मेष साप्ताहिक राशिभविष्य : (२६ एप्रिल २०२६ ते २ मे २०२६) सरकारी कामात साथ मिळेल

मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी एप्रिलचा शेवटचा आणि मे महिन्याचा सुरुवातीचा काळ अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. २६ एप्रिल ते २ मे २०२६ या आठवड्यात ग्रहांची स्थिती संमिश्र असली, तरी काही ठराविक दिवसांमधील शुभ योग तुमच्या प्रगतीचा मार्ग सुकर करणार आहेत..मेष राशीसाठी या आठवड्याचे ग्रहमान पाहता, सुरुवातीचे काही दिवस अत्यंत आश्वासक राहतील. विशेषतः २७ आणि २८ एप्रिल हे दोन दिवस तुमच्यासाठी मोठे आर्थिक लाभ घेऊन येणारे आहेत. जर तुम्ही बऱ्याच काळापासून गृहकर्ज किंवा व्यावसायिक कर्जासाठी बँकेत फेऱ्या मारत असाल, तर या आठवड्यात तुमची कर्जमंजुरी होऊ शकते, ज्यामुळे वास्तू खरेदी किंवा नवीन घराचे स्वप्न मार्गस्थ होईल. व्यावसायिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांना अचानक धनलाभाचे योग आहेत, ज्यामुळे तुमची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल..मात्र, आरोग्याच्या बाबतीत या आठवड्यात विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. घरातील वृद्धांनी चालताना किंवा पायऱ्या उतरताना सावध राहावे; दुखापत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्यांना हाडांचे किंवा जुने सांधेदुखीचे आजार आहेत, त्यांना वेदनायुक्त व्याधी सतावतील. प्रवासातही मौल्यवान वस्तू आणि स्वतःच्या प्रकृतीची काळजी घेणे हिताचे ठरेल. विशेषतः २९ एप्रिल, बुधवारी ग्रहांची स्थिती काहीशी तणावपूर्ण असल्याने घरगुती किंवा कामाच्या ठिकाणी वादाचे प्रसंग उद्भवू शकतात. शांत राहून संवाद साधल्यास 'भांडणाचे प्रसंग' टाळता येतील..मोहिनी एकादशी आणि पौर्णिमेचा विशेष प्रभावया आठवड्यात येणारी मोहिनी एकादशी (२७ एप्रिल) आणि आठवड्याच्या शेवटी असणारे पौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र मेष राशीच्या वेगवेगळ्या नक्षत्रांसाठी खास ठरणार आहे. अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना उद्याची मोहिनी एकादशी वैवाहिक जीवनात सुखाचे क्षण घेऊन येईल. पती-पत्नीमधील जुने हेवेदावे मिटून गोड संवाद सुरू होतील आणि कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. जर तुम्ही जोडीदारासोबत फिरायला जाण्याचा बेत आखत असाल, तर हा काळ उत्तम आहे..भरणी नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी १ आणि २ मे हे दिवस प्रगतीची उंच भरारी घेणारे असतील. पौर्णिमेच्या ऊर्जेमुळे तुमच्या रखडलेल्या कामांना वेग येईल आणि समाजात तुमचा मानसन्मान वाढेल. कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी सरकारी दरबारी असलेली कामे पूर्ण होण्याचा हा काळ आहे. शासकीय कामात तुम्हाला वरिष्ठांची किंवा प्रशासनाची चांगली साथ मिळेल. मात्र, हे सर्व होत असताना भावंडांशी असलेले संबंध बिघडू देऊ नका. जमिनीच्या किंवा मालमत्तेच्या व्यवहारात भावंडांशी वाद होण्याची शक्यता आहे, तिथे सामंजस्याने घ्या..आठवड्याचे खास भाकीत आणि उपायव्यवसाय : अचानक मिळणारा नफा व्यवसायाचा विस्तार करण्यास मदत करेल. भागीदारीत पारदर्शकता ठेवा.शिक्षण : विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवण्यासाठी अधिक मेहनतीची गरज आहे, पण काळ अनुकूल आहे.आरोग्य : उन्हाचा त्रास आणि जुन्या व्याधींपासून सावध राहा. पुरेशी विश्रांती आणि पाणी घ्या.शुभ वार : २७, २८ एप्रिल आणि १ मे.विशेष उपाय : दररोज 'हनुमान चालिसा' वाचा आणि मंगळवारी गरजू व्यक्तीला गूळ-दाण्याचे दान करा. यामुळे येणारी संकटे टळतील..थोडक्यात सांगायचे तर, हा आठवडा मेष राशीसाठी आर्थिक समृद्धी आणि प्रगतीची संधी घेऊन आला आहे. केवळ २९ तारखेचा तणाव टाळला आणि आरोग्याची काळजी घेतली, तर हा आठवडा तुमच्यासाठी नक्कीच फलद्रुप ठरेल.