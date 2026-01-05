Cancer Horoscope 2026 : स्वतःकडं लक्ष देण्याचा निर्णायक काळ, आरोग्याबाबत कोणतंही दुखणं अंगावर काढू नका, अन्यथा..; 'कर्क राशी'साठी कसं असेल नवीन वर्ष?

Cancer Horoscope 2026 : कर्क राशीच्या व्यक्ती इतरांचा अधिक विचार करण्यासाठी ओळखल्या जातात. या वर्षात मात्र त्यांनी स्वतःकडे लक्ष द्यायला हवे. आरोग्याबाबत कोणतेही दुखणे अंगावर न काढता तातडीने वैद्यांचा सल्ला घ्या. दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्यासाठी यंदा उत्तम कालावधी. कोणतेही कार्य करताना विवेक बाळगूनच पावले टाका. महिलांच्या करिअरमध्ये नवा अध्याय सुरू करण्यास अनुकूल वातावरण. शारीरिक व मानसिक आरोग्य चांगले राहील..जानेवारीनूतन वर्षाभिनंदन. दूरच्या प्रवासाचे योग आहेत. प्रवास आनंदी होईल. त्यामुळे मानसिक स्वास्थ्य लाभेल. काही प्रमाणात ग्रहमान शुभ असून सरकारी व कोर्ट कचेरीच्या कामात यश मिळेल. आरोग्याच्या समस्या जाणवतील. संतुलित आहार घेणे व नियमित व्यायाम आवश्यक. स्थावरसंबंधी वाद निर्माण होऊ शकतात. दीर्घकालीन गुंतवणुकीची सुरुवात करण्यास चांगला कालावधी. विवेक बाळगून कार्य करावे. नोकरीत अनावश्यक गोष्टीत वेळ घालवू नका. काही प्रमाणात ताण येईल. रागावर नियंत्रण ठेवा. व्यवसायात नियोजन करून कार्य केल्यास चांगला लाभ शक्य. व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठीही अनुकूल काळ.महिला व विद्यार्थी : महिलांना अंतर्मुख होऊन विचार करण्यास वेळ मिळेल. जवळच्या व्यक्तींशी किरकोळ कारणांवरून वाद संभवतो. घरापासून लांब राहून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चांगले यश मिळण्याची शक्यता. वेळ वाया घालवू नका.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, २, ९, १०, १४, १८, २३, २४, २५, २६, २८, २९.फेब्रुवारीया महिन्यातही प्रवासाचे योग दिसतात. नोकरीत वरिष्ठांशी जुळवून घ्यावे. अतिरिक्त कामाची जबाबदारी पडू शकते. आरोग्याच्या समस्या जाणवतील. विशेषतः मधुमेह, हृदयविकार असणाऱ्यांनी काळजी घ्यावी. व्यवसायात आर्थिक नियोजन आवश्यक. नवा ग्राहकवर्ग मिळू शकेल. मोठे कर्ज घेणे टाळा. अष्टमातील रवी - राहू मानसिक स्वास्थ्यासाठी बरे नाहीत. चिडचिड, कंटाळा जाणवेल. आध्यात्मिक ग्रंथाच्या वाचनासोबत योग प्राणायाम केल्यास हितकारक. नवीन स्थावर संपत्ती खरेदीचे योग. मध्यस्थांवर अतिविश्वास ठेवू नका. कुटुंबात वाद वाढणार नाहीत, याची खबरदारी घ्या. वाणीवर नियंत्रण ठेवा.महिला व विद्यार्थी : महिलांना नवे काही करण्याची उमेद लाभेल. एखाद्या प्रतिष्ठित व्यक्तीचे मार्गदर्शन लाभेल. उच्च शिक्षण विशेषतः कायदा, संशोधन या क्षेत्राचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिक मेहनत करावी लागेल; पण पाया मजबूत होईल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ५, ६, ७, १०, ११, २०, २१, २२, २५.मार्चबाराव्या स्थानी शनी महाराज, तर अष्टमात रवी, मंगळ, बुध, शुक्र व प्लुटो आहेत. आरोग्याची काळजी घ्या. दुखणे अंगावर न काढता त्वरित वैद्यांचा सल्ला घ्या. इतरांचे वाहन चालवणे टाळा. नोकरीत सहकाऱ्यांकडून त्रास शक्य. संयम बाळगा. काहींच्या बदलीचे योग दिसतात. व्यवसायात भागीदारी असल्यास निर्णय घेताना भागीदाराला विश्वासात घेऊनच कार्य करा. मोठी ऑर्डर मिळू शकते. अचानक धनलाभाचा योग. स्थावर खरेदी वा विक्रीसाठी उत्तम काळ. कुणालाही शब्द देऊन अडकू नका. प्रलंबित कार्ये अचानक मार्गी लागू शकतात. दांपत्य जीवनात वाद टाळा. महिन्याच्या अखेरीस वातावरण आनंदी राहील.महिला व विद्यार्थी : योग, वकिली क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या महिलांसाठी उत्तम कालावधी. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेच्या दृष्टीने चांगली तयारी करावी. अतिआत्मविश्वास नको. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मार्गदर्शन घेऊन अभ्यास करावा.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ४, ५, ६, १०, १९, २०, २४, ३१.Gemini Horoscope : यशासाठी झगडल्याशिवाय पर्याय नाही, नोकरीच्या ठिकाणी मोठी जबाबदारी मिळेल, पण..; मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी कसं असेल नवीन वर्ष?.एप्रिलसमाजातील प्रतिष्ठित लोकांचा सहवास लाभू शकेल. परिवारात एखादे मोठे धार्मिक वा मंगलकार्य घडेल. स्थावर खरेदीचे योग आहेत. त्यासाठी मित्रांचे सहकार्य लाभेल. नोकरीत समस्या कमी होतील. मनाजोगे काम घडेल. काहींची पगारवाढ होऊ शकेल. व्यवसायात काही अडथळे येऊ शकतील. सध्या मोठी जोखीम न घेतलेली बरी. पैशाचे नियोजन करावे लागेल. धार्मिक वा पर्यटनस्थळी जाण्याचा योग आहे. जुनी उधारी वसूल होईल. कोर्ट कचेरी, सरकारी कामे पुढे ढकलणे हितकारक. प्रकृतीची काळजी घ्या. पथ्यपाण्याकडे दुर्लक्ष नको. जुन्या मित्रांची गाठभेट होईल. प्रेमप्रकरणात यश संभवते.महिला व विद्यार्थी : घर-नोकरी दोन्ही सांभाळणाऱ्या महिलांची तारेवरची कसरत होईल. कामाचे नीट नियोजन न केल्यास मनस्ताप होईल. खेळात गती असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यशाची संधी. बाकींना ‘डीप स्टडी’ करण्यासाठी चांगला कालावधी.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, २, ६, १०, १४, १७, १८, २१, २८, २९, ३०.मेमंगळाची साथ कमी आहे. गजाननाची आराधना करावी. नोकरीत त्रास संभवतो, त्यामुळे वरिष्ठांशी जुळवून घ्या. वादविवाद टाळा, दूरचे प्रवास करू नका, प्रवास करावाच लागल्यास स्वतःची व मौल्यवान वस्तूंची काळजी घ्या. हितशत्रूंपासून सावध राहा. व्यवसायात नवीन लोकांशी संपर्क येईल व तो लाभाचा ठरेल. आर्थिक आवक चांगली राहील. मात्र, खर्चही वाढेल. महिन्याच्या शेवटी आरोग्याच्या तक्रारी जाणवू शकतात. स्थावर खरेदीचा विचार असल्यास घाईगडबड टाळा. तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. विशेषतः जुनी वास्तू खरेदी करताना काळजीपूर्वक पावले टाका. सामाजिक सेवा, दानधर्म करण्याची इच्छा होईल.महिला व विद्यार्थी : महिलांना घरातील लहानग्यांची काळजी घ्यावी लागेल. माहेरी एखादा विषय जबाबदारी घेऊन सोडवावा लागेल, विद्यार्थ्यांसाठी मध्यम काळ आहे. संगत नीट ठेवा. वाहने चालवताना काळजी घ्या.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ३, ४, १३, १५, १७, २५, २६, २७, ३०, ३१.Taurus Horoscope 2026 : घर-जमीन खरेदीसाठी अनुकूल काळ, शनीच्या कृपेने वृषभ राशीला लाभाचा मार्ग, पण..; या लोकांसाठी कसं असेल नवीन वर्ष?.जूनआरोग्याची फार समस्या जाणवेल असे वाटत नाही, तरीही काळजी घ्यावी. नोकरीत मध्यम काळ आहे. आपण भले आपले काम भले हे तत्त्व अनुसरून काम करत राहा. व्यवसायात आपल्या जुन्या ओळखी वापरून लाभ करून घेण्याचा प्रयत्न कराल. वसुली होऊ शकते, प्रयत्न करावेत. आर्थिक उलाढालीत वाढ होईल. सामाजिक क्षेत्रात रस घ्याल. राजकीय व्यक्तींनी सांभाळून बोलण्याची गरज आहे. वाद उद्भवू शकतो. गुप्तशत्रू त्रास देऊ शकतात. स्थावर खरेदीसाठी प्रयत्न करण्यास हरकत नाही. दांपत्य जीवन आनंदी असेल. परिवारासोबत वेळ घालवायला मिळेल. मुलाबाळांशी चांगला संवाद होईल.महिला व विद्यार्थी : महिलांच्या दृष्टीने चांगला काळ आहे. करिअरमध्ये ‘नव्या अध्याया’ची सुरुवात होऊ शकेल. आत्मविश्वास चांगला राहील. विद्यार्थी मित्रांची एकाग्रता कमी होईल, असे दिसते. व्यायामात रस घ्याल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः २, १०, १४, २१, २२, २३, २४.जुलैचैनीच्या वस्तू खरेदी करण्यात व फिरण्यात पैसा खर्च होईल. आरोग्याची काळजी घ्यावी. विशेषतः पित्त व ॲलर्जीचा त्रास होऊ शकतो. स्थावर खरेदीचे योग आहेत. पूजापाठ, देवधर्मात मन रमेल. जप- तप, ध्यान धारणेने मनात येत असलेले अतिविचार, नैराश्य टाळण्याचा प्रयत्न करा. नोकरीत प्रगतीची संधी. पगारवाढीसाठी प्रयत्न केल्यास यश शक्य. व्यवसायात घरातील एखाद्या व्यक्तीसोबत भागीदारीचा विचार करू शकता; पण घाईगडबडीत निर्णय घेऊ नका. अचानक धनलाभ शक्य. सामाजिक प्रतिष्ठेत वाढ होईल. सकारात्मक विचार राहतील. हितशत्रूंवर मात कराल.महिला व विद्यार्थी : महिलांनी नवीन नोकरी अथवा व्यवसाय आदी सुरू करण्याचा विचार थोडा पुढे ढकललेला बरा. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात अधिक गती प्राप्त होण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न करावे लागतील.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, ६, ७, ८, ९, ११, १९, २४, २८.ऑगस्टस्थावर खरेदी-विक्रीत लाभ होऊ शकेल. ग्रहबळ फारसे नाही. महत्त्वाचे निर्णय तूर्तास घेऊ नका. कार्यात अडथळे येऊ शकतात. जुन्या आजारपणातून दिलासा मिळू शकतो. आई-वडिलांच्या आरोग्याची चिंता सतावेल. नोकरीत स्वतः जबाबदारी घेऊन काम करावे लागेल. दुसऱ्यांवर अवलंबून राहणे त्रासदायक ठरेल. व्यवसायात चढउतार होईल; पण धैर्याने आणि सकारात्मक विचार घेऊन मेहनत केल्यास महिन्याच्या शेवटी लाभ पदरात पडेल. गुंतवणूक करताना अभ्यास करून मगच करा. जवळचे मैत्र असणाऱ्या व्यक्तींचे विवाह ठरल्याची किंवा वास्तू घेतल्याची बातमी कानावर पडू शकते.महिला व विद्यार्थी : करिअरमध्ये पुढाकार घेऊन काम करणाऱ्या महिलांना मोठी संधी मिळू शकेल. एखादा पुरस्कारही मिळू शकतो. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासात नवीन प्रयोग करून मेहनत वाढवावी. शिक्षक व तज्ज्ञ लोकांकडून चांगला पाठिंबा मिळेल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ३, २, ४, ८, १५, १६, १७, २०, २१, ३०, ३१सप्टेंबरशेतीवाडीत चांगली आर्थिक प्राप्ती होऊ शकेल. मंगळाचे भ्रमण त्रासदायक ठरेल. वाणीवर नियंत्रण ठेवल्यास बराच ताप कमी होईल. रागाच्या भरात कोणालाही बोलू नका. मनस्ताप टाळा. अनेक कामात हातातोंडाशी आलेला घास जाईल. संयमाची परीक्षा होईल. नोकरीत कनिष्ठ सहकाऱ्यांसोबत बोलताना काळजी घ्या. काहींना बदलीचे किंवा नवीन नोकरीचे योग आहेत. नोकरी बदलताना विवेकाने निर्णय घ्या. व्यवसायात जास्त परिश्रम करावे लागतील. कोणालाही मार्गदर्शन करताना काळजी घ्या. जुनी जमीन वा घर विकण्यासाठी चांगला काळ आहे. जुन्या संपत्तीविषयी वाद असेल तर तो वाद वाढण्याचा संभव.महिला व विद्यार्थी : महिलांना नातेसंबंध जपताना कसरत करावी लागेल. घरातील लोकांना समजून घ्यावे लागेल. विद्यार्थी मित्र हो, गुरू महाराजांचा आशीर्वाद आहे. अभ्यासात सातत्य ठेवा. निरर्थक गोष्टीत वेळ घालवू नका. यश मिळेल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, ४, ५, ११, १२, १३, १७, २१, २७, २८, २९.Aries Horoscope : 'मेष राशी'ला साडेसाती सुरू; कसं असणार नवीन वर्ष? घाई-गडबडीत कोणतेही निर्णय घेतल्यास काय होणार?.ऑक्टोबरजॉइंटस् पेन, पित्त आदी किरकोळ समस्या सोडल्यास आरोग्य बरे राहील. शेतीत आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. पैशाची देवाणघेवाण करताना सावधगिरी बाळगा. नोकरीत गैरसमज निर्माण होईल, असे वर्तन करू नका. मात्र, वरिष्ठ तुमच्या कामावर खूश असतील. व्यवसायात नवीन प्रयोग करू शकता. भागीदारीत सुरू असलेले वाद मिटू शकतात. खर्च वाढतील त्यामुळे प्राप्ती चांगली होण्यासाठी प्रयत्न करा. प्रेमप्रकरणात यश संभवते. संपत्तीसाठी कर्ज घेताना क्षमतेच्या बाहेरचा व्यवहार करू नका. दांपत्य जीवनात लहान-सहान वाद होऊ शकतात. पण, ते मिटवण्यासाठी पुढाकार घ्याल. गॄहिणी छोटा-मोठा व्यवसाय सुरू करू शकतात.महिला व विद्यार्थी : नोकरदार स्त्रियांना प्रोफाइल बदल किंवा दुसऱ्या ठिकाणी बदलीचे योग आहेत. जे विद्यार्थी परदेशी शिक्षणासाठी इच्छुक आहेत त्यांनी त्यासाठी अर्ज वगैरे अवश्य करावा. स्कॉलरशिप मिळण्यासाठीही अनुकूल काळ आहे.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, २, ९, १०, ११, १४, २४, २५, २६, २८, २९.नोव्हेंबरमंगलकार्याचे योग आहेत. विवाह किंवा वास्तूचे योग आहेत. धनस्थानी गुरू महाराज सिंह राशीत आले आहेत. सोबत केतू आहे. उपासना करावी. त्यामुळे आर्थिक प्राप्तीत वाढ होईल. सामाजिक प्रतिष्ठेत वृद्धी होईल. देवधर्म मनापासून कराल. घरी एखादे धर्मकृत्याचे आयोजन कराल. गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगा. जुनी संपत्ती विकून नवीन घेण्याचा विचार असेल, तर त्यासाठी प्रबल योग आहे. नोकरीत प्रमोशनचे योग. हितशत्रू त्रास देण्याचा प्रयत्न करतील. व्यवसाय चांगला होईल. विशेषतः आधुनिक तंत्रज्ञानविषयक व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना मोठ्या ऑर्डर मिळू शकतात. दांपत्य जीवनात विसंवाद शक्य.महिला व विद्यार्थी : महिलांना करिअरमध्ये ग्रोथ मिळू शकेल. जवळची व्यक्ती आपल्याला भावनिक आधार देईल. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेला गांभीर्याने घेऊन कष्ट घेण्याची गरज आहे. वडीलधाऱ्या मंडळींचा अनादर करू नका.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ५, ६, ७, ११, २०, २१, २२, २५.डिसेंबरकामाच्या निमित्ताने प्रवास कराल. सामाजिक कार्यात सहभाग घ्याल. प्रसिद्धीही मिळेल. मुलाबाळांची काळजी घ्या. त्यांच्या कलाने घ्या व पूर्ण संवाद ठेवा म्हणजे घरातील वातावरण हलकेफुलके राहील. शारीरिक व मानसिक आरोग्य चांगले राहील. अधिकच्या आर्थिक प्राप्तीसाठी जोडाधंदा किंवा तत्सम प्रयत्न करत असाल तर त्यात यश लाभू शकेल. नोकरीत मध्यम वातावरण असेल. काही वेळा उशिरापर्यंत काम करावे लागेल. सहकारी चांगले वागतील. व्यवसायात दूरच्या प्रदेशातून ऑर्डर मिळू शकेल. भागीदारीत निर्णय घेताना कायदेशीर सल्ला घ्या. धर्मकार्यात, श्रवण मननात मन गुंतेल. इष्टदैवतेची उपासना कराल.महिला व विद्यार्थी : महिलांच्या दृष्टीने माहेर व सासर दोन्हीकडील वयस्कर मंडळींची चिंता सतावेल. करिअरमध्ये मोठे बदल घडतील. विद्यार्थ्यांनी गेल्या काही महिन्यांत केलेल्या कष्टाचे फळ मिळेल. पुढील वाटचालीसाठी विचारपूर्वक प्लॅनिंग कराल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः २, ३, ७, ८, १२, १८, १९, २०, २३, २९, ३०, ३१-निखिल शेंडुरकर (होराभूषण, ज्योतिष प्रवीण, रत्नशास्त्रकोविद).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 