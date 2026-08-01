Horoscope | राशी भविष्य

1 August 2026 Horoscope : मकर अन् मिथुन राशीसाठी आजचा दिवस भाग्यशाली! पाहा 12 ही राशींचे आजचे भविष्य

August 1, 2026 Daily Horoscope for All Zodiac Signs : १ ऑगस्ट २०२६ च्या राशीभविष्यात सर्व १२ राशींसाठी करिअर, आरोग्य, आर्थिक स्थिती, कौटुंबिक जीवन आणि मानसिक स्थितीबाबत महत्त्वाचे ज्योतिषीय संकेत दिले आहेत. दिवसाची सुरुवात करण्यापूर्वी संपूर्ण भविष्य जाणून घ्या..
Today's horoscope August 1 2026 zodiac predictions

Today's horoscope August 1 2026 zodiac predictions

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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August 1 2026 Daily Horoscope - मेष : अनेकांचे सहकार्य लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.

वृषभ : तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. मनोबल उत्तम राहील.

मिथुन : गुरुकृपा लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

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