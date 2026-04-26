Horoscope | राशी भविष्य

मकर साप्ताहिक राशिभविष्य : (२६ एप्रिल २०२६ ते २ मे २०२६) भांडवलाचा पुरवठा होईल

या आठवड्यात मकर राशीच्या व्यक्तींसाठी आनंद, उत्सव आणि जबाबदारी यांचा सुंदर संगम दिसून येईल.
Capricorn zodiac sign

या आठवड्यात मकर राशीच्या व्यक्तींसाठी आनंद, उत्सव आणि जबाबदारी यांचा सुंदर संगम दिसून येईल. घरातील समारंभ, कुटुंबातील शुभकार्य किंवा एखादा आनंदोत्सव यामुळे वातावरण प्रसन्न राहील. मात्र या आनंदाच्या काळात सावधगिरीही तितकीच आवश्यक आहे. मौल्यवान वस्तूंची विशेष काळजी घ्या. दागिने, कागदपत्रे, आर्थिक व्यवहार किंवा महत्त्वाच्या वस्तूंकडे दुर्लक्ष करू नका.

या काळात हातापायांच्या दुखापतींपासून सावध राहणे गरजेचे आहे. घाईत काम करणे, वाहन चालवताना निष्काळजीपणा किंवा शारीरिक थकवा यामुळे त्रास होऊ शकतो. मित्रमंडळींशी वाद टाळा. छोट्या गैरसमजांमुळे नात्यात तणाव येऊ शकतो. शांत राहून परिस्थिती हाताळणे अधिक फायद्याचे ठरेल.

