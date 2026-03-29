कर्क साप्ताहिक राशिभविष्य (२९ मार्च २०२६ ते ४ एप्रिल २०२६) : अडथळ्यांवर मात, नव्या मार्गाची सुरुवात

२९ मार्च ते ४ एप्रिल हा आठवडा म्हणजे कर्क राशीसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची भावना घेऊन येणार आहे. प्रदीर्घ काळापासून रखडलेली कामं आता एकदम मार्गी लागू शकणार आहेत. एकाअर्थी, 'अडकलेली कामे पूर्ण होणे' हेच या आठवड्याचे मुख्य आकर्षण असेल, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही..जे काम अनेक दिवसांपासून अडकले होते किंवा ज्यामध्ये अडथळे येत होते, त्यात आता हळूहळू गती येईल. विशेषतः व्यवसाय किंवा नोकरीतील लांबलेले करार पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. शुक्राच्या अनुकूल भ्रमणामुळे तुमच्या प्रयत्नांना योग्य दिशा मिळेल. त्यामुळे या काळात घेतलेले निर्णय भविष्यासाठी महत्त्वाचे ठरू शकतात..पुष्य नक्षत्राच्या व्यक्तींना या आठवड्यात विशेष दिलासा मिळेल. व्यवसायात किंवा कामात आलेले 'ग्रहण' आता दूर होईल. हनुमान जयंतीचा दिवस तुमच्यासाठी टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. त्या दिवशी केलेली प्रार्थना, संकल्प किंवा नवीन सुरुवात तुम्हाला दीर्घकाळ फायदेशीर ठरेल. नियमित रामरक्षा पठण किंवा ध्यान केल्यास मानसिक स्थैर्य आणि आत्मविश्वास या दोन्हींत लक्षणीय वाढ दिसून येऊ शकेल..हा काळ आहे अत्यंत महत्त्वाचापुनर्वसू नक्षत्राच्या तरुणांसाठी हा काळ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आयुष्यात कोणता मार्ग निवडायचा, करिअर कसे घडवायचे याबाबत स्पष्टता येईल. एखादा मार्गदर्शक, सल्लागार भेटण्याची शक्यता आहे. त्याच्या माध्यमातून तुम्हाला योग्य दिशा मिळू शकेल. त्यांचे मार्गदर्शन मनापासून स्वीकारणे आणि त्यानुसार कृती करणे आवश्यक आहे..आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींना या आठवड्यात एक वेगळा भावनिक अनुभव येऊ शकतो. आयुष्यातील एखादा नकारात्मक प्रभाव किंवा व्यक्ती दूर जाईल, ज्यामुळे मन हलके होईल. घरातील वातावरण अधिक सकारात्मक बनेल. आठवड्याच्या शेवटी घरात एखाद्या संत किंवा सज्जन व्यक्तीचे आगमन होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे वातावरण प्रसन्न राहील..प्रवास आणि मालमत्ता व्यवहारांसाठीही हा काळ अनुकूल आहे. २ ते ४ एप्रिल दरम्यान घेतलेले निर्णय यशस्वी होण्याची शक्यता जास्त आहे. वास्तू खरेदी-विक्री किंवा संबंधित व्यवहार पूर्ण होऊ शकतात.आवर्जून काळजी घ्या: कोणत्याही निर्णयात भावनेपेक्षा तर्काला प्राधान्य द्या. दुसऱ्यांच्या प्रभावाखाली येऊन घाईने निर्णय घेणे टाळा.