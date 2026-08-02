Horoscope | राशी भविष्य

कर्क साप्ताहिक राशिभविष्य (२ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट) : आत्मविश्वास वाढेल अन् मिळणार मोठा दिलासा

Kark Rashi Weekly Horoscope: या आठवड्यात आत्मविश्वास वाढेल, रखडलेली कामे मार्गी लागतील आणि महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये यश मिळेल.
Cancer Weekly Horoscope

Kark Rashi Weekly Horoscope

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशीच्या व्यक्तींसाठी २ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट २०२६ हा आठवडा आत्मविश्वास, नियोजन आणि सकारात्मक घडामोडींचा ठरण्याची चिन्हे आहेत. या आठवड्यात अनेक गोष्टी सहजपणे मार्गी लागतील. विशेषतः ५ ते ७ ऑगस्ट हा काळ तुमच्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. लोकांशी असलेला संपर्क वाढेल, योग्य व्यक्तींची साथ मिळेल आणि फारसा गाजावाजा न करता मोठी कामे पूर्ण करण्याची संधी मिळेल. गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या गोष्टींना आता गती मिळणार आहे. घरातील वातावरण अधिक प्रसन्न होईल. कुटुंबीयांच्या सहकार्यामुळे मानसिक तणाव कमी होईल आणि भविष्यासंदर्भातील निर्णय अधिक आत्मविश्वासाने घेता येतील.

Loading content, please wait...
Cancer Horoscope
horoscope
weekly horoscope
Daily Horoscope