आता गोष्टी योग्य दिशेने जात आहेत' अशी भावना अनुभवायला मिळेल.

या आठवड्याचा मुख्य संदेश म्हणजे उतावळेपणापेक्षा विवेकाला प्राधान्य द्या. काही ठिकाणी भाग्याची साथ लाभेल, तर काही ठिकाणी स्वतःची दक्षता तुम्हाला अडचणीतून वाचवेल. त्यामुळे प्रत्येक संधीचा लाभ घेतानाच सावधगिरी बाळगणे आवश्यक राहील.

Loading content, please wait...
Aries Horoscope
horoscope
weekly horoscope
marathi
Weekly Rashi Bhavishya
History
Marathi News Esakal
www.esakal.com