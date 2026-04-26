मकर साप्ताहिक राशिभविष्य : (२६ एप्रिल २०२६ ते २ मे २०२६) भांडवलाचा पुरवठा होईल

या आठवड्यात मकर राशीच्या व्यक्तींसाठी आनंद, उत्सव आणि जबाबदारी यांचा सुंदर संगम दिसून येईल. घरातील समारंभ, कुटुंबातील शुभकार्य किंवा एखादा आनंदोत्सव यामुळे वातावरण प्रसन्न राहील. मात्र या आनंदाच्या काळात सावधगिरीही तितकीच आवश्यक आहे. मौल्यवान वस्तूंची विशेष काळजी घ्या. दागिने, कागदपत्रे, आर्थिक व्यवहार किंवा महत्त्वाच्या वस्तूंकडे दुर्लक्ष करू नका.या काळात हातापायांच्या दुखापतींपासून सावध राहणे गरजेचे आहे. घाईत काम करणे, वाहन चालवताना निष्काळजीपणा किंवा शारीरिक थकवा यामुळे त्रास होऊ शकतो. मित्रमंडळींशी वाद टाळा. छोट्या गैरसमजांमुळे नात्यात तणाव येऊ शकतो. शांत राहून परिस्थिती हाताळणे अधिक फायद्याचे ठरेल..करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक प्रगतीपौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र नोकरी आणि व्यवसाय या दोन्ही क्षेत्रांत मजबूत साथ देणारे ठरेल. अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेले काम आता पूर्ण होईल. एखाद्या विशिष्ट प्रसंगातून तुमचे कर्तृत्व उठून दिसेल. वरिष्ठांकडून कौतुक मिळेल आणि नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याची शक्यता आहे. स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवण्याची हीच योग्य वेळ आहे.श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्तींना मोठे परिस्थितीजन्य लाभ मिळतील. अचानक आलेली संधी, योग्य व्यक्तीची मदत किंवा अडकलेला व्यवहार सुटल्याने आर्थिक दिलासा मिळेल. व्यवसायात भांडवलपुरवठा होण्याची शक्यता आहे. बँक, गुंतवणूकदार किंवा कुटुंबीयांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळेल. नवीन विस्तार, शाखा किंवा योजना सुरू करण्यासाठी हा काळ अनुकूल आहे..उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना मनातील नैराश्य दूर होताना जाणवेल. अनेक दिवसांपासून मनावर असलेला ताण कमी होईल. विशेषतः पुत्रोत्कर्षातून समाधान मिळेल. मुलांच्या शिक्षण, नोकरी किंवा यशामुळे घरात आनंदाची लहर निर्माण होईल. आठवड्याची सुरुवात एखाद्या वेदनादायक व्याधीतून आराम देणारी ठरेल. आरोग्याबाबत दिलासा मिळेल..कुटुंब, नातेसंबंध आणि शुभ खरेदीधनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी आठवड्याचा शेवट विशेष आनंददायी ठरेल. पौर्णिमेच्या प्रभावामुळे घरात आनंदोत्सव साजरा होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबात शुभकार्य, वाढदिवस, धार्मिक कार्यक्रम किंवा एखाद्या मोठ्या यशाचा आनंद सर्वांसोबत साजरा केला जाईल. घरातील वातावरण प्रेमळ आणि उत्साही राहील.पती किंवा पत्नीचा भाग्योदय तुमच्यासाठीही आनंदाचे कारण ठरेल. जोडीदाराला नोकरीत यश, बढती किंवा आर्थिक लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे घरातील आर्थिक स्थैर्य वाढेल. नवपरिणितांसाठी हा काळ विशेष सुखद राहील. एकत्रित निर्णयांमुळे भविष्यासाठी चांगली पायाभरणी होईल..घरात मौल्यवान खरेदीचा योग आहे. दागिने, वाहन, घरगुती वस्तू किंवा एखादी महत्त्वाची गुंतवणूक होऊ शकते. मात्र खर्च करताना नियोजन ठेवणे आवश्यक आहे. काहींना भावभक्तीपूर्ण देवदर्शनाची संधी मिळेल. मंदिरदर्शन, धार्मिक प्रवास किंवा गुरूंचे मार्गदर्शन मनाला शांतता देईल.या आठवड्यात अध्यात्म आणि व्यवहार यांचा समतोल राखणे गरजेचे आहे. आनंदातही शिस्त आणि संयम ठेवला तर हा काळ अधिक फलदायी ठरेल..या आठवड्याचे लकी संकेतलकी दिवस: गुरुवार, शुक्रवार आणि शनिवारलकी रंग: निळा आणि तपकिरीशुभ दिशा: दक्षिणशुभ अंक: ४ आणि ८या आठवड्यात तुमचे कर्तृत्व आणि संयम दोन्हीची परीक्षा होईल. योग्य वेळी घेतलेला निर्णय तुम्हाला मोठ्या यशाच्या दिशेने नेईल.