Budh Shani Margi 2025: दोन ग्रहांचे एकाच वेळी होईल भ्रमण; 'या' 3 राशींवर पडणार शुभ परिणाम

Budh Shani Margi 2025 effects on zodiac signs: ज्योतिषशास्त्रानुसार शनि आणि बुध ग्रहाची एकाच वेळी थेट हालचाल होणे हा एक दुर्मिळ योगायोग मानला जातो. या ग्रह बदलांमुळे काही राशींचे भाग्य बदलेल आणि त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होतील.
Budh Shani Margi 2025:

lucky zodiac signs during Budh Shani Margi: ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनानुसार नोव्हेंबर महिना खूप खास होता. या महिन्यात अनेक ग्रहांनी आपले मार्ग बदलले आणि अनेकांनी आपल्या राशींमध्ये संक्रमण केले. शनि आणि बुध हे या ग्रहांपैकी एक आहेत. खरं तर, 28 नोव्हेंबर रोजी शनि मीन राशीत थेट वळला आणि आज बुध देखील थेट वळत आहे. ज्योतिषांच्या मते, दोन्ही ग्रहांची एकाच वेळी थेट हालचाल होणे हा एक दुर्मिळ योगायोग आहे. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार बुध ग्रहाची थेट गती खूप खास मानली जाते. जेव्हा बुध आपला मार्ग बदलतो तेव्हा त्याचा थेट परिणाम राशींवर होतो. यामुळे १२ राशींपैकी कोणत्या राशींना फायदा होणार हे जाणून घेऊया.

