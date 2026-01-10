Capricorn Horoscope 2026 : मुलाबाळांची प्रगती होईल, जोडीदाराशी कुरबुरीनंतरही संबंध मधुर राहतील; 'मकर राशी'साठी नववर्षात काय बदल घडणार?

Capricorn Horoscope 2026 : मकर राशीसाठी २०२६ हे वर्ष मेहनत, शिस्त आणि संयमातून यश मिळवण्याचे आहे. त्यातून आर्थिक प्रगती साधता येईल आणि नव्या संधीही मिळू शकतात. वर्षाच्या सुरुवातीला काही व्यावसायिक आव्हाने समोर उभी ठाकतील; मात्र मध्यानंतर करिअरमध्ये स्थिरता, व्यवसायात वाढ आणि आर्थिक लाभ मिळणार आहे. वर्षभर आरोग्य आणि नातेसंबंधांकडे लक्ष द्यावे लागेल. सकारात्मक विचार आणि आराधना उपयुक्त ठरेल..जानेवारीया महिन्यात संघर्षानंतरच कार्यसिद्धी होईल. अपचन, पित्त वगैरे आरोग्याचा त्रास होईल. भावंडांशी सूर जुळणार नाहीत. सामाजिक प्रतिष्ठेबाबत सतर्कता बाळगा. घर वा जमीन खरेदीसाठी प्रबळ योग नाहीत. तरी अत्यंत विचाराने निर्णय घ्या. वास्तू खरेदी करताना व्यावहारिक व ज्योतिष/वास्तुविषयक सल्ला जरूर घ्या. नोकरीत मानसिक त्रास जाणवेल. वरिष्ठ तुमच्याकडे बारीक लक्ष देतील, त्यामुळे चुका करू नका. कामाचा ताण वाढेल. व्यवसायात अधिक मेहनत घ्यावी लागेल. अधिक जोखीम घेऊ नका. आवश्यक असेल तरच नव्याने गुंतवणूक करा. ज्येष्ठांनी आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी.महिला व विद्यार्थी : महिलांच्या घरातील जबाबदारीत वाढ होईल. विनाकारण होणाऱ्या खर्चावर नियंत्रण आणा. विद्यार्थी मित्रांना थकवा जाणवेल. कमी झोप, पाठदुखी वगैरे त्रास होईल. दिनक्रम सुधारण्याचे मनावर घ्या.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, २, ८, ९, १०, ११, १४, २१, २२, २३, २५, २८, २९, ३१.फेब्रुवारीकुलदैवताच्या दर्शनाचा योग आहे. त्यानिमित्त यात्रा घडेल. प्लुटोसह रवी, मंगळ, शुक्र आणि बुध राशीवर आहेत. विष्णू उपासना करा. नोकरीत कामात बदल किंवा नवी जबाबदारी येण्याचे योग दिसतात. नवीन नोकरीचा विचार तूर्तास पुढे ढकला. व्यवसायात मध्यम काळ आहे. जुनी येणी वसूल होतील. भागीदारी वा इतर मोठे करार करण्यासाठी अनुकूल काळ नाही. काहींना परदेशगमनाचे योग आहेत. नकारात्मक विचार टाळा. योग, प्राणायाम करा. शरीराकडे लक्ष द्यावे. जुनी मालमत्ता विक्रीचा विचार करा. नवीन खरेदीसाठी अनुकूल कालावधी नाही. भावनेच्या भरात निर्णय नको.महिला व विद्यार्थी : महिलांनी कोणत्याही प्रसंगात भावनिक प्रतिक्रिया देऊ नयेत. छंद जोपासण्यास वेळ मिळेल. घरातील लहानग्यांची चिंता सतावेल. विद्यार्थी मित्रांनी अभ्यासात लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करा. सातत्य, चिकाटी ठेवा.या महिन्यातील अनुकूल दिवस : ५, ६, ७, ८, ११, १७, १८, २१, २४, २५, २६, २७.मार्चआत्मविश्वास वाढेल. शुभकार्यात पैसा खर्च होईल. आहारावर नियंत्रण ठेवल्यास आरोग्याच्या समस्या जाणवणार नाहीत. रवी, मंगळ, बुध, शुक्र आणि राहू एकत्र धनस्थानी असून, स्थावर आणि शेतीतले प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागतील. नवीन स्थावर खरेदीसाठी अनुकूल काळ नाही. नोकरीत तुमच्या कामाची दखल घेतली जाईल. सहकाऱ्यांसोबतच्या कुरबुरी टाळा. व्यवसायात नव्या कल्पना सुचतील. मोठी जोखीम सध्या पत्करू नका. महिन्याच्या शेवटी व्यवसायात आवक वाढेल. भागीदारीत स्पष्टता ठेवा. आई-वडिलांशी संबंध चांगले राहतील. मुलाबाळांच्या करिअरविषयक चिंता सतावेल.