मकर साप्ताहिक राशीभविष्य (१० मे २०२६ ते १६ मे २०२६) : करिअरमध्ये प्रगती आणि मनातील चिंता दूर होण्याचे संकेत

मकर राशीच्या लोकांसाठी १० मे ते १६ मे २०२६ हा आठवडा हळूहळू पण ठाम प्रगती घेऊन येणारा ठरू शकतो. गेल्या काही दिवसांपासून मनात सुरू असलेली अस्वस्थता आता कमी होताना दिसेल. विशेष म्हणजे या आठवड्यात तुम्हाला योग्य वेळी योग्य माणसांची साथ मिळू शकते. त्यामुळे अडकलेली कामे पुढे सरकतील आणि आत्मविश्वास वाढेल..आठवड्याची सुरुवातच सकारात्मक ऊर्जा घेऊन येणार आहे. नियोजनबद्ध काम करणाऱ्यांना मोठा फायदा होईल. अनेक दिवस प्रलंबित असलेले व्यावसायिक व्यवहार मार्गी लागू शकतात. काहींना अचानक आर्थिक लाभ किंवा मोठी ऑर्डर मिळण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या अनुभवाचा आणि निर्णयक्षमतेचा प्रभाव दिसून येईल.विशेष म्हणजे, या आठवड्यात 'नेटवर्किंग' तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं ठरणार आहे. एखाद्या वरिष्ठ व्यक्तीची मदत, जुनी ओळख किंवा प्रभावशाली व्यक्तीचा सल्ला तुम्हाला मोठा मार्ग दाखवू शकतो. सोमवारचा दिवस खास लाभदायक ठरू शकतो. थोरामोठ्यांच्या मदतीतून एखादं कठीण काम सहज पूर्ण होईल. बँकेशी संबंधित कामे, कर्ज, गुंतवणूक किंवा आर्थिक व्यवहारांमध्ये सकारात्मक हालचाली दिसतील..तरुणांसाठी चमकदार आठवडा, स्पर्धा परीक्षांत यशाचे संकेतमकर राशीतील तरुणांसाठी हा आठवडा विशेष उत्साहवर्धक राहील. १२ ते १४ मे दरम्यान छंद, कला, सोशल मीडिया, स्पर्धा परीक्षा किंवा वैयक्तिक उपक्रमांतून चांगली प्रसिद्धी मिळू शकते. काहींना त्यांच्या टॅलेंटमुळे कौतुक मिळेल. कॉलेज किंवा करिअर संदर्भातील महत्त्वाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे.१२ मेचा मंगळवार स्पर्धात्मक क्षेत्रातील लोकांसाठी भाग्यशाली ठरू शकतो. इंटरव्ह्यू, परीक्षा किंवा प्रेझेंटेशनमध्ये तुमचा आत्मविश्वास प्रभाव टाकेल. नोकरी शोधणाऱ्यांना चांगली संधी मिळू शकते. श्रवण आणि धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी विशेष दिलासा देणारा काळ आहे. नोकरीतील चिंता, ऑफिसमधील ताण किंवा वरिष्ठांशी असलेले गैरसमज हळूहळू दूर होतील.आई-वडिलांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची संधी या आठवड्यात मिळेल. घरातील वातावरणही सकारात्मक राहील. काही जण घरासाठी मोठी खरेदी किंवा नवीन योजना आखू शकतात..कोर्टप्रकरणे, वास्तुयोग आणि आध्यात्मिक अनुभवशनैश्चर जयंतीची अमावस्या काहींसाठी मोठा मानसिक दिलासा घेऊन येऊ शकते. अनेक दिवस मनात असलेली एखादी खंत कमी होईल. कोर्टप्रकरणे, कागदपत्रे किंवा कायदेशीर बाबींमध्ये सकारात्मक निकाल मिळण्याची शक्यता आहे. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना वास्तुयोग लाभू शकतात. नवीन घर, प्लॉट, ऑफिस किंवा इंटिरियर संदर्भातील चर्चा पुढे सरकू शकते. काहींना अचानक स्थावर मालमत्तेच्या बाबतीत चांगली बातमी मिळेल..१४ मेचा गुरुवार विशेष आध्यात्मिक अनुभव देणारा ठरू शकतो. एखाद्या संतसज्जनांची भेट, मंदिरदर्शन किंवा मन शांत करणारा प्रसंग घडू शकतो. या दिवशी मनातील नकारात्मकता कमी होईल आणि सकारात्मक विचारांना चालना मिळेल. मात्र अमावस्येच्या रात्री झोपेचा त्रास किंवा गोंगाटामुळे अस्वस्थता जाणवू शकते. त्यामुळे रात्री शांतता राखण्याचा प्रयत्न करा. मोबाईल आणि स्क्रीन टाईम कमी ठेवा.मकर राशीसाठी हा आठवडा योग्य लोकांची साथ आणि स्वतःवरचा विश्वास वाढवणारा ठरणार आहे. संयम ठेवून पुढे गेलात तर अनेक गोष्टी तुमच्या बाजूने फिरताना दिसतील.