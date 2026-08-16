Horoscope | राशी भविष्य

Capricorn Weekly Horoscope: मकर राशीसाठी स्पर्धेत बाजी मारण्याचा काळ! नोकरी-व्यवसायात प्रगती, नात्यांमध्येही येणार स्थैर्य

मकर राशीच्या व्यक्तींसाठी १६ ते २२ ऑगस्ट २०२६ हा सप्ताह उत्साहवर्धक आणि प्रगतीचा ठरण्याची चिन्हे आहेत.
Capricorn zodiac sign August 16 to 22

Capricorn zodiac sign August 16 to 22

sakal

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मकर राशीच्या व्यक्तींसाठी १६ ते २२ ऑगस्ट २०२६ हा सप्ताह उत्साहवर्धक आणि प्रगतीचा ठरण्याची चिन्हे आहेत. भाग्यस्थानातील शुक्राचे भ्रमण, तसेच गुरू आणि शनी यांचे मिळणारे पाठबळ यामुळे अनेक रखडलेली कामे मार्गी लागू शकतात. गेल्या काही आठवड्यांपासून ज्यांची वाटचाल संथ गतीने सुरू होती, त्यांना आता सकारात्मक बदल जाणवू लागतील.

या आठवड्यात नोकरी, व्यवसाय, आर्थिक नियोजन आणि वैयक्तिक आयुष्य या सर्वच क्षेत्रांत सुधारणा दिसू शकते. विशेष म्हणजे योग्य नियोजन आणि संयम बाळगल्यास अपेक्षेपेक्षा चांगले परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे. १६ ऑगस्टचा रविवार संपूर्ण आठवड्याचा सूर ठरवेल. आर्थिक बाबींचे नियोजन, गुंतवणुकीचा विचार किंवा भविष्यातील उद्दिष्टांची आखणी करण्यासाठी हा दिवस उपयुक्त ठरेल.

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