महिला व विद्यार्थी : महिलांना स्पष्टवक्ते व्हावे लागेल. घरात तणावाचे वातावरण राहील. सासू-सासऱ्यांशी जुळवून घ्या. विद्यार्थी मित्रांनी चिकाटीने अभ्यास करावा. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांच्या संयमाची परीक्षा होईल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ४, ५, ६, ७, ९, १७, १९, २०, २४, २५, २६, २७. गुरू-शनीच्या कृपेने धनु राशीच्या व्यक्तींचे नवीन वर्ष ठरणार खास!.एप्रिलकौटुंबिक स्वास्थ्य बरे राहील. आरोग्याच्या समस्या जाणवतील. दुखणे अंगावर काढू नका. व्यायामाचा आळस नको. बचतीचे पैसे सांभाळून ठेवा, अनावश्यक खर्च होऊ शकेल. भावंडांचे सहकार्य लाभेल. तृतीय स्थानातील रवी-शनी वरिष्ठांशी मतभेद दर्शवतात, त्यामुळे नोकरीत काळजी घ्या. नोकरी बदलाबाबत विवेकाने निर्णय घ्या. व्यवसायात आर्थिक स्थिती सुधारेल, सुधारणा करता येतील. वाणीवर नियंत्रण ठेवा, ग्राहकवर्ग सांभाळा. धावपळ होईल. जुनी वास्तू खरेदीचा योग दिसतो. व्यवसायासाठी जागाही घेऊ शकाल. मुलाबाळांची प्रगती होईल. जोडीदाराशी कुरबुरीनंतरही संबंध मधुर राहतील.महिला व विद्यार्थी : महिला स्वतःसाठी वेळ काढतील. आवडीच्या गोष्टी करायला वाव मिळेल. घर-नोकरीत समतोल साधता येईल. विद्यार्थी मित्रांसाठी चांगला काळ आहे. अभ्यासात मन लागेल. व्यायामात रुची उत्पन्न होईल. आत्मविश्वास बाळगा.या महिन्यातील अनुकूल दिवसः १, २, ३, ४, ६, १४, १५, १६, १७, २०, २१, २८, २९, ३०.मेआप्तवर्गाशी गाठीभेटी होतील. काही लोक आपल्याशी मुद्दाम वादविवाद करण्याचा प्रयत्न करतील, दुर्लक्ष करा. धार्मिकतेकडे कल वाढेल. आध्यात्मिक साधनेत प्रगती होईल. कौटुंबिक विषयात अचानक मोठा खर्च उद्भवू शकतो. स्थावर खरेदी काळजीपूर्वक करा. कागदपत्रांची व्यवस्थित पडताळणी करा. आई-वडिलांची प्रकृती सुधारेल. जोडीदाराशी प्रेमाचे संबंध राहतील. नोकरीत वरिष्ठांचे मन जिंकाल. प्रमोशनची शक्यता कमी. व्यवसायात जुन्या ग्राहकवर्गाकडून लाभ होईल. उत्पन्नात थोडी वाढ शक्य आहे. प्रवासाचे योग आहेत. प्रकृतीची हेळसांड नको. व्यायाम, ध्यान धारणा अवश्य करा.महिला व विद्यार्थी : महिलांना घरातून सहकार्य लाभेल. घरकामात दगदग शक्य. नियोजन करून काम करा. विद्यार्थ्यांसाठी चांगला काळ आहे. एकाग्रता वाढेल. सूर्यनमस्कार अवश्य घाला. महत्त्वाच्या परीक्षांसाठी चांगला काळ आहे.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, ३, ११, १३, १४, १७, १८, २५, २७, २८, २९, ३०, ३१.जूनघरात एखादे मंगलकार्य घडू शकेल. जवळच्या मित्रांचे सहकार्य लाभेल. बऱ्याच दिवसांपासून अडकलेल्या समस्या दूर होऊ शकतात. आरोग्याच्या कुरबुरी जाणवतील पण, जुन्या आजारातून दिलासा मिळेल. शेतीवाडीत लाभ शक्य. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. आई-वडिलांशी मतभेद संभवतात. वाद वाढवू नका. प्रतिष्ठित लोकांशी चांगली ओळख होईल. कोर्ट-कचेरीच्या कामात सावधगिरी बाळगा. नोकरीत बदलीचे योग. नवनवीन संधी मिळतील. इतरांच्या कामात ढवळाढवळ नको. व्यवसायात विस्ताराचा विचार करू शकता. दुसऱ्या आठवड्यानंतर व्यवहार लाभाचे होतील.महिला व विद्यार्थी : महिलांना मानसिक स्थैर्य लाभेल. घरात सर्व गोष्टींचे काटेकोर नियोजन कराल. कामाच्या ठिकाणी ताण जाणवेल. