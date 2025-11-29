Budh Shani Margi 2025: दोन ग्रहांचे एकाच वेळी होईल भ्रमण; 'या' 3 राशींवर पडणार शुभ परिणाम

lucky zodiac signs during Budh Shani Margi: ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनानुसार नोव्हेंबर महिना खूप खास होता. या महिन्यात अनेक ग्रहांनी आपले मार्ग बदलले आणि अनेकांनी आपल्या राशींमध्ये संक्रमण केले. शनि आणि बुध हे या ग्रहांपैकी एक आहेत. खरं तर, 28 नोव्हेंबर रोजी शनि मीन राशीत थेट वळला आणि आज बुध देखील थेट वळत आहे. ज्योतिषांच्या मते, दोन्ही ग्रहांची एकाच वेळी थेट हालचाल होणे हा एक दुर्मिळ योगायोग आहे. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार बुध ग्रहाची थेट गती खूप खास मानली जाते. जेव्हा बुध आपला मार्ग बदलतो तेव्हा त्याचा थेट परिणाम राशींवर होतो. यामुळे १२ राशींपैकी कोणत्या राशींना फायदा होणार हे जाणून घेऊया. .मकरबुध राशीची थेट हालचाल मकर राशीच्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर मानली जाते. कामात प्रगती होऊ शकते, भरपूर संधी आणि व्यक्तिमत्त्वाचे आकर्षण वाढण्याची अपेक्षा आहे. व्यावसायिक करार अंतिम होण्याची शक्यता आहे. परदेशाशी संबंधित योजना पुढे सरकतील. या राशीच्या लोकांच्या प्रेम जीवनात आनंद येईल आणि थांबलेले काम पूर्ण होतील. .मिथुनबुध ग्रहाच्या थेट हालचालीमुळे मिथुन राशीच्या लोकांना कामात स्पष्टता आणि आत्मविश्वास मिळेल. पूर्वी निर्णय घेण्याबाबत गोंधळ होता, आता दिशा स्पष्ट होईल. जर तुम्ही नोकरी बदलण्याचा किंवा पदोन्नतीचा विचार करत असाल तर हा अनुकूल काळ आहे. संवादामुळे नात्यांमधील अंतर कमी होईल. आर्थिक गोष्टींमध्ये लाभ होण्याची शक्यता आहे. पण पैसे जपून वापरावे. .आजकाल ‘Evil Eye’ चा ट्रेंड, 5000 वर्षांचा आहे इतिहास, वाचा एका क्लिकवर .कुंभबुध ग्रहाच्या थेट हालचालीमुळे कुंभ राशीच्या लोकांना यश मिळण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या कठोर परिश्रमाचे फळ मिळण्यास सुरुवात होईल. घरातील तणाव कमी होईल आणि निर्णय घेण्याची क्षमता अधिक परिपक्व होईल. तुमच्या मनात नवीन ऊर्जा भरून जाईल. सर्जनशील कार्यात यश, तुमच्या प्रेम जीवनात स्थिरता आणि तुमच्या मुलांकडून आनंद मिळण्याची शक्यता आहे. जर तुम्ही करिअरमध्ये बदल शोधत असाल तर हा चांगला काळ आहे. अडकलेले आर्थिक व्यवहार देखील सोडवले जाऊ शकतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.