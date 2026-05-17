मकर साप्ताहिक राशिभविष्य (१७ मे २०२६ ते २३ मे २०२६) : होणार मोठा भाग्योदय! शुभ मुहूर्तावर सुटणार मुलांची चिंता, पण 'या' गोष्टीकडे करू नका दुर्लक्ष!

येत्या आठवड्यात मकर राशीच्या व्यक्तींसाठी ग्रहांची नक्षत्रांमधील चाल अत्यंत महत्त्वाची आणि जबाबदारी वाढवणारी ठरणार आहे. १७ मे ते २३ मे २०२६ या कालावधीत तुमच्या कुंडलीत काही विशेष ग्रहमान तयार होत आहे, जे तुम्हाला अधिकार आणि प्रगती मिळवून देईल. मे महिन्याचा हा तिसरा आठवडा मकर राशीसाठी एका बाजूला संयम राखण्याचा, तर दुसऱ्या बाजूला मोठ्या सुवर्णसंधींचा ठरणार आहे. ग्रहांची ही वाटचाल तुमच्या राशीबद्दल नेमके काय संकेत देत आहे, ते सविस्तर जाणून घेऊया..अधिकारपदस्थ व्यक्तींना इशारा आणि विवेकपूर्ण वाटचालमकर राशीच्या ज्या व्यक्ती मोठ्या पदांवर (अधिकारपदस्थ) किंवा शासकीय-प्रशासकीय सेवेत कार्यरत आहेत, त्यांच्यासाठी हा आठवडा अतिशय सावधपणे वाटचाल करण्याचा आहे. तुमच्या एका चुकीच्या निर्णयामुळे किंवा घाईगडबडीमुळे अडचणी निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळे या काळात 'विवेकाने व सावधानतेने' वागण्यातच तुमचा खरा फायदा आहे. कार्यालयात किंवा सामाजिक पातळीवर वावरताना कोणाच्याही राजकारणात पडू नका..विशेषतः उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी या सप्ताहात कोणत्याही प्रकारच्या कार्यालयीन राजकारणापासून किंवा मूर्ख व्यक्तींच्या 'क्रिया-प्रतिक्रियांपासून' स्वतःला चार हात लांब ठेवावे. समोरून चिथावणी देण्याचा प्रयत्न झाला, तरी शांत राहून परिस्थिती हाताळा. या आठवड्यात तुमचे 'मौन' अत्यंत प्रभावी ठरेल आणि न बोलताही तुमचे अनेक मोठे कार्यभाग सहज साध्य होतील. स्वतंत्र व्यवसाय करणाऱ्यांना या आठवड्यात अंतर्गत नियोजनातून चांगला नफा मिळवता येईल..लग्नाळूंना ऑनलाइन संधी आणि पुत्रचिंता निवारणहा आठवडा मकर राशीच्या उमलत्या तरुणाईला विशिष्ट परिस्थितीजन्य उत्तम संधी देणारा ठरेल. बदललेल्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन तुम्हाला करिअरमध्ये मोठी झेप घेता येईल आणि नोकरीतील बऱ्याच दिवसांपासून सुरू असलेली अनिश्चितता आता कायमची दूर होईल. विवाहासाठी इच्छुक असलेल्या श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी हा काळ अत्यंत भाग्याचा आहे. विवाहाच्या छान 'ऑनलाइन संधी' किंवा विवाह संकेतस्थळांवरून (Matrimonial Sites) उत्तम प्रस्ताव चालून येतील; त्यामुळे इंटरनेट आणि कनेक्टिव्हिटी सतत सुरू ठेवा..प्रेमसंबंधात असलेल्या प्रेमिकांनी मात्र या आठवड्यात किरकोळ कारणांवरून गैरसमज होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना हा सप्ताह उधार-उसनवारीच्या बाबतीत अत्यंत सावध राहण्याचा इशारा देत आहे; कोणालाही मोठे कर्ज देणे किंवा जामीन राहणे या आठवड्यात पूर्णपणे टाळावे.या सप्ताहातील सर्वात मोठी पर्वणी म्हणजे २१ मे रोजी येणारा गुरुपुष्यामृत योग. मकर राशीच्या पालकांसाठी हा गुरुवार अत्यंत दिलासादायक ठरेल. गुरुपुष्यामृत योगाच्या शुभ प्रभावाने मुलांच्या (पुत्रचिंता) करिअर किंवा आरोग्याबाबतची मोठी चिंता दूर होईल. कुटुंबातील गर्भवती महिलांच्या आरोग्यविषयक चिंता मिटतील आणि घरात आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल..आठवड्याचे खास भाकीत आणि विशेष उपायकरिअर आणि व्यवसाय : नोकरीत स्थिरता लाभेल. व्यावसायिक उधार-उसनवारी टाळा आणि २१ मे च्या मुहूर्ताचा लाभ घ्या.तरुण वर्ग : विवाहाच्या वाटाघाटी पुढे सरकतील. मुलाखतींमध्ये उत्तम यश मिळेल.शुभ वार : मंगळवार (१९ मे) आणि गुरुवार (२१ मे - गुरुपुष्यामृत योग).विशेष उपाय : मकर राशीचा स्वामी शनी असल्याने दर शनिवारी पिंपळाच्या झाडाला जल अर्पण करून तीळ तेलाचा दिवा लावावा आणि 'हनुमान चालीसा' वाचावी. यामुळे सर्व कार्यातील पेचप्रसंग सहज सुटतील.थोडक्यात सांगायचे तर, उधार-उसनवारी आणि मूर्ख लोकांशी वाद टाळून विवेकाने पावले टाकल्यास, हा आठवडा मकर राशीला करिअरमध्ये स्थैर्य, विवाहाचे योग आणि मुलांच्या प्रगतीचा मोठा आनंद देऊन जाणारा ठरेल!