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासात सातत्य टिकवावे. नवीन विषय समजून घ्यावेत. ग्रुप स्टडीज फायदेशिर ठरतील.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ७, ९, १०, १५, १६, १७, २१, २३, २४, २७.Horoscope Prediction 2026: उद्या तयार होतोय दुर्मीळ सौभाग्य योग! मिथुन-धनूसह 'या' 5 राशींना मिळणार प्रचंड भाग्योदय.जुलैदूरच्या प्रवासाचे योग आहेत. राजकारणी मंडळींनी आपसातील वाद टाळावेत. घरात धार्मिक किंवा मंगलकार्य घडेल. भावंडांशी संबंध चांगले राहतील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील, पण खर्चाचे प्रमाणही वाढेल. उसने पैसे घेणे टाळा. नोकरीत ताण जाणवेल. कामात आळस नको. सहकाऱ्यांशी जुळवून घ्या. व्यवसायात खर्च वाढेल. मोठे निर्णय घेऊ नका. भागीदारीत मतभेद संभवतात. मोठ्या आर्थिक लाभासाठी शब्दात अडकू नका, त्रास होऊ शकतो. स्थावर घेण्यासाठी चांगला काळ. राहण्यासाठी घर घेत असाल तर मात्र तितका चांगला योग नाही. आरोग्याची काळजी घ्या. निद्रानाशाचा त्रास शक्य.महिला व विद्यार्थी : महिलांना घर-नोकरी सांभाळताना तारेवरची कसरत करावी लागेल. स्वतःकडे दुर्लक्ष नको. विद्यार्थ्यांनी वेळेचे काटेकोर नियोजन करावे. संगत चांगली ठेवा. खिसा व घडयाळ पाहून चैनी करा.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ४, ५, ७, ८, ११, १२, १४, १९, २०, २१, २४, २८, ३१.ऑगस्टकोर्ट कचेरीत यश संभवते. आरोग्याबाबत त्रास जाणवेल. पथ्यपाणी सांभाळा. अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या आजारावर आयुर्वेदिक उपचार हितकारक ठरतील. प्रवासाचे योग असून, मौल्यवान वस्तू सांभाळा. धार्मिक कार्य मनापासून कराल. आराध्यदैवतेची विशेष सेवा घडेल. नोकरीत श्रम घ्यावे लागतील. इतरांना सल्ले देऊ नका. काहींना प्रमोशनचे योग. व्यवसायात महिनाअखेरीस चांगला लाभ होईल. जुने येणे वसूल होईल. अचानक धनलाभ योग दिसतो. जोडीदाराशी चांगला ताळमेळ राहील. स्थावर मालमत्ता खरेदी करताना विवेकाने निर्णय घ्या.महिला व विद्यार्थी : महिलांना भावनिक अस्थिरता जाणवेल. माहेरची समस्या सोडवायला पुढाकार घ्याल. व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करू शकता. विद्यार्थी मित्रांना सचोटीने प्रयत्न करावे लागतील. वेळ वाया घालवू नका.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, ३, ४, ९, १०, १५, १६, १७, १८, २१, २७, २८.सप्टेंबरइच्छुकांचे विवाहयोग जुळून येतील. मंगळ, गुरू, शुक्र आणि शनी अनुकूल आहेत. चिंतेचे कारण नाही. कुळाचार घडेल. नोकरीत स्थैर्य लाभेल. कामाची दखल घेतली जाईल. प्रोजेक्टमध्ये लीड करण्याची संधी मिळू शकते. नवीन नोकरीसाठी प्रयत्न कराल. अपेक्षित पगार व अधिकार मिळू शकेल. व्यवसायात नवीन प्रयोग यशस्वी होतील. कामगारवर्ग सहकार्य करेल. नवीन ग्राहकवर्गात तुमच्याविषयी विश्वास निर्माण होईल. भागीदारीत योग्य तो संवाद ठेवा. स्थावर खरेदीसाठी अनुकूल काळ आहे. अंतिम निर्णय घेताना जाणकारांचे मत विचारात घ्या. घाईगडबड टाळा.महिला व विद्यार्थी : महिलांच्या निर्णयक्षमतेत प्रगती होईल. घरातील वातावरण सकारात्मक राहील. जुन्या जिवलग सख्यांची भेट घडेल. विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. अभ्यासात गोडी निर्माण होईल. अपेक्षित निकाल लागू शकतात.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ४, ५, ७, १२, १३, १४, १५, १७, २४, २५, २७, २८.