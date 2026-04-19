मकर साप्ताहिक राशिभविष्य : (१९ एप्रिल २०२६ ते २५ एप्रिल २०२६) संयमाची परीक्षा घेणारा आठवडा पण यश मिळेल

मकर राशीच्या व्यक्तींसाठी या आठवड्यातील शनी-मंगळ-बुध त्रिग्रहयोग काहीसा आव्हानात्मक ठरू शकतो. या योगाची ऊर्जा अतिशय विचित्र असल्याने तुमच्या कार्यक्षेत्रात किंवा वैयक्तिक आयुष्यात त्याचे नकारात्मक चटके बसण्याची शक्यता आहे. विशेषतः हितशत्रू किंवा तुमच्या प्रगतीवर जळणारे लोक गुप्तपणे त्रास देण्याचा प्रयत्न करतील. भागीदारीत व्यवसाय करणाऱ्यांनी या काळात अधिक सावध राहणे गरजेचे आहे; किरकोळ कारणावरून प्रश्न चिघळू शकतात. अशा वेळी संयम हाच तुमचा सर्वात मोठा मंत्र असायला हवा. नात्यांमध्ये दुरावा येऊ नये म्हणून नातेवाइकांची मने जपण्याचा प्रयत्न करा..व्यावसायिक पातळीवर विचार करता, मकर राशीच्या उद्योजकांना या आठवड्यात कामगारांच्या प्रश्नांचा सामना करावा लागू शकतो. कामाच्या ठिकाणी शिस्त पाळा, पण स्त्री कामगारांशी संवाद साधताना विशेष जपून वागा; सन्मानपूर्वक वागण्याने अनेक गुंते सुटू शकतात. काही प्रसंगी परिस्थितीजन्य अडचणी उभ्या राहतील, जिथे तुम्हाला शांत राहून निर्णय घ्यावा लागेल. दुसरीकडे, शुक्राची अनुकूल वाटचाल तुमच्यासाठी 'गोड बोलून' कामे साध्य करून देणारी ठरेल. तुमची बोलण्याची पद्धत इतरांना प्रभावित करेल आणि रखडलेली कामे मार्गी लागतील..अक्षय्य तृतीया आणि नक्षत्रांचे विशेष फलितया आठवड्यात साजरी होणारी अक्षय्य तृतीया मकर राशीच्या व्यक्तींसाठी बदलांची नांदी ठरेल. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशीच शुक्राच्या शुभ भ्रमणाचा प्रत्यक्ष अनुभव येईल; त्यांचे एखादे महत्त्वाचे काम वाणीच्या जोरावर यशस्वी होईल. नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा दिलासादायक आहे. नोकरीतील अंतर्गत घडामोडी तुमच्या पथ्यावर पडतील, ज्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून असलेला कामाचा ताण लक्षणीयरीत्या कमी होईल..श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी २३ एप्रिल (गुरुपुष्यामृत योग) आणि २४ एप्रिल हे दोन दिवस अत्यंत भाग्यकारक सिद्ध होतील. विशेषतः जे तरुण लग्नासाठी प्रयत्नशील आहेत, त्यांच्यासाठी या दिवसात मनाजोग्या गाठीभेटी होण्याचे योग आहेत. नात्यांचे नवीन बंध जुळू शकतात. तर धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना या आठवड्यात व्यावसायिक वसुलीतून मोठा आर्थिक लाभ होईल. जर तुम्हाला व्यवसायासाठी कर्जाची गरज असेल, तर बँकांचे सहकार्य सहज लाभेल आणि रखडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू होतील..आठवड्याचे खास भाकीत आणि उपायनोकरी: ताण कमी होईल आणि नवीन जबाबदारी मिळाल्यास ती आनंदाने स्वीकारा.आर्थिक: अडकलेली वसुली पूर्ण होईल, ज्यामुळे आर्थिक स्थिती सुधारेल.सावधानता: कोणाशीही वाद घालताना आपली मर्यादा ओलांडू नका.शुभ वार: २३ एप्रिल (गुरुवार) आणि २४ एप्रिल (शुक्रवार).विशेष उपाय: मकर राशीचा स्वामी शनी असल्याने दर शनिवारी पिंपळाच्या झाडाखाली तीळ तेलाचा दिवा लावा. तसेच 'ओम शं शनैश्चराय नमः' या मंत्राचा जप केल्याने त्रिग्रहयोगाचे दोष कमी होतील.थोडक्यात सांगायचे तर, हा आठवडा मकर राशीसाठी संयमाची परीक्षा घेणारा असला तरी, गुरुपुष्यामृत योगाची साथ तुम्हाला यश मिळवून देईल. घाईने कोणताही निर्णय घेऊ नका आणि परिस्थिती संयमाने हाताळा.