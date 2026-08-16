Capricorn Weekly Horoscope: मकर राशीसाठी स्पर्धेत बाजी मारण्याचा काळ! नोकरी-व्यवसायात प्रगती, नात्यांमध्येही येणार स्थैर्य

मकर राशीच्या व्यक्तींसाठी १६ ते २२ ऑगस्ट २०२६ हा सप्ताह उत्साहवर्धक आणि प्रगतीचा ठरण्याची चिन्हे आहेत. भाग्यस्थानातील शुक्राचे भ्रमण, तसेच गुरू आणि शनी यांचे मिळणारे पाठबळ यामुळे अनेक रखडलेली कामे मार्गी लागू शकतात. गेल्या काही आठवड्यांपासून ज्यांची वाटचाल संथ गतीने सुरू होती, त्यांना आता सकारात्मक बदल जाणवू लागतील.या आठवड्यात नोकरी, व्यवसाय, आर्थिक नियोजन आणि वैयक्तिक आयुष्य या सर्वच क्षेत्रांत सुधारणा दिसू शकते. विशेष म्हणजे योग्य नियोजन आणि संयम बाळगल्यास अपेक्षेपेक्षा चांगले परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे. १६ ऑगस्टचा रविवार संपूर्ण आठवड्याचा सूर ठरवेल. आर्थिक बाबींचे नियोजन, गुंतवणुकीचा विचार किंवा भविष्यातील उद्दिष्टांची आखणी करण्यासाठी हा दिवस उपयुक्त ठरेल..करिअर आणि व्यवसायात प्रगतीचे संकेतया आठवड्यात नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी आपली क्षमता दाखवण्याची संधी मिळेल. वरिष्ठांकडून कौतुक होण्याची शक्यता आहे. काहींना नवीन जबाबदारी किंवा नेतृत्वाची भूमिका मिळू शकते. नोकरीतील वातावरण अधिक सकारात्मक होईल आणि आपल्या कामाचा प्रभाव इतरांवर पडताना दिसेल. व्यावसायिकांसाठीही हा काळ लाभदायक ठरणार आहे. नवीन ग्राहक, नवीन प्रकल्प किंवा महत्त्वाच्या करारांबाबत चांगली बातमी मिळू शकते. व्यवसाय विस्ताराचा विचार करणाऱ्यांनी या आठवड्यात पुढाकार घेतल्यास त्याचा फायदा भविष्यात मिळू शकतो..उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी मात्र स्पर्धा आणि शत्रुत्वाच्या वातावरणात सावध राहण्याची गरज आहे. कोणतीही प्रतिक्रिया देताना भावनेपेक्षा युक्तीचा वापर करा. सरकारी नियम, करसंबंधित कागदपत्रे किंवा कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष करू नका. नियमांचे पालन केल्यास संभाव्य अडचणी सहज टाळता येतील. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना एखाद्या स्पर्धात्मक क्षेत्रात विशेष यश मिळण्याची शक्यता आहे. परीक्षा, मुलाखत, निवड प्रक्रिया, क्रीडा किंवा व्यावसायिक स्पर्धांमध्ये मिळालेले यश तुम्हाला चर्चेत आणू शकते..नातेसंबंध, कौटुंबिक जीवन आणि वैयक्तिक आनंदया आठवड्यात कौटुंबिक वातावरणात आनंद आणि स्थैर्य वाढताना दिसेल. नवविवाहितांसाठी हा काळ विशेष अनुकूल आहे. नात्यातील अनिश्चितता कमी होईल आणि भविष्याबाबत अधिक स्पष्टता मिळेल. एकत्रितपणे घेतलेले निर्णय पुढील आयुष्यासाठी मजबूत पाया तयार करू शकतात. कुटुंबातील सदस्यांकडून सहकार्य मिळेल. काहींना एखादी आनंदाची बातमी मिळू शकते. त्यामुळे घरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण होईल. सामाजिक कार्यक्रम, गाठीभेटी आणि कौटुंबिक समारंभ यांमधून नवीन संपर्क निर्माण होतील..२१ ऑगस्टचा शुक्रवार विशेष भावनिक आणि संस्मरणीय ठरू शकतो. प्रिय व्यक्तींसोबत घालवलेला वेळ मनाला समाधान देईल. जुने मतभेद मिटवण्यासाठीही हा दिवस चांगला आहे. मकर राशीसाठी हा सप्ताह प्रगती, प्रतिष्ठा आणि स्थैर्य घेऊन येणारा आहे. संधी ओळखा, संयम राखा आणि नियोजनबद्ध वाटचाल करा. ग्रहस्थिती तुमच्या प्रयत्नांना योग्य दिशा देण्याचे संकेत देत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.