ऑक्टोबरमानसिक स्वास्थ्य कमी दिसते. ध्यान, धारणा व नियमित व्यायाम करा. परिवारात मंगलकार्ये घडतील. नोकरीत स्थैर्य लाभेल. काहींना प्रमोशन शक्य. वरिष्ठांना नाराज करू नका. योग्य संधी ओळखून कार्य करा. व्यवसाय विस्तारासाठी उत्तम काळ. जुन्या ग्राहकवर्गातून मोठ्या ऑर्डर्स मिळू शकतात. फक्त डोक्यावर बर्फ आणि तोंडात साखर ठेवून काम करा. घराचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकेल. स्थावर खरेदीसाठी उत्तम काळ. जोडीदाराच्या आरोग्याची काळजी घ्या. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल.महिला व विद्यार्थी : महिलांसाठी चांगला काळ आहे. छंद जोपासण्यास वेळ मिळेल. घरकामात दगदग होईल. विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासात स्पष्टता आणि परीक्षेत यश मिळण्याचा काळ. उच्चशिक्षणासंदर्भात मोठे निर्णय घ्याल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस : १, २, ४, ९, १०, ११, १२, १४, २१, २२, २५, २८, २९.नोव्हेंबरशनी महाराजांची साथ आहे, पण गुरू महाराज अष्टमात आहेत. गुरूसेवा करावी लागेल. बुध-शुक्रामुळे कौटुंबिक सौख्य बरे राहील. चिडचिड करणे टाळा. नोकरीत ताण कमी येईल. हितशत्रूंपासून सावधगिरी बाळगा. व्यवसायात जोखीम घेण्यासाठी अनुकूल काळ नाही. भागीदाराशी विसंवाद टाळा. आधुनिक माध्यमाद्वारे जाहिरात करणे लाभदायक ठरेल. जोडीदार अपेक्षित सहकार्य करेल. चांगल्या ठिकाणी गुंतवणूक कराल. परोपकार करण्याची भावना मनामध्ये येईल. स्थावर खरेदीसाठी अनुकूल काळ नाही.महिला व विद्यार्थी : महिलांचे मन धार्मिक कार्यात रमेल. घरकाम करताना दगदग होईल. स्वयंपाकघरात काळजी घ्या. विद्यार्थ्यांना मध्यम काळ आहे. अभ्यासात लक्ष केंद्रित करा. आळस झटकावा लागेल.या महिन्यातील अनुकूल दिवसः ५, ६, ७, १०, ११, १७, १८, १९, २१, २५, २६, २७.डिसेंबरदूरच्या प्रवासाचे योग आहेत. भावंडांशी उत्तम संबंध राहतील. आरोग्यात सुधारणा होईल. धार्मिक कार्यात मन लागेल. नोकरी, व्यवसायात मान सन्मान मिळेल. नवीन नोकरीचा विचार करू शकता. सहकाऱ्यांशी वाद शक्य, वरिष्ठांशी जुळवून घ्या. व्यवसायात मध्यम स्वरूपाचे वातावरण राहील. कामगारांकडून किरकिर शक्य. मेहनत वाढविली तरी लाभ जास्त होईल, असे नाही. मोठी जोखीम घेणे टाळा. सरकारी कामात पैसा खर्च होईल, पण कामे मार्गी लागतील. जोडीदाराशी सामंजस्याने वागा. स्थावर खरेदी टाळा. वास्तूचे नूतनीकरण करण्यात चांगला काळ.महिला व विद्यार्थी : महिलांना लहानग्यांची काळजी सतावेल. वृत्ती समाधानी राहील. कामाच्या ठिकाणी मोठी जबाबदारी मिळेल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात लक्ष केंद्रित करावे लागेल. लक्ष विचलित होईल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः २, ३, ४, ५, ८, १५, १६, १७, १८, १९, २२, २५, २९, ३०, ३१-निखिल शेंडुरकर (होराभूषण, ज्योतिष प्रवीण, रत्नशास्त्रकोविद). विद्यार्थी : महिलांना लहानग्यांची काळजी सतावेल. वृत्ती समाधानी राहील. कामाच्या ठिकाणी मोठी जबाबदारी मिळेल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात लक्ष केंद्रित करावे लागेल. लक्ष विचलित होईल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः २, ३, ४, ५, ८, १५, १६, १७, १८, १९, २२, २५, २९, ३०, ३१-निखिल शेंडुरकर (होराभूषण, ज्योतिष प्रवीण, रत्नशास्त्रकोविद). 