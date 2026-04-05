Capricorn Horoscope: मकर साप्ताहिक राशिभविष्य (५ ते ११ एप्रिल): करिअरमध्ये गती, शिक्षणातील अडथळे दूर

अडथळ्यांवर मात करून होईल मकर राशीची प्रगतीमकर राशीच्या व्यक्तींसाठी ५ ते ११ एप्रिल हा आठवडा व्यावसायिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सकारात्मक राहणार आहे. या आठवड्यात तुमचा आर्थिक ओघ कायम राहील, त्यामुळे उत्पन्नाचे स्रोत स्थिर राहतील. कामगारवर्गाशी संबंधित प्रश्न सुटतील आणि व्यवसायातील अडथळे कमी होतील. या काळात प्रलंबित येणी किंवा वादग्रस्त व्यवहार मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आर्थिक स्थितीत सुधारणाच होईल. काहींना बदलीमुळे लाभ मिळेल, तर काहींसाठी नवीन जबाबदाऱ्या प्रगतीचा मार्ग उघडतील..श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्तींवर विशेष कृपा राहील. तुमच्या कामात स्थैर्य येईल आणि वरिष्ठांचा विश्वास मिळेल. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या तरुणांना या आठवड्यात करिअर किंवा परदेशासंदर्भातील विविध क्षेत्रांत अपूर्व संधी मिळण्याची शक्यता आहे.मकर राशीच्या व्यक्तींसाठी आहेत सकारात्मक संकेतया आठवड्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा काळ आहे. उच्च शिक्षणातील अडथळे दूर होतील, असे स्पष्ट संकेत आहेत. त्यामुळे प्रवेश, परीक्षा किंवा परदेशी शिक्षणाशी संबंधित अडचणी मार्गी लागतील. काही व्यक्तींना परदेशगमनाची संधी मिळू शकते. हा निर्णय भविष्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल. त्यामुळे योग्य नियोजन करणे गरजेचे असेल. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना आठवड्याच्या शेवटी आर्थिक लाभ मिळेल. वसुली किंवा अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे..संकष्टी चतुर्थीचा प्रभाव या आठवड्यात मकर राशीच्या व्यक्तींसाठी महत्त्वाच्या भेटीगाठी यशस्वी करेल. त्यामुळे नेटवर्किंग वाढवा आणि योग्य लोकांशी संपर्क ठेवा. विवाह इच्छुकांसाठीही हा काळ अनुकूल आहे. नात्यांमध्ये सकारात्मक घडामोडी घडतील आणि प्रेमसंबंधांना पुढची दिशा मिळेल..या आठवड्यात आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका. कुपथ्ये म्हणजेच चुकीच्या सवयी टाळा आणि संतुलित जीवनशैली ठेवा. मकर राशीसाठी हा आठवडा प्रगती, शिक्षणातील यश आणि करिअरमधील संधी देणारा आहे. योग्य नियोजन, संयम आणि प्रयत्न यामुळे तुम्ही या आठवड्यात मोठी झेप घेऊ शकता.