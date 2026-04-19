कर्क साप्ताहिक राशिभविष्य : (१९ एप्रिल २०२६ ते २५ एप्रिल २०२६) कोर्टप्रकरणाचे ग्रहण सुटेल,नोकरीत बढतीची संधी

अक्षय्य तृतीयेच्या पवित्र ऊर्जेने सुरू होणारा हा आठवडा राशीच्या व्यक्तींसाठी मिश्र पण महत्त्वपूर्ण संकेत घेऊन आला आहे. या आठवड्यात ग्रहयोगांची समीकरणे विशेषतः तरुणांवर वेगळ्या प्रकारे परिणाम करू शकतात. निर्णय घेताना भावनांपेक्षा विवेकाला प्राधान्य देणे आवश्यक ठरेल. चुकीच्या लोकांची साथ, अनावश्यक मैत्री किंवा क्षणिक आकर्षण यामुळे अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे मूर्खांची संगत टाळणे हेच या आठवड्याचे पहिले सूत्र ठरेल..घरात आणि बाहेर कोणत्याही प्रकारच्या राजकारणात पडू नका. लहान गोष्टी मोठ्या वादात बदलू शकतात. विशेषतः स्त्रीवर्गाशी संवाद करताना गैरसमज होणार नाहीत याची काळजी घ्या. नवपरिणितांनी नातेसंबंधात संयम, आदर आणि समजूतदारपणा ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. छोट्या गोष्टींवरून निर्माण होणारे मतभेद शांतपणे सोडवावेत..करिअर, कोर्टप्रकरणे आणि आर्थिक दिलासाआश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा विशेष फलदायी ठरू शकतो. अनेक दिवसांपासून केलेल्या एखाद्या साधनेचे, मेहनतीचे किंवा संयमाचे फळ आता मिळू लागेल. कोर्टकचेरीशी संबंधित एखादे प्रकरण सुटण्याची शक्यता आहे. अडकलेले कागदोपत्री काम मार्गी लागेल. व्यावसायिक शत्रुत्वावर तोडगा निघू शकतो किंवा विरोधक नरम होण्याची चिन्हे दिसतील..व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी नवीन भागीदारी किंवा जुने व्यवहार सुधारण्याची संधी मिळेल. काहींना जुन्या देणी-घेणीच्या बाबतीत सकारात्मक बातमी मिळू शकते. मात्र कोणत्याही मोठ्या आर्थिक निर्णयात घाई करू नका. कागदपत्रे तपासूनच पुढे जा. नोकरी करणाऱ्यांनी ऑफिसमधील गॉसिपपासून दूर राहावे. तुमचे कामच तुमची ओळख ठरेल.गुरुपुष्यामृत योगाचा गुरुवार विशेष शुभ ठरेल. प्रिय व्यक्तींकडून एखादी आनंदवार्ता मिळेल. बढती, नवीन संधी किंवा एखादा महत्त्वाचा करार यामुळे आत्मविश्वास वाढेल. वरिष्ठांशी संवाद सुधारेल आणि तुमच्या कामाचे कौतुक होण्याची शक्यता आहे..कुटुंब, अध्यात्म आणि आनंदाचे क्षणपुष्य नक्षत्रासाठी २३ आणि २४ एप्रिल हे दिवस अत्यंत शुभ ठरतील. घरातील वातावरण प्रसन्न राहील. कुटुंबात आनंदाची लहर जाणवेल. काही जणांचे गृहप्रवेश, नवीन घराची सुरुवात किंवा घरातील शुभकार्य या आठवड्यात होऊ शकते. अक्षय्य तृतीयेच्या निमित्ताने घरात धार्मिक कार्यक्रम, पूजा किंवा सत्संगाचे आयोजन होऊ शकते..पुनर्वसू नक्षत्राच्या व्यक्तींना देवदर्शनाचा लाभ होईल. एखाद्या तीर्थक्षेत्राला भेट देण्याची संधी मिळू शकते. मनातील ताण कमी होईल आणि श्रद्धा अधिक दृढ होईल. दीर्घकाळापासून असलेली पुत्रचिंता कमी होण्याची शक्यता आहे. मुलांच्या शिक्षण, करिअर किंवा आरोग्याबाबत चांगली बातमी मिळू शकते.ज्येष्ठांचा आशीर्वाद आणि गुरूंचे मार्गदर्शन या आठवड्यात फार महत्त्वाचे ठरेल. अध्यात्माकडे ओढ वाढेल. मन शांत ठेवण्यासाठी ध्यान, जप किंवा वाचनाचा आधार घ्या. भावनिक स्थैर्य राखणे हेच यशाचे रहस्य ठरेल..या आठवड्याचे लकी संकेतलकी दिवस: गुरुवार आणि शुक्रवारलकी रंग: पिवळा आणि चंदेरीशुभ दिशा: उत्तर-पूर्वशुभ अंक: २ आणि ७या आठवड्यात शांतता, संयम आणि योग्य लोकांची निवड हेच तुमचे सर्वात मोठे भाग्य ठरेल. प्रत्येक गोष्ट वेळेवर घडेल—फक्त विश्वास सोडू